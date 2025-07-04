Самый невезучий игрок НБА сейчас — Эйс Бэйли. Его потери достигли почти $ 10 млн!

Всё из-за своего странного поведения. И не только его.

В истории драфта НБА хватает провалов: одни игроки не оправдывают ожиданий уже в первые месяцы, другие — спустя годы. Но крайне редко фиаско происходит ещё до того, как новичок примерит кепку с эмблемой своего клуба. Эйс Бэйли стал редким исключением — и, увы, не в лучшую сторону. Он умудрился проиграть системе, даже не начав с ней игру.

Имя Бэйли весь год не сходило с верхних строк драфтовых рейтингов. Его выделяли за впечатляющую физику, атлетизм, атакующие навыки и универсальность. По одним прогнозам он должен был попасть в топ-3, по другим — и вовсе стать первым номером. Однако за несколько недель до драфта вокруг игрока начали происходить странности: он исчез с радаров клубов, не посещал тренировки, не проводил личных собеседований, даже онлайн-встречи с менеджерами были сведены к минимуму.

Виной тому стал Омар Купер — человек, представленный публике как агент Бэйли. Позже выяснилось, что у Купера нет официального статуса в профсоюзе игроков НБА, и он не имел права вести переговоры от лица игрока. Клубы об этом знали. Формально у Бэйли были другие представители, но именно Купер определял стратегию, принимал решения и пытался диктовать рынок.

Замысел казался амбициозным: обеспечить игроку место в команде, где ему гарантируют мяч, статус и свободу на площадке. Ожидалось, что клубы из верхней части драфта будут бороться за такой талант. Но этого не произошло. Ни «Филадельфия», ни «Шарлотт», ни «Юта» — ни один из обладателей пиков №3-5 так и не получил ни малейшего знака внимания со стороны Бэйли. Он проигнорировал весь свой драфтовый диапазон.

Эйс Бэйли, драфт НБА — 2025 Фото: Sarah Stier/Getty Images

Трудности начались уже на комбайне. Все ждали, что Бэйли окажется почти 210-сантиметровым универсалом, но реальность оказалась куда скромнее: без обуви он еле дотянул до 201-202 см. Для форварда, которого продвигали как гибкого «большого», это явно не тот уровень габаритов — и в лиге это тут же заметили.

Скауты начали переглядываться: неясно с ростом, вокруг игрока странная команда агентов, полное отсутствие прозрачности. Когда информация дошла до клубов, репутация Бэйли серьёзно пострадала. Один из менеджеров не стал скрывать скепсис: «Если они не доверяют процессу — почему мы должны доверять им?»

К ситуации добавилось публичное высказывание губернатора Пенсильвании. Джош Шапиро резко прокомментировал отказ Бэйли встречаться с «Сиксерс»: «Если ты не хочешь даже приехать, значит, у тебя проблемы с головой». Политики редко обсуждают драфт НБА, но эта фраза быстро разлетелась по соцсетям, добавив ситуации дополнительную остроту.

В итоге Эйс лишь пятый на драфте. С баскетбольной точки зрения это не провал, но финансово Бэйли потерял почти $ 10 млн — по стандартной шкале контрактов:

третий выбор: $ 50,4 млн.

пятый: $ 41,2 млн.

Непродуманная стратегия стоила игроку двух позиций и восьмизначной суммы. Показательно, что сам Бэйли признался после драфта: «Я не знал, что «Юта» во мне заинтересована». Неудивительно — ведь встречу он сам и отменил.

История Бэйли не просто очередной провал на драфте. Это пример того, как ставка на собственную исключительность может сыграть злую шутку. Его команда решила, что способна обойти правила игры: управлять выбором клуба, не встречаясь с представителями, не демонстрируя открытость, не привлекая к себе дополнительный интерес. Но в НБА такие схемы не работают — даже если речь о самом большом таланте.

Скауты уже подводят итоги: если бы Бэйли пошёл обычным путём — приехал на собеседования, честно рассказал о своих мотивах, проявил готовность сотрудничать — почти наверняка оказался бы в топ-3, несмотря на вопросы к росту и зрелости. Вместо этого его тактика насторожила слишком многих.

Парадокс в том, что Бэйли стремился к идеальному старту: хотел получить ведущую роль без давления и внутренней конкуренции. В результате же оказался во франшизе, которую отличают нестабильность и суровые условия для новичков.

Теперь ему предстоит зарабатывать меньше, доказывать больше и начинать свой путь в самой непредсказуемой команде Запада. Шанс реализоваться у него всё равно есть, однако дорога к успеху будет куда сложнее, чем могла бы быть. И если что-то пойдёт не так, это станет не просто историей о неудачливом новичке, а наглядным уроком, как переоценка собственной значимости на драфте может обойтись слишком дорого.