Россиянин прошёл мимо драфта НБА, но попал к чемпионам. Чего ждать от Виктора Лахина?

Виктор Лахин, вероятно, узнал, что его не выбрали на драфте НБА — 2025, лёжа с забинтованной ногой и телефоном в руках. Судьбоносная травма — разрыв сухожилия левой ноги — произошла всего за месяц до главного события в его жизни. Ещё за пару дней до драфта его фамилия числилась в мок-драфтах ESPN: Лахину пророчили 55-й выбор. Однако на преддрафтовые просмотры он не попал — команды решили не рисковать. В статистике — просто ещё один игрок со статусом «незадрафтованный». Но по сути — игрок с таким профилем, на который клубы НБА иногда обращают особое внимание.

11,4 очка, 6,4 подбора, 1,5 блок-шота и 37% трёхочковых за «Клемсон» в минувшем сезоне NCAA — не самые броские показатели. Однако «плюс-минус» Лахина был одним из лучших в команде: когда он выходил на площадку, соперники набирали почти на девять очков меньше на 100 владений. Центровой с пониманием игры, умением защищать кольцо и стабильным броском — именно такой типаж востребован в современной лиге. Но после травмы куда важнее не прежние заслуги, а текущее состояние.

Теперь Лахин в составе команды Летней лиги «Оклахома-Сити Тандер» — действующих чемпионов НБА. Нет гарантированных контрактов, нет чётких перспектив, — только строчка в списке игроков, которые выйдут на площадку на определённое количество минут за матч в июле. Тем не менее попадание именно сюда даёт ему шанс: «Тандер» славятся умением находить и развивать недооценённых молодых игроков, давая возможности тем, кого другие не замечают. Здесь ценят не громкие имена, а тех, кто умеет вписываться в командную систему и приносить пользу — и именно в такой среде у Лахина есть возможность проявить себя.

В Летней лиге перед Лахиным стоит одновременно простая и сложная задача: доказать, что травма осталась позади. Мобильность, защита, умение читать пик-н-роллы, бросок — всё должно быть безупречно. Здесь не будет места оправданиям. В 23 года он уже не тот молодой талант, которому дадут время на раскачку. Сейчас — момент истины, проверка на зрелость и готовность к взрослому баскетболу. Если сумеет убедить скаутов, может рассчитывать на Exhibit 10 или даже на двусторонний контракт. Есть прецедент — Голдин, подписанный «Майами» в похожей ситуации, правда, он был здоров в нужный момент, а Лахину приходится возвращаться после травмы и делать это под давлением.

Виктор Лахин и Хаман Малуач, сезон-2024/2025 Фото: Jacob Kupferman/Getty Images

Окно возможностей узкое, однако оно есть. Если Виктору удастся зацепиться, он вполне может стать тем самым ротационным центровым, которого в НБА называют low-maintenance big — удобным, дисциплинированным, полезным в ограниченном времени на паркете и не требующим особого внимания. Такие игроки не становятся звёздами, но они незаменимы для команд, которые хотят побеждать. Его игровой профиль напоминает Айзею Хартенштайна: надёжная работа под щитом, грамотная игра в защите, умелые заслоны, умение быть полезным даже без мяча и статистики. Именно такие баскетболисты способны выживать и быть полезным в командах с высокими требованиями.

О Лахине часто говорят как о баскетболисте со «взрослой» игрой — и это не случайно. Его путь в баскетболе закономерен: родился в Анапе, начал заниматься под руководством Евгения Перцева, прошёл школу ЦСКА — от ДЮБЛ до ЦСКА-2, выигрывал Молодёжную лигу ВТБ, выступал за юниорскую сборную России на чемпионате Европы, где набирал достойные 9,8 очка и семь подборов за встречу. Именно после этого турнира поступили предложения из США, и он выбрал NCAA. В этом месте Лахин развивал свои игровые качества, одновременно осваивая особенности американского баскетбола и приспосабливаясь к новой жизни — всё это сыграло значительную роль в его профессиональном становлении.

Поступательное развитие, четыре насыщенных сезона в США, зрелый стиль игры — всё это характеризует Лахина как игрока, который чётко понимает свои цели и уверенно движется вперёд. Он не стремится к хайпу, не строит карьеру на медийности. Лахин последовательно шёл к своему шансу и оказался на заметке у скаутов НБА ещё до своего последнего сезона. Однако именно злополучная травма спутала карты и заставила многое пересмотреть. Теперь главный вопрос — удастся ли ему вернуться на прежний уровень и при этом сделать ещё один шаг вперёд.

Виктор Лахин, сезон-2024/2025 Фото: Jacob Kupferman/Getty Images

В то же время интерес к нему, согласно слухам, проявляют клубы Единой лиги. Возвращение на родину — вовсе не поражение, но и не та цель, к которой стремятся. Сам Лахин открыто говорит о желании продолжить путь в Америке. Даже Андрей Кириленко отмечал: «Нам хотелось бы, чтобы он попробовал в НБА свои силы, но, опять же, многое зависит от него, от предложений, которые у него будут. Слухи о возвращении в Россию? Он подошёл бы любой российской команде, в каждом клубе есть доступные позиции четвёртого номера, на которых он смог бы себя проявить и играть успешно». Интерес со стороны российских клубов очевиден, однако для самого Виктора сейчас важнее получить шанс закрепиться в США.

Летняя лига — своеобразный экзамен на профпригодность. Здесь ты либо заявляешь о себе, либо остаёшься в тени. Оправданий не ждут. В арсенале Лахина — опыт, габариты, баскетбольный интеллект. Этого достаточно, чтобы зацепиться, однако только при одном условии: он должен сразу доказать, что полностью восстановился, физически готов и способен мыслить на площадке, как раньше. В противном случае дорога может привести в Европу или G-лигу, где пробиться к основному составу НБА ещё сложнее и занимает больше времени.

Сейчас — тот редкий момент, когда всё решает только он сам. Клубы не смотрят на паспорт или прежние рейтинги — их интересует исключительно игра здесь и сейчас: как ты двигаешься, как читаешь эпизоды, как защищаешься и что можешь дать команде с обеих сторон площадки. У Лахина есть все необходимые качества. Осталось только показать это. В июле. В Юте и Лас-Вегасе. И шанса на паузу не будет.