В «Реал» перешёл 17-летний россиянин! Чем известен Егор Амосов и что ждёт его в Испании?

С российским баскетболом действительно происходят удивительные вещи. Совсем недавно мы писали, что сразу девять россиян будут выступать в следующем сезоне в первом дивизионе NCAA. Мы все с волнением следили за драфтом и стали свидетелями того, как Егора Дёмина выбрали под рекордным восьмым номером, а Влад Голдин подписал контракт с «Майами Хит» — одной из лучших команд для развития незадрафтованных игроков.

А сегодня стало известно, что ещё один молодой россиянин переходит в «Реал»! Почему «очередной»? Потому что в системе мадридского клуба ранее уже находились не только Егор Дёмин, но и Вадим Воронцов, Даниил Столбецкий и Илья Фролов. Всё это случилось буквально за последние несколько лет, а Дёмин стал своего рода первопроходцем, перейдя в стан «сливочных» в 2021 году.

Илья Фролов в составе мадридского «Реала» U18 Фото: David Grau/Getty Images

А почему именно «Реал»? Что такого особенного в системе этого испанского гранда? Да практически всё! Подготовительная структура мадридского клуба, пожалуй, стала главной кузницей НБА-талантов в последние годы. И здесь вспоминаются не только Лука Дончич и Егор Дёмин, но и Никола Миротич, Вилли Эрнангомес и Усман Гаруба. И это мы ещё не говорим о целой плеяде звёзд Евролиги, которые сознательно не уехали в США, хотя, безусловно, могли бы там закрепиться.

Клубная академия охватывает команды от U12 до U20, а также второй состав («Реал» Мадрид Б). Игроков развивают в условиях, максимально приближённых к первой команде: тренировки по тем же схемам, использование видеоскаутинга и индивидуальной аналитики. Регулярное участие в сильнейших юношеских турнирах — Adidas Next Generation Tournament (аналог Лиги чемпионов для игроков до 18 лет), национальные первенства Испании, международные товарищеские кубки. Важнейшая составляющая — тесная интеграция с основной командой. Молодые баскетболисты регулярно тренируются с главной обоймой и получают игровое время в чемпионате Испании или Евролиге.

Лука Дончич в составе основной команды «Реала» Фото: Sonia Canada/Getty Images

В «Реале» очень универсальный подход к подготовке: бигменов здесь обучают навыкам, которые традиционно считаются прерогативой игроков задней линии. И это прекрасно вписывается в современный баскетбол. Мадридцы также активно приглашают иностранных игроков, в том числе россиян. Теперь к ним присоединится и Егор Амосов.

Егор — воспитанник «Самары», дебютировавший в Единой лиге уже в 15 лет и установивший тем самым рекорд. Тем не менее вплоть до последнего сезона он в основном выступал за вторую команду, лишь эпизодически выходя на паркет в матчах Единой лиги — что, впрочем, совершенно нормально для игрока его возраста.

Егор Амосов Фото: Пресс-служба Единой Лиги ВТБ

Однако, как вы помните, прошлый сезон у «Самары» получился… необычным. Из-за финансовых трудностей клуб лишился почти всей основы, и весной на площадку вышла молодёжь. Среди них — Егор Амосов, ставший одним из ключевых игроков команды. Он провёл в среднем 21 минуту за матч в Единой лиге, сыграв 34 встречи — отличный показатель для 17-летнего парня.

Вполне возможно, именно эта весенняя серия и привлекла к нему внимание иностранных скаутов. Сообщается, что Амосов уже этим летом мог уехать в NCAA, ведь он уже успел закончить школу. Но тогда он оказался бы одним из самых молодых в любой студенческой команде. Поэтому Егор выбрал поступательный путь и оказался в системе мадридского «Реала». В Испании он будет играть и за юниорскую команду, где имеет нелохие шансы стать одним из лидеров, и за молодёжный состав, где его ждут соперники старше на два-три года.

Серхио Родригес Фото: Luca Sgamellotti/Getty Images

Если Егор хорошо проявит себя, особенно в матчах за молодёжку, не исключено, что его пригласят на тренировки с основной командой. Пока рано мечтать о дебюте за взрослый состав, однако кто знает? Кстати, интересный факт: на днях президентом «Реала» стал хорошо знакомый нам Серхио Родригес — легендарный испанец, выступавший в Единой лиге. Хочется верить, что благодаря опыту игры в России он будет внимательнее присматриваться к нашему юниору.

Какие перспективы у Амосова? Самые разные! Играя за «Реал», он станет ещё более заметен для ведущих скаутов NCAA — вполне возможно, что уже через год он окажется в статусной команде первого дивизиона. Также не исключён вариант продолжения карьеры в Испании: Егор может сосредоточиться на европейском этапе своей баскетбольной жизни. Посмотрим! Главное, что мы точно будем следить за ним и переживать за его успехи.

И да, стоит ожидать, что всё больше молодых россиян будут уезжать из страны. И это нормально! Пробиться в составах клубов Единой лиги сегодня непросто: много легионеров, команды заточены под результат и не совсем хотят давать много времени неокрепшим юниорам. Но есть уверенность, что многие из тех, кто уехал, с радостью потом вернутся домой, особенно когда наши клубы снова начнут выступать в еврокубках.