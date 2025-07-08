«Вижу машину — вспоминаю Олимпиаду». Как Писклов стал символом «Уралмаша» всего за 5 лет

Защитник Кирилл Писклов прошёл с «Уралмашем» путь от Суперлиги до Единой лиги ВТБ и победы в Кубке России в 2025 году. За пять лет в Екатеринбурге Писклов стал одним из главных ветеранов клуба, и это в 28 лет! «Чемпионат» поговорил с Кириллом о преображении «Уралмаша» в последние годы и его успешной карьере в баскетболе 3x3.

— Как проводите время в отпуске?

— Отпуск у меня продлился неделю. После этого снова начал тренироваться. Сейчас занимаюсь 3х3 для поддержания формы — хочу летом немного поиграть в этом формате.

— Как можете оценить сезон для «Уралмаша»?

— Наверное, на четыре с плюсом. Мы заняли пятое место в Лиге ВТБ. В принципе, руководство поставило перед нами задачу, и мы её выполнили. Оцениваем на 4,5 из 5.

— А лично для себя?

— Немного скомканный сезон. К началу подошёл не в той форме, в которой хотел, и полсезона выбывал. Нужно было перестроиться и лучше узнать своё тело. Так бы поставил себе оценку за сезон 2,5, может быть, тройку.

— Вы с 2020 года играете за «Уралмаш». Что изменилось за эти пять лет в клубе?

— Самое важное, что мы поднялись из Суперлиги в Единую лигу и закрепились там. Мы стали хорошим середнячком и движемся к топ-4. Очень многое изменилось.

— Команда успела не только влюбить в себя екатеринбургских болельщиков, но и обрести фанатов по всей России. С чем это связано?

— С тем, что у нас все игроки хорошие. Может, мы выглядим по-особенному по сравнению с другими командами.

— В регулярном чемпионате и плей-офф этого сезона «Уралмаш» побеждал лишь «Локомотив-Кубань» из «большой четвёрки». По вашему мнению, есть ли разрыв между топ-4 и остальными командами?

— Да, чувствуется уровень «большой четвёрки». Профессионалы играют, и с ними действительно тяжело. Поэтому, наверное, да, есть разрыв, и хочется стремиться приблизиться к топ-4.

Кирилл Писклов с сыном Фото: БК «Уралмаш»

— «Уралмаш» уже второй сезон в Единой лиге ВТБ и оба раза вышел в плей-офф. Считаете ли вы это успехом?

— Это 100% успех. Мы показали, что такое «Уралмаш», и заставили соперников нас бояться. Для «Уралмаша» и игроков это большой успех.

— Ранее вы говорили, что у вас хорошие отношения с Джавонте Дагласом. Почему именно с ним удалось наладить взаимоотношения?

— Мы знакомы уже четыре года, играем вместе. Он всегда говорит, что я его любимый игрок из русских, а я говорю, что он мой любимый игрок из иностранцев. Мы прикалываемся друг над другом.

— Ещё вы очень много играли вместе с Александром Захаровым – в «Спартаке-Приморье», в разных командах 3x3 и в «Уралмаше». Как отреагировали на его уход в «Парму»?

— Расстроился, конечно. Хотелось ещё поиграть с Сашкой. С ним приятно играть в баскетбол, потому что у нас схожее мышление в плане игры. Мы чувствуем друг друга.

— Вы проводите второй сезон в Единой лиге. Против кого труднее всего играть?

— В первую очередь я бы отметил Маркоса Найта из УНИКСа. С ним очень тяжело играть. Против Джеремайи Мартина было непросто, когда он был в «Енисее», против Ксэвьера Ратэн-Мэйса — то же самое. Против Мело Тримбла не так много играл, хотя все говорят, что против него трудно, он демонстрирует множество движений. Про Исмаэля Бако и Джалена Рейнольдса вообще молчу.

— Для вас победа в Кубке России уже не в новинку, но для остальных в «Уралмаше» это было знаковым событием?

— Я не могу ответить за остальных, но 100% титул всегда приятно забирать. Тем более у нас много молодых игроков — мастера спорта, думаю, не помешает получить.

— Насколько приход группы игроков из «Самары» (Карданахишвили, Попов, Далтон, Пынько) усилил и разнообразил команду? Если да, то как и чем?

— Нам не хватало русских игроков, и они внесли свой вклад, особенно в Кубке России — у нас был крепкий состав. А Хэйден Далтон добавил разнообразия, ведь «четвёрка» с броском всегда нужна.

Ростислав Вергун Фото: РФБ

— Ростислав Вергун зарекомендовал себя не только как отличный тренер, способный добиваться результатов, но и как хороший психолог, если судить по влогам и интервью. Что привнёс в команду Ростислав Николаевич?

— Искренний баскетбол.

— Опишите тренера тремя словами.

— Человек слова. Искренний баскетбол. Умный специалист.

— Вы очень титулованный игрок в формате 3х3, выиграли множество турниров как в России, так и за рубежом. Планируете ли выступать дальше в этом формате?

— Да, продолжу выступать в 3х3 для поддержания формы. За два года соскучился по этому формату, хочется снова набираться опыта.

— С момента завоевания серебряной медали в Токио прошло много времени. Часто вспоминаете тот турнир?

— Если бы у меня не было машины, то нечасто вспоминал бы (смеётся). Когда вижу машину — вспоминаю про Олимпиаду. На самом деле, только когда нахожусь в компании и меня спрашивают об Олимпийских играх, тогда с удовольствием делюсь воспоминаниями.

— Вас до сих пор иногда путают с Евгением Малкиным?

— Да, есть такое.

— Какую цель «Уралмаш» ставит перед собой на новый сезон? Чемпионство или выход в полуфинал?

— Для начала хотелось бы выйти в полуфинал. Аппетит приходит во время еды.