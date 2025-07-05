Центровой, чей талант обсуждали все, теперь в «Лейкерс». Риск — максимальный

На первый взгляд Эйтон — идеальный кандидат: статус первого номера драфта, солидная статистика (16 очков и 10 подборов в среднем), опыт финалов НБА, внушительные габариты, атлетизм и практика игры с лучшими разыгрывающими лиги. На бумаге — находка для любой команды. Но в Лос-Анджелесе к прошлым заслугам относятся без особого пиетета. Здесь решают не биография и не цифры, а то, как ты ведёшь себя в самые напряжённые моменты, как реагируешь на давление и смотришь в глаза соперникам, когда всё висит на волоске.

У «Лейкерс» не было роскоши выбора. Летом клуб располагал лишь мелкими активами и минимальной манёвренностью. Финни-Смит перебрался в «Хьюстон», оставив после себя не только брешь в защите, но и пустоту в раздевалке. Он не был звездой, однако давал стабильность, спокойствие и уверенность. Его можно было бросить против любого соперника и быть уверенным — за этот участок паркета можно не переживать. Таких игроков часто недооценивают — пока они не уходят.

Деандре Эйтон — противоположность. Он не цементирует, а ломает привычный рисунок. Сражается под щитом, ставит корпус, ловит аллей-упы — и когда всё складывается, это впечатляет. Но за его плечами уже два клуба, которые довольно быстро решили, что проще с ним расстаться, чем ждать прорыва. В «Финиксе» сделали выбор в пользу Нуркича, в «Портленде» просто развели руками. В обоих случаях его реальный вклад оказался далеко не на уровне ожиданий. Теперь у Эйтона — третий шанс. Быть может, последний.

Для «Лейкерс» эта сделка — не очередная попытка усилить состав. Это шаг, продиктованный желанием не упустить последний шанс Леброна. В декабре Джеймсу исполнится 41, и сейчас ему не до долгосрочных проектов: нужны решения здесь и сейчас, а не обещания на будущее. Дончич уже открыто заявил, что его цель — победа прямо сейчас. Ривз вступает в контрактный год. В этой обстановке нет места промедлениям: либо ты приносишь пользу, либо становишься помехой.

Деандре Эйтон, сезон-2024/2025 Фото: Soobum Im/Getty Images

Ставка на Эйтона — попытка раскрыть его потенциал. Контракт у него скромный — всего $ 8 млн с опцией на второй сезон. Если всё сложится удачно, он может и не доиграть до окончания соглашения, уйдя на рынок за гораздо большей суммой. Если нет — удивляться никто не станет. Эйтон уже не оправдал доверия в прошлом, и теперь ему предстоит доказывать свою состоятельность с чистого листа. Здесь дело не только в статистике или в процентах реализации — главное, выдержит ли он требования, которые предъявляют в «Лейкерс», где нет права на ошибку.

Поддержка у него будет. Тренерский штаб сформирован не случайно: Редик, начавший тренерский путь в прошлом году, однако отлично понимающий игроков; Скотт Брукс, уже работавший с Эйтоном в «Портленде» и знающий его особенности; Макмиллан с богатейшим опытом, охватывающим почти всю современную НБА. Всё это не гарантия успеха, но попытка создать для Эйтона максимально благоприятные условия. «Лейкерс» поступили разумно: центров с таким потенциалом и за такие деньги на рынке просто не было. Клэкстон? За него пришлось бы отдать драфт-пик. Остальные — дороже, старше или менее перспективны. Выгода очевидна. Однако если бы всё определялось только цифрами, вокруг Эйтона давно не оставалось бы вопросов.

Деандре, безусловно, обладает талантом. Вопросы возникают не к его умению играть, а к степени вовлечённости, к стабильности, к готовности делать черновую работу без ожидания аплодисментов. Если с этим у него не возникнет проблем, он сможет стать идеальным партнёром для Дончича и Леброна — не в роли звезды, а в качестве прочной опоры.

Но сам Эйтон, кажется, до сих пор не определился, кем хочет быть. Лидер? Просто наблюдатель? Или очередной «большой» в тени громких имён? В Лос-Анджелесе на таких не рассчитывают. Здесь либо включаешься мгновенно, либо остаёшься лишь строчкой в протоколе. У него есть лишь предстоящий сезон, чтобы не затеряться в эпизодах. Оценивать его будут не по ярким матчам с аутсайдерами в середине зимы, а по тому, как он проявит себя весной — в плей-офф. Как он защищается при сменах, чувствует пик-н-ролл, контролирует щит. Самое важное — насколько органично он впишется в коллектив, где каждый чётко понимает свою роль.

У Эйтона больше нет пространства для оправданий. Он оказался в команде с чемпионскими амбициями, рядом с партнёрами, не терпящими слабости, и тренерами, способными найти правильный подход. Всё, что требуется от него — выложиться до предела. Если он справится, уже летом 2026-го его имя зазвучит по-новому: не как разочарование, а как имя игрока, который воспользовался своим последним шансом. Если же нет — это станет очевидно. В Лос-Анджелесе умеют подводить черту.