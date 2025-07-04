Дёмин с Голдиным уже в деле. На кого смотреть в Летней лиге НБА — 2025?

Жизнь в НБА не замирает ни на день, даже в межсезонье. Только завершился финал, за ним сразу последовал драфт, который стал для нас по-настоящему значимым событием. В последние дни мы с интересом наблюдаем и обсуждаем переходы игроков, а уже через пару дней стартует Летняя лига! Первые матчи пройдут 5 июля в Калифорнии и Солт-Лейк-Сити, но главное начнётся 10 июля в Лас-Вегасе, где соберутся все команды.

Зачем нужна Летняя лига? Для игроков без контракта это шанс привлечь внимание скаутов и, возможно, заработать предложение хотя бы о двустороннем соглашении. Для уже задрафтованных это возможность адаптироваться к профессиональному уровню и начать выстраивать связи с будущими партнёрами. А нам, зрителям, Летняя лига интересна тем, что мы можем впервые взглянуть на молодых игроков, включая тех, кого совсем недавно выбрали на драфте. Получить первое впечатление!

Виктор Вембаньяма в Летней лиге 2023 года Фото: Ethan Miller/Getty Images

Конечно, не стоит относиться к этим матчам слишком серьёзно. До сих пор вспоминается Бен Симмонс летом 2016 года в Летней лиге — тогда он с лёгкостью исполнял один средний бросок за другим. А вот уже в НБА его игра выглядела уже совсем иначе.

Тем не менее именно эта Летняя лига будет для нас особенной — ведь в ней сыграют два российских баскетболиста: Егор Дёмин и Владислав Голдин. Расскажем о них, а заодно и о других игроках, за которыми будет особенно интересно понаблюдать уже совсем скоро.

Егор Дёмин вместе с группой новичков «Бруклина»

Егор Дёмин Фото: Sarah Stier/Getty Images

Конечно, в первую очередь мы будем следить за Егором Дёминым, который выступит за «Бруклин Нетс». Свой первый матч команда проведёт 10 июля, и что особенно интересно — вместе с Егором на площадку выйдет вся группа новичков клуба: Нолан Траоре, Дэнни Вольф, Дрейк Пауэлл и Бен Сараф.

Многие критиковали руководство «Нетс» за странный выбор на драфте: клуб взял сразу нескольких игроков, во многом схожих между собой по стилю и функционалу. Поэтому возникают опасения, получит ли Дёмин ту роль, в которой он действительно сможет раскрыться. Именно здесь мы и получим первое представление о его позиции на паркете, о том, как его будут сочетать с другими защитниками — Траоре и Сарафом. И, конечно, увидим текущее состояние его броска — пожалуй, его главного «ред-флага» в скаутских отчётах.

Владислав Голдин

Владислав Голдин Фото: Kevin C. Cox/Getty Images

Почти сразу после завершения второго раунда драфта стало известно, что Владислав Голдин подпишет двусторонний контракт с «Майами». И вот на днях это стало официально! Отличная новость. Но нужно помнить, что судьба игроков с подобными соглашениями может резко измениться: руководство «Хит» имеет право отчислить Голдина в любой момент, иногда это происходит буквально за считаные дни до начала сезона.

Именно поэтому для россиянина критически важно использовать каждую возможность, чтобы проявить себя и убедить клуб в своей ценности. Что касается конкуренции, то в составе «Майами» на Летнюю лигу заявлены ещё два центровых: Кел'эл Уэр и Умар Балло. Уэр уже считается частью команды и хорошо проявил себя в прошлом сезоне, а вот Балло пока вообще без контракта, он только что завершил пятилетнюю карьеру в NCAA.

Владу нужно убедительно доказать, что в подписании Балло необходимости нет, и на фоне Уэра хочется увидеть от него уверенную, конкурентную игру.

Звёздные новички

Купер Флэгг Фото: Bryan Bedder/Getty Images

Для мировой аудитории Летняя лига — это возможность взглянуть на только что задрафтованных новичков и представить, какими классными баскетболистами они могут стать в НБА. Конечно, не стоит переоценивать выступления ближайших дней — но ведь всё равно интересно! До начала сезона ещё далеко, а тут нас ждёт приятный аперитив.

В Летней лиге примет участие подавляющее большинство новичков, в числе которых Купер Флэгг, Дилан Харпер, Ви Джей Эджкомб, Тре Джонсон, Эйс Бэйли, Кон Нуппель и многие другие — те самые имена, которые вы наверняка слышите особенно часто в последние дни. Вряд ли все из них будут проводить много времени на площадке, особенно звёзды, но обещаю, что нарезка хайлайтов с первым матчем Флэгга соберёт сотни тысяч просмотров всего за несколько часов.

Второгодки, которым есть что доказывать

Матас Бузелис Фото: Patrick McDermott/Getty Images

Кроме новичков, в турнире выступят и те, кто уже дебютировал в НБА, а возможно, даже закрепился в составе, но кому по-прежнему нужно доказывать своё право на место под солнцем. Именно такие игроки во многом придают турниру серьёзный уровень соревновательности.

Так, например, в июльских матчах сыграет Матас Бузелис, который, казалось бы, уже убедил всех, что он задержится в НБА надолго. Также на площадке мы увидим знакомых по прошлым сезонам Коди Уильямса, Тосана Эвбуомвана, Тиджана Салона, Рида Шепарда, Дэвида Родди, Патрика Болдуина, Исайю Кольера, Джейдена Спрингера и многих других. А в составе «Лейкерс» можно будет заметить даже Дариуса Базли — за его плечами 237 матчей в лиге, но теперь он оказался в чемпионате Китая, однако всё ещё хочет вернуться в Америку.

Одним из самых «хайповых» участников, конечно, станет Бронни Джеймс. Его хайлайты наверняка соберут не меньше просмотров, чем нарезки со звёздными новичками. Заодно посмотрим, чем нас удивит сын Леброна.