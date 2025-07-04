Сборная России сыграла со Швейцарией и Словенией. Как это возможно в нынешних условиях?

В конце июня — начале июля мужская сборная России U20 по баскетболу провела несколько товарищеских матчей. В соперниках были Сербия, Армения, Словения и Швейцария. И если первые две команды в целом ожидаемы и не вызывают вопросов, то последние – наоборот — в некотором роде даже шокируют в нынешних условиях. «Чемпионат» связался с президентом Российской федерации баскетбола Андреем Кириленко и узнал подробности этого уикенда для сборной U20, а также спросил про Егора Дёмина и трансферы в межсезонье в Единой лиге ВТБ.

— В последние дни всё внимание было приковано к мужской сборной U20. Она сыграла с Сербией, Словенией, Швейцарией и Арменией. Как оцените эти матчи?

— Действительно, сборная U20 сыграла у нас хорошие матчи. В условиях нынешнего международного опыта это, можно сказать, уникальное межсезонье, когда так много игр с хорошими и разными соперниками удалось провести. Уверен, что для 20-летних ребят это были полезные матчи.

— Отдельно хочется узнать по организации матчей с ними. Как удалось договориться в нынешних реалиях?

— Конечно, нам хочется всегда выбирать самых сильных из возможных соперников. Не всегда это сегодня получается. Но это вопрос личных отношений. Вопрос работы. И здесь хочется отметить работу Сергея Мони и Владимира Дячка, которые очень активны были до этого межсезонья. За последние полгода им удалось поездить в разные страны и договориться с коллегами из других федераций. Было сложно, однако на человеческом уровне все в абсолютно нормальных отношениях, но очень аккуратно сейчас подходят к такой деликатной теме. Это не очень лёгкая история и в вопросе логистики. Но в любом случае — результат есть результат. Нам удалось провести эти игры, и я очень рад, что юношеские команды выходят на паркет. Это в нынешних условиях дорогого стоит.

— Насколько важны такие спарринги, причём юным спортсменам?

— Это крайне важно, особенно юным спортсменам. Необходимо уже с 16 лет играть против своих ровесников из других стран. Потому что баскетбол разный, разные стили баскетбольные, и дети абсолютно другие. Нужно на самом раннем этапе привыкать играть против другого баскетбола.

— Опыт таких матчей в случае возвращения России на международную арену должен помочь нам быть конкурентоспособными?

— Несомненно — чем больше у нас опыта игры на международной арене, тем более конкурентоспособными мы становимся. В любом случае возвращение в официальные соревнования будет тяжёлым. Здесь не нужно тешить себя иллюзиями. На сегодняшний день такой практики, которая у нас была на регулярной основе последние 15 лет, нет. И, конечно же, придётся привыкать играть эти тяжёлые матчи заново, когда нас пустят обратно в международную историю.

Матч молодёжных сборных России и Словении Фото: russiabasket.ru

— После матчей с Сербией и Словенией вы говорили, что видно, как наши ребята могут играть, однако порой выглядят словно дебютанты. Это только вопрос регулярности матчей и уровня соперников или как-то можно ещё с этим работать, как-то своими силами?

— Действительно, посмотрев игры, прямо бросается в глаза, что мы играем в абсолютно одинаковый баскетбол, но, когда мы с мячом находимся, такое ощущение, что мы не уверены. И я понимаю, почему это происходит. Мы не словно дебютанты — мы и есть дебютанты. Это ребята, которые никогда не играли с иностранными командами, так как по времени просто не попадали на таких соперников. И, естественно, чем больше матчей такого уровня ты проводишь — тем лучше становишься. Словенцы и сербы — топовые сборные этих возрастов. Если сыграть ещё три-четыре матча на таком уровне с теми же соперниками — я гарантирую, что результат будет совсем другой. Это вопрос как раз сыгранности, опыта. И плюс ещё, конечно же, к этой команде добавится тот же Егор Дёмин, который был выбран на драфте НБА. Максим Огарков, травмировавшийся прямо перед поездкой. Поэтому здесь ещё есть кем усиливать эту команду.

— Есть надежда или даже вероятность, что в будущем соперники будут ещё более статусные?

— Здесь вопрос даже не к уровню соперников больше, а вообще к некой регулярности. Нам хочется регулярно играть с сильными соперниками. Конечно, к сожалению, пока это не в наших руках. Мы бы хотели, чтобы конфликт, который не позволяет нам участвовать в международных играх, как можно быстрее закончился, чтобы мы могли участвовать абсолютно во всех соревнованиях – как в баскетболе 5х5, так и в баскетболе 3х3.

— Вы говорили, что ищете замену Ирану для основной сборной России. Есть подвижки в этом направлении? Есть в целом понимание по матчам основной сборной?

— Мы понимаем, что та ситуация, которая сложилась в Иране сейчас, не позволяет сыграть там. Поэтому ищем возможности для замены. Возможно, команда Ирана сможет приехать к нам. Такой вариант тоже существует. Поэтому по сборным примерное понимание есть. В Египте мы точно сыграем два матча. А вот по Ирану может получиться так, что они к нам выберутся.

— Егор Дёмин на пресс-конференции в «Бруклине» рассказал, что вы созванивались с ним после драфта. Что вы ему сказали, как его настрой?

— Конечно, я очень рад за него, и, естественно, мы все болеем за него. После драфта сразу набрал и поздравил его, тем более что он будет в «Бруклине», я там играл. Так что если у него будут какие-то вопросы — с удовольствием помогу ему, чем могу. Настрой у него боевой, хороший. Я ему только сказал, чтобы он оставил эти все истории про ответственность, потому что на него сейчас большую ответственность все накладывают, все хотят, чтобы сейчас он вдруг сразу заиграл. Я, наоборот, считаю, что нужно расслабиться и спокойно работать. Расслабиться в хорошем смысле, конечно, в рабочем. Убрать из головы вот эти все ожидания, просто начать спокойно работать, привыкать к команде. У него отличные данные, голова на плечах есть. Спокойно работать и шаг за шагом прогрессировать. У него очень много времени впереди. Получится заиграть в этом сезоне — будет играть в этом сезоне. Не получится — время всё равно у него есть. Мы на него рассчитываем также и в сборной России, потому что он действительно огромная часть нашей национальной команды. Поэтому – вперёд, Егор!

— Уже после драфта «Бруклин» обменял себе Майкла Портера, чемпиона НБА в составе «Денвера». Его переход пойдёт на пользу Егору?

— Не думаю, что это прямо какая-то большая будет помощь или, наоборот, ухудшение. Это нормальная история для любых команд, он опытный игрок, чемпион НБА, у него есть опыт игры в больших матчах. Я не знаю его личных качеств, надеюсь, у него они хорошие, и он поможет очень сильно Егору. Наличие ветеранов, которые умеют играть в баскетбол, — всегда хорошая добавка.

Егор Дёмин Фото: Из личного архива Егора Дёмина

— Но при этом в самих Штатах многие эксперты не в восторге от выбора Дёмина под восьмым пиком. Многие из них считают этот пик одним из худших на драфте. Вы как человек, который провёл огромное количество времени там, можете понять и объяснить логику этих высказываний?

— Огромное число экспертов смотрит игры. Кто-то считает, что подходит, кто-то считает, что не подходит. Я несколько лет назад видел драфт, когда выбрали Кристапса Порзингса в «Нью-Йорк» — его освистали болельщики «Никс», а потом он стал одним из лучших игроков там. А видел наоборот, когда выбирали кого-то, и он не играл. Тот же Скут Хендерсон из «Портленда», которого выбрали под третьим номером. От него такие ожидания были – что он станет сейчас игроком номером один и Вембаньяму перепрыгнет. Оказалось, что он не заиграл. И, опять же, может быть, он заиграет позже. Так что это такая неблагодарная вообще история — предсказывать заранее, кто как будет играть. Есть ребята, которые раскрываются позже, есть ребята, которые раскрываются раньше, есть те, кто никогда не раскрываются, а есть те, кто раскрывается сразу и ведёт за собой команду. Поэтому мы желаем удачи Егору, у него время есть, всё в его руках.

— Немного по межсезонью Единой лиги ВТБ. Андрей Ведищев на посту главного тренера «Локомотива» давал много времени молодым ребятам, но сейчас Владислав Емченко перешёл в «Зенит», где, наоборот, молодые россияне получают времени по минимуму. Были примеры и с Герасимовым, и с Щербенёвым в минувшем сезоне — они практически не играли. Не может ли переход в «Зенит» сказаться на прогрессе Емченко в худшую сторону?

— То, что у Емченко будет меньше времени в «Зените», чем в «Локомотиве», на мой взгляд, это очевидно. Тот акцент, который делает клуб из Санкт-Петербурга, не настолько ориентирован на российских игроков, чем, например, в случае с «Локомотивом» или с той же МБА. Опять же, это не значит, что у него не будет прогресса. Никто не знает, как будет, возможно у него будет шанс показать себя, возможно, ему дадут это время. Да, у Щербенёва не получилось, он не играл. Возможно, с приходом в «Зенит» главного тренера Секулича, который уже знаком по работе в «Локомотиве» и с Щербенёвым, и с Емченко, у них будет лучший шанс, и он будет доверять этим ребятам.

— Самсон Руженцев прекрасно проявил себя в «Парме» и вернулся в ЦСКА. Как считаете, после такого сезона в Перми он сможет закрепиться в ротации Пистиолиса?

— Самсон действительно провёл отличный сезон в «Парме». И мне кажется, что у него будет большой шанс закрепиться в ротации. Активный молодой парень, резкий, взрывной. Мне кажется, что он набрал нужную уверенность, и она позволит ему играть в ЦСКА.

— Ещё один молодой россиянин перешёл из провинциального клуба в гранд — Александр Чадов в ЦСКА. Но как будто бы за него переживаний меньше, чем за того же Емченко. Ощущение, что Александр в «Пари НН» упёрся в потолок и ему нужен был новый вызов, а на фоне ухода М’Бая и Абдулбасирова он сможет получить шанс. Как считаете и как оцените его переход?

— В «Нижнем» он был основным игроком команды, и, конечно же, переход в ЦСКА — это огромный вызов. Здесь уже не получится быть таким лидером, каким он был в «Пари НН» в какие-то моменты, но, опять же, почему нет? Я считаю, что даже в армейском клубе можно пробовать брать на себя какую-то инициативу, и то, что это вызов серьёзный — 100%. Тем более что там на его позиции пара человек покинула команду, у него будут шансы и возможности себя проявить.

— Вы говорили, что МБА — один из любимых ваших проектов. И команда очень радует на трансферном рынке летом. Пришли Зайцев, Платунов, Балашов, Гудумак — как будто бы сплав опыта и молодости может действительно показать хороший результат, как считаете?

— Да, я действительно болею за МБА — это один из моих любимых проектов, слежу за ними. Рад, что к ним пришли и Зайцев, и Платунов, и Балашов, и Гудумак. Действительно, хороший сплав опыта и молодости, а также тренерский штаб. Мне кажется, у них есть шанс показать хороший результат. Но даже если у них нет результата — мне всё равно симпатична эта команда. Даже если последними будут в Единой лиге. Они всё время играют на грани близкого результата, всегда стараются, всегда очень интересно наблюдать за ними. И то, что ребята все свои, все из спортшкол, которые по стране у нас разбросаны, и я бо́льшую часть их видел ещё на детском уровне, вдвойне радует.