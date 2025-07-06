В НБА пробуют свежие изменения. Их цель — не портить личные показатели игроков

В концовках четвертей матчей НБА часто разыгрывается любопытная сцена: игрок получает мяч на своей половине площадки, до сирены остаются считаные секунды, бросок кажется возможным — но он не происходит. Баскетболист просто удерживает мяч, дожидаясь окончания времени. Причина такого поведения проста и рациональна: промах с большой дистанции негативно скажется на личной статистике, особенно на проценте реализации бросков с игры (FG%), что может повлиять на условия будущих контрактов.

Лига решила обратить внимание на этот вопрос и в рамках Летней лиги — 2025 начала тестировать новое правило. Теперь, если игрок бросает в последние три секунды четверти с расстояния не ближе внешней границы центрального круга (примерно 11 метров), начав атаку со своей половины, промах не будет отражён в его личной статистике. Попытка запишется только в командных данных, а индивидуальные показатели останутся неизменными.

Идея этого нововведения — мотивировать игроков не бояться бросать в подобных ситуациях, не опасаясь за свою статистику. Раньше даже при реальной возможности для дальнего броска баскетболисты предпочитали не рисковать, ведь всего один неудачный выстрел мог испортить их сезонные показатели, а значит — повлиять на премии и мнение тренеров или менеджеров.

Подобные ситуации регулярно случаются во встречах: игроки получают мяч, время позволяет бросить, однако они сознательно отказываются от попытки, особенно если исход четверти или матча не требует срочных действий. Пэйтон Притчард из «Бостона» открыто осуждал такую осторожность, называя её излишней заботой о личной статистике. Однако сложно винить баскетболистов в подобном выборе, когда сама система подталкивает к осторожности и самосохранению.

Наглядное объяснение новых правил Фото: x.com/NBAPR

Это уже не первая попытка опробовать нововведение: аналогичное правило успешно тестировалось в G-лиге в сезоне-2024/2025. Тогда эксперимент показал положительные результаты — количество бросков на последних секундах заметно выросло, а общий процент попаданий игроков практически не изменился. Теперь НБА делает следующий шаг, проверяя эффективность этого механизма в условиях Летней лиги.

Пока решение о внедрении нового правила в основной сезон не принято, однако если нынешний этап пройдёт без существенных нареканий, шансы на его одобрение значительно возрастут. Лига последовательно ищет способы устранить ненужные ограничения, которые мешают игрокам проявлять инициативу и действовать по ситуации, особенно когда формальный риск высок, а реальная цена промаха — минимальна.

Если эксперимент окажется удачным, концовки четвертей могут заметно преобразиться: зрители чаще увидят дальние броски не только ради зрелища, но и как полноценную часть игры. Главное же — баскетболисты получат свободу, не беспокоясь о статистике, когда на кону мгновенное и важное решение.