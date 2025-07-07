Как НБА забирает миллионы у своих суперзвёзд

Стефен Карри провёл очередной сезон — как минимум выдающийся в финансовом плане. Его контракт предусматривал зарплату в $ 55,8 млн, но на его счёт поступило почти на $ 6 млн меньше. Эти деньги не исчезли, не ушли на налоги и не достались агенту — они остались в распоряжении лиги. Причина тому — эскроу-система, одна из самых малоизученных и при этом весьма болезненных тем в американском спорте.

Механизм работает так: лига и профсоюз игроков договорились делить доходы НБА по схеме 51/49 в пользу баскетболистов. Однако точная сумма доходов становится известна только по завершении сезона. Чтобы не возник дефицит, ежегодно лига удерживает 10% зарплат — это и есть эскроу. Теоретически, если финансовые показатели превзошли ожидания, эти деньги возвращаются игрокам. На деле — далеко не всегда. По итогам сезона-2024/2025 игроки недополучат $ 480 млн — почти полмиллиарда не дойдёт до тех, кто выходит на паркет. Больше всего потерял Карри, но в том же списке — Йокич, Эмбиид, Бил, Дюрант; каждый из них «вернул» больше $ 4 млн. Формально — добровольно. На деле — потому что так устроена система.

Причина потерь — доходы оказались ниже прогнозов. Совокупный баскетбольный доход (BRI) составил $ 10,25 млрд — сумма впечатляющая, но всё же недостаточная. Главные причины — снижение интереса к локальным трансляциям и неудачное распределение команд в плей-офф. В решающих матчах играли клубы из небольших рынков — «Миннесота», «Индиана», «Оклахома». Дело в том, что билеты стоили дешевле, телевизионная аудитория была меньше, а выручка — ниже. В результате команды получили 91% средств из эскроу-фонда, а игрокам вернулась лишь символическая часть — всего 9%. Это означает, что даже при стандартных контрактах на $ 15-20 млн зарплата каждого сократилась на $ 1,3-1,8 млн.

Подобные корректировки происходят регулярно, однако вопросы к системе становятся всё острее. Ещё в середине 2010-х лига исправно возвращала баскетболистам все удержанные суммы, а иногда даже доплачивала сверх того. Но пандемия изменила правила игры: когда трибуны опустели, эскроу подняли до 25%, а выплаты растянули на несколько лет. С тех пор игроки год за годом получают на руки заметно меньше, чем указано в их контрактах. Безусловно, это результат коллективных соглашений — профсоюз сам поставил подпись под этими условиями. Однако когда за один сезон баскетболисты теряют почти полмиллиарда долларов, вопрос справедливости становится уже не абстрактным, а вполне конкретным.

Интересно, что в НХЛ, где долгое время действовала схожая система с аналогичными проблемами (игроки стабильно теряли 10-15% зарплат), в 2024 году удержания были официально отменены. Новый коллективный договор подписан досрочно, стороны нашли компромисс — и это при куда меньших доходах лиги. Значит, договориться всё же можно. В НБА же пока о взаимопонимании говорить рано. Хотя формальные причины для оптимизма есть: потолок зарплат в следующем сезоне вырастет на максимальные 10% — до $ 154,6 млн. Всё благодаря новому медиасоглашению на $ 77 млрд — более чем вдвое превышающему прежний контракт. Казалось бы, дополнительных денег хватит на всех, но как они будут распределены — пока остаётся открытым вопросом.

Тем не менее даже в новых условиях сохраняется модель, по которой игроки вынуждены нести ответственность за экономические промахи лиги — несмотря на то что повлиять на телерейтинги, интерес к встречам плей-офф или на условия региональных ТВ-сделок они не могут. Такой подход — классика американского бизнеса: когда всё хорошо, доходы делятся между сторонами; когда же возникают трудности, убытки также распределяются — но далеко не поровну. Сегодня даже звёзды, зарабатывающие десятки миллионов, всё чаще задумываются: «А действительно ли это справедливо?»

Очевидно, что с приходом новых телевизионных контрактов и ростом популярности НБА игроки вскоре вновь смогут получать свои зарплаты в полном объёме — возможно, уже в следующем сезоне. Однако важно понимать: эскроу-система никуда не денется. Это не временный инструмент, а встроенный механизм перераспределения доходов, который всегда будет активироваться при малейших экономических сбоях в лиге. Даже если Карри и остальные сделают всё идеально.