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Летняя лига НБА в 2025 году — участие Егора Дёмина и Владислава Голдина, кто ещё из примечательных баскетболистов сыграет

Дёмин с Голдиным уже в деле. На кого смотреть в Летней лиге НБА — 2025?
Андрей Антсон
Летняя лига НБА в 2025 году
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Звёздные новички, россияне и… Бронни Джеймс.

Жизнь в НБА не замирает ни на день, даже в межсезонье. Только завершился финал, за ним сразу последовал драфт, который стал для нас по-настоящему значимым событием. В последние дни мы с интересом наблюдаем и обсуждаем переходы игроков, а уже через пару дней стартует Летняя лига! Первые матчи пройдут 5 июля в Калифорнии и Солт-Лейк-Сити, но главное начнётся 10 июля в Лас-Вегасе, где соберутся все команды.

Летняя лига НБА — 2025. Календарь
Летняя лига НБА — 2025. Таблица

Зачем нужна Летняя лига? Для игроков без контракта это шанс привлечь внимание скаутов и, возможно, заработать предложение хотя бы о двустороннем соглашении. Для уже задрафтованных это возможность адаптироваться к профессиональному уровню и начать выстраивать связи с будущими партнёрами. А нам, зрителям, Летняя лига интересна тем, что мы можем впервые взглянуть на молодых игроков, включая тех, кого совсем недавно выбрали на драфте. Получить первое впечатление!

Виктор Вембаньяма в Летней лиге 2023 года

Виктор Вембаньяма в Летней лиге 2023 года

Фото: Ethan Miller/Getty Images

Конечно, не стоит относиться к этим матчам слишком серьёзно. До сих пор вспоминается Бен Симмонс летом 2016 года в Летней лиге — тогда он с лёгкостью исполнял один средний бросок за другим. А вот уже в НБА его игра выглядела уже совсем иначе.

Тем не менее именно эта Летняя лига будет для нас особенной — ведь в ней сыграют два российских баскетболиста: Егор Дёмин и Владислав Голдин. Расскажем о них, а заодно и о других игроках, за которыми будет особенно интересно понаблюдать уже совсем скоро.

Егор Дёмин вместе с группой новичков «Бруклина»

Егор Дёмин

Егор Дёмин

Фото: Sarah Stier/Getty Images

Конечно, в первую очередь мы будем следить за Егором Дёминым, который выступит за «Бруклин Нетс». Свой первый матч команда проведёт 10 июля, и что особенно интересно — вместе с Егором на площадку выйдет вся группа новичков клуба: Нолан Траоре, Дэнни Вольф, Дрейк Пауэлл и Бен Сараф.

Многие критиковали руководство «Нетс» за странный выбор на драфте: клуб взял сразу нескольких игроков, во многом схожих между собой по стилю и функционалу. Поэтому возникают опасения, получит ли Дёмин ту роль, в которой он действительно сможет раскрыться. Именно здесь мы и получим первое представление о его позиции на паркете, о том, как его будут сочетать с другими защитниками — Траоре и Сарафом. И, конечно, увидим текущее состояние его броска — пожалуй, его главного «ред-флага» в скаутских отчётах.

Владислав Голдин

Владислав Голдин

Владислав Голдин

Фото: Kevin C. Cox/Getty Images

Почти сразу после завершения второго раунда драфта стало известно, что Владислав Голдин подпишет двусторонний контракт с «Майами». И вот на днях это стало официально! Отличная новость. Но нужно помнить, что судьба игроков с подобными соглашениями может резко измениться: руководство «Хит» имеет право отчислить Голдина в любой момент, иногда это происходит буквально за считаные дни до начала сезона.

Именно поэтому для россиянина критически важно использовать каждую возможность, чтобы проявить себя и убедить клуб в своей ценности. Что касается конкуренции, то в составе «Майами» на Летнюю лигу заявлены ещё два центровых: Кел'эл Уэр и Умар Балло. Уэр уже считается частью команды и хорошо проявил себя в прошлом сезоне, а вот Балло пока вообще без контракта, он только что завершил пятилетнюю карьеру в NCAA.

Владу нужно убедительно доказать, что в подписании Балло необходимости нет, и на фоне Уэра хочется увидеть от него уверенную, конкурентную игру.

Звёздные новички

Купер Флэгг

Купер Флэгг

Фото: Bryan Bedder/Getty Images

Для мировой аудитории Летняя лига — это возможность взглянуть на только что задрафтованных новичков и представить, какими классными баскетболистами они могут стать в НБА. Конечно, не стоит переоценивать выступления ближайших дней — но ведь всё равно интересно! До начала сезона ещё далеко, а тут нас ждёт приятный аперитив.

В Летней лиге примет участие подавляющее большинство новичков, в числе которых Купер Флэгг, Дилан Харпер, Ви Джей Эджкомб, Тре Джонсон, Эйс Бэйли, Кон Нуппель и многие другие — те самые имена, которые вы наверняка слышите особенно часто в последние дни. Вряд ли все из них будут проводить много времени на площадке, особенно звёзды, но обещаю, что нарезка хайлайтов с первым матчем Флэгга соберёт сотни тысяч просмотров всего за несколько часов.

Второгодки, которым есть что доказывать

Матас Бузелис

Матас Бузелис

Фото: Patrick McDermott/Getty Images

Кроме новичков, в турнире выступят и те, кто уже дебютировал в НБА, а возможно, даже закрепился в составе, но кому по-прежнему нужно доказывать своё право на место под солнцем. Именно такие игроки во многом придают турниру серьёзный уровень соревновательности.

Так, например, в июльских матчах сыграет Матас Бузелис, который, казалось бы, уже убедил всех, что он задержится в НБА надолго. Также на площадке мы увидим знакомых по прошлым сезонам Коди Уильямса, Тосана Эвбуомвана, Тиджана Салона, Рида Шепарда, Дэвида Родди, Патрика Болдуина, Исайю Кольера, Джейдена Спрингера и многих других. А в составе «Лейкерс» можно будет заметить даже Дариуса Базли — за его плечами 237 матчей в лиге, но теперь он оказался в чемпионате Китая, однако всё ещё хочет вернуться в Америку.

Одним из самых «хайповых» участников, конечно, станет Бронни Джеймс. Его хайлайты наверняка соберут не меньше просмотров, чем нарезки со звёздными новичками. Заодно посмотрим, чем нас удивит сын Леброна.

Это лето может принести ещё много сюрпризов:
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