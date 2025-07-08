Трёхсторонний обмен «Майами», «Клипперс» и «Юты»: подробный разбор сделки

Если бы в межсезонье НБА раздавали награды за самые загадочные обмены, сделка с участием «Юты», «Клипперс» и «Майами» наверняка бы оказалась в числе финалистов. Каждый клуб получил своего игрока, но, глядя на этот обмен в целом, остаётся лишь с недоумением развести руками. Кто же здесь в выигрыше? Кто усилил состав, кто сэкономил, а кто просто следует течению? Ответы есть — однако они далеко не очевидны.

«Майами» пополнил свои ряды Норманом Пауэллом, и это нельзя назвать рядовой перестановкой. В прошлом сезоне Пауэлл провёл, пожалуй, лучший отрезок в своей карьере: почти 22 очка в среднем за игру, высокий процент попаданий, уверенная игра в изоляциях и отличное движение без мяча. До Матча всех звёзд Пауэлл выглядел гораздо убедительнее, чем, например, Джеймс Харден. Для команды, занимающей лишь 21-е место по эффективности нападения, такой скорер, на первый взгляд, логичное и своевременное усиление.

Однако на практике всё не так однозначно. За последние четыре сезона Пауэлл лишь однажды провёл больше 60 матчей, так что рассчитывать на стабильность не приходится. К тому же он входит в контрактный год: если заиграет, летом наверняка потребует крупный контракт, а если не проявит себя — его быстро забудут как очередной краткосрочный эксперимент. При этом «Хит» расстались сразу с двумя опытными ролевиками — Кевином Лавом и Кайлом Андерсоном, а также отдали пик второго раунда. Лав был важной фигурой в раздевалке, Андерсон спокойно закрывал вторую пятёрку. Не поспешили ли во Флориде, решившись на такой обмен?

Тем более что Пауэлл ни позиционно, ни стратегически не способен закрыть корневые проблемы «Майами». Основная беда атаки команды заключалась не столько в недостатке набранных очков, сколько в отсутствии разнообразия и свежих идей. Подвижный скорер — это, конечно, плюс, однако без глубокой ротации и живого командного взаимодействия, особенно в паре с Бэмом Адебайо, потенциал Пауэлла окажется ограничен. Он скорее тот, кому необходимо создавать пространство, чем тот, кто способен его организовать для других.

Норман Пауэлл и Джон Коллинз, сезон-2024/2025 Фото: Alex Goodlett/Getty Images

Что касается «Клипперс», то расставание с Пауэллом, на первый взгляд, выглядит странным — он был одним из немногих стабильных источников очков в ситуации, когда Кавай Леонард регулярно выпадал из состава. Но, возможно, в Лос-Анджелесе просто устали от дорогостоящей и предсказуемой структуры. Взамен команда получила Джона Коллинза — игрока помоложе, энергичнее и физически мощнее, однако с заметно более ограниченным набором умений.

Коллинз — это пик-н-роллы, борьба на щите, атлетичный стиль и атакующая энергия. Но за этим скрываются и очевидные минусы: нестабильная игра в защите, отсутствие дальнего броска и сложности с адаптацией к современным схемам, где требуются универсальность и гибкость. Он вряд ли сможет компенсировать потерю Пауэлла. В системе с Харденом и Каваем важна чёткая роль, и не факт, что Коллинз сумеет вписаться в эти рамки. Тем более когда в составе уже есть Брук Лопес и Зубац — перегруз в «краске» становится слишком явным.

Руководство «Клипперс» пошло на риск: у Коллинза тоже заканчивается контракт, и в худшем случае это просто временное решение. Но рассчитывать, что именно он кардинально повлияет на перспективы команды из Лос-Анджелеса в сезоне, вряд ли стоит.

А вот «Юта» подошла к обмену с максимальной прагматичностью. Расставшись с Коллинзом, который за два сезона так и не стал по-настоящему важной частью системы, клуб заполучил Кевина Лава, Кайла Андерсона и пик второго раунда. Лав, скорее всего, будет выкуплен — для команды, находящейся в стадии перестройки, он не представляет особого интереса. Андерсон же может как усилить глубину ротации, так и стать ценным активом ближе к дедлайну: его универсальность и опыт наверняка заинтересуют претендентов на Западе.

Фактически «Джаз» совершили выгодный обмен: за ту же цену, за которую два года назад приобрели Коллинза (отдав лишь Руди Гэя и второй раунд), теперь они вернули себе драфт-пик и получили гибкость в лице Андерсона. Такой подход полностью вписывается в их стратегию — спокойное развитие и нацеленность на топовые позиции на предстоящем драфте-2026, где уже маячит фигура Эй Джей Дибанцы — одного из самых перспективных молодых игроков. «Юта» не строит воздушных замков и не рискует без особой необходимости, а планомерно готовит почву для следующего этапа обновления.

В итоге «Джаз» — единственный участник этой сделки, чьи шаги выглядят логично и прозрачно. «Майами» ставит на короткий рывок, рискуя остаться у разбитого корыта. «Клипперс» словно пробует перезапустить проект, до конца не разобравшись, куда именно ведёт этот путь. Всё это не провал, но и не гениальная комбинация. Просто ещё один обмен июля, где каждый преследовал собственные цели, однако вряд ли кто-то сделал хоть шаг к заветному титулу.