В НБА провернули грандиозную сделку. Участвовали семь клубов — это рекорд!

Семь команд, 12 драфт-пиков, шесть баскетболистов и один Кевин Дюрант — и это вовсе не начало фантастической истории, а реальный обмен, который в ночь на 7 июля официально вошёл в летопись НБА как самый масштабный за всю её историю. Сделка, слухи о которой ходили по лиге с конца июня, разрослась до таких масштабов, что, кажется, даже комиссару Адаму Сильверу пришлось вооружиться схемами, чтобы не запутаться в деталях.

Всё начиналось весьма буднично: «Финикс Санз» и «Хьюстон Рокетс» обсуждали переход 36-летнего Кевина Дюранта в Техас. Однако постепенно к переговорам подключились ещё пять клубов, и скромный обмен превратился в настоящий логистический шедевр. Каждый участник сделки не просто получил что-то в нагрузку, а серьёзно укрепил нужные позиции или заложил фундамент для перестройки. Это была многоходовая комбинация, где не оказалось ни одного случайного движения.

Главное событие — переход Дюранта. Один из величайших игроков своего поколения вновь меняет клуб — в третий раз за шесть лет. И если подобные перемены для Кевина не в новинку, то сам трансфер, возможно, станет самым стратегически продуманным в его карьере. «Рокетс» выходят из стадии перестройки и уже сейчас намерены бороться за плей-офф. Удока получает игрока, способного взять на себя игру в любой момент — и не в теории, а на практике, практически в каждом втором владении. Здесь спорить не о чем.

Цена вопроса — внушительная. «Финикс» заполучил Джейлена Грина, которого в «Хьюстоне» долгие годы растили как будущего лидера франшизы. Его потенциал по-прежнему огромен, и в «Санз» он сразу станет одним из центральных игроков. В придачу к нему перешёл Диллон Брукс — персонаж неоднозначный, однако именно такие баскетболисты часто становятся стержнем обороны. Кроме того, «Финикс» достались 10-й пик драфта-2025, который уже был потрачен на перспективного центрового из Южного Судана Хамана Малуача, а также целых пять выборов во втором раунде.

Кевин Дюрант, сезон-2024/2025 Фото: Kenneth Richmond/Getty Images

Особого внимания заслуживает возвращение в «Хьюстон» Клинта Капелы. Он ранее провёл шесть сезонов в составе «Рокетс» и зарекомендовал себя в качестве одного из самых стабильных «больших» в лиге. Теперь швейцарец возвращается в знакомую обстановку и сможет не только усилить «краску», но и стать наставником для молодых игроков. Для поклонников команды это стало поводом для приятной ностальгии с реальной спортивной ценностью.

Что касается «Атланты», то, расставшись с Капелой, клуб получил из «Хьюстона» универсала Дэвида Родди — форварда, способного закрыть сразу несколько позиций. Заодно «Хоукс» расчистили платёжную ведомость, что особенно актуально на фоне предстоящих перемен. Остальные участники сделки — «Бруклин», «Голден Стэйт», «Миннесота» и «Лейкерс» — также получили свою выгоду: кто-то обзавёлся правами на новичков, кто-то перераспределил контракты, кто-то сделал ставку на драфт. Всего в рамках этой сделки фигурирует 12 второраундовых выборов. Среди них — Рашир Флеминг (31-й, «Санз»), Коби Бри (41-й, «Санз»), Аду Тьеро (36-й, «Лейкерс»), Рокко Зикарски (45-й, «Тимбервулвз») и Алекс Туи (52-й, «Уорриорз»). Возможно, некоторые так и не дебютируют в НБА, а кто-то, быть может, через пару лет станет настоящим открытием.

С технической стороны оформление этого обмена затянулось из-за особенностей коллективного соглашения НБА: до 6 июля лига запрещала регистрировать масштабные сделки, связанные с долгосрочными контрактами и свежими драфт-пиками. Поэтому договорённости, достигнутые ещё в июне, оказались лишь частью будущей сложной картины.

В эмоциональном плане главным моментом стал пост Кевина Дюранта в X. Он выразил благодарность «Санз» за время, проведённое в клубе, отметил, как ценит даже краткие знакомства и профессиональные связи, и с энтузиазмом сообщил, что с нетерпением ждёт старта в «Хьюстоне». Эти слова не выглядели показными — скорее это было искреннее признание: даже для 15-кратного участника Матча звёзд каждый новый вызов остаётся значимым этапом большого пути.

Как это назвать? Один из тех редких обменов, где выиграли все. «Рокетс» получили усиление здесь и сейчас. «Санз» — активы и простор для дальнейших шагов. Остальные участники обрели гибкость, перспективу или освободили место под потолком зарплат. Но главное — это та сделка, про которую не хочется спрашивать: «А зачем они это сделали?» Здесь у каждого решения был смысл.