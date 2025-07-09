«Локомотив-Кубань» меняется на глазах. Клуб назначил Антона Юдина новым главным тренером

Назначение Антона Юдина на пост главного тренера «Локомотива-Кубань» не стало неожиданностью. Решение прошло без лишнего шума и громких заявлений, однако в профессиональной среде вызвало значительный интерес. Краснодар доверил руководство команде специалисту, прекрасно знающему особенности российского баскетбола, умеющему работать с молодёжью и прошедшему долгий путь внутри системы.

Антону Юдину в августе исполнится 53 года. Он родом из Волгограда, окончил институт физической культуры в Казани. С баскетболом связан с раннего возраста: уже в девятом классе стал чемпионом страны среди школьников и попал в юношескую сборную России, с которой отправился на турнир в США — по тем временам это был уникальный опыт. Позже Юдин выступал на чемпионате Европы в составе молодёжной команды.

Игровая карьера Юдина была насыщенной и разноплановой. В разные годы он защищал цвета ЦСКА (на трёх разных отрезках), «Аквариуса», тульского «Арсенала», УНИКСа, «Динамо» и петербургского «Спартака». Самые значимые и стабильные сезоны он провёл в УНИКСе и «Спартаке», где был капитаном. Трижды становился чемпионом страны, входил в состав сборной России на чемпионате Европы – 2001 и участвовал в еврокубках. Среди ярких моментов — победы «Аквариуса» над «Црвеной Звездой» в Кубке Корача и «Арсенала» в матче с ЦСКА, единственное поражение армейцев в том сезоне.

Антон Юдин Фото: cskabasket.ru

Завершив игровую карьеру в 2010 году, Антон Юдин без промедления начал работать на тренерском поприще. Первым его опытом стала должность ассистента в «Спартаке», после чего он в течение девяти лет трудился в штабе главной команды ЦСКА. За эти годы армейцы дважды становились победителями Евролиги и шесть раз выигрывали чемпионат Единой лиги ВТБ. Юдин руководил молодёжными командами — «Зенитом-2», ЦСКА-2, а также возглавлял юношеские сборные России U16 и U20.

Работая с молодёжью, Юдин неизменно добивался ощутимых успехов. Его команды отличались организованностью, несмотря на кадровые сложности. «Зенит-2» под его руководством завоевал бронзовые медали Суперлиги. А в минувшем сезоне Юдин привёл ЦСКА-2 к историческому достижению — серебряным медалям, став лучшим тренером турнира по итогам сезона. Этот успех не остался незамеченным и стал важным для его профессионального роста.

Юдина отличают системный подход и педантичное внимание к деталям. В работе с молодыми баскетболистами он делает акцент не только на развитии игровых навыков, но и на формировании характера. Антон принципиально избегает авторитарных методов, предпочитая строить коммуникацию на доверии и открытости. Его команды, как правило, демонстрируют высокую дисциплину, сбалансированную игру и чёткое распределение ролей.

Андрей Ведищев президент «Локомотива-Кубань» «Сегодня это серьезный и целеустремленный специалист, который умеет быть жёстким, но в то же время справедливым. Уверен, он созрел – и психологически, и по опыту – для дебюта в качестве главного тренера команды Единой лиги ВТБ. У нас общее понимание и максимальные амбиции. Кроме того, его опыт подготовки молодых игроков к профессиональному уровню, безусловно, пригодится нашей команде. И мы продолжим свою стратегию и путь – развивать талантливых российских баскетболистов».

Иногда взгляды Юдина не совпадали с позицией руководства — он покинул юношескую сборную, не разделив подход к развитию игроков. Тем не менее всегда оставался открыт для возвращения, если видел, что проект может принести пользу отечественному баскетболу.

Президент ЦСКА Андрей Ватутин, комментируя переход Антона Юдина в «Локомотив-Кубань», подчеркнул, что тот прошёл серьёзную профессиональную школу, проявил себя как грамотный и последовательный специалист и теперь закономерно получает возможность реализовать себя в роли главного тренера амбициозного клуба.

Переход в «Локомотив» — это логичный шаг вперёд для Юдина, без резких скачков. Краснодарский клуб стабильно входит в число лидеров отечественного баскетбола и традиционно делает акцент на рост и развитие игроков. Юдину эта философия близка и понятна: он умеет работать в условиях, где важны долгосрочные цели, способен предложить клубу выверенный структурный подход в сочетании с необходимой гибкостью в управлении составом.

Андрей Ведищев покинул пост главного тренера клуба, сосредоточившись на работе президентом. Также тренерский штаб лишился Романа Семернинова. Команда в межсезонье сильно изменилась, ушли Владислав Емченко, Александр Гудумак, Дмитрий Узинский, Би Джей Джонсон, Карвел Андерсон, Антониус Кливленд, Джон Дженкинс и Таджер Макколл. Пришли Кассиус Робертсон, Джеремайя Мартин, Илья Попов, Иван Самойленко и Макар Коновалов.

Вне работы Юдин предпочитает размеренный образ жизни. Свободное время проводит в кругу семьи, увлекается исторической и приключенческой литературой, любит советские комедии, а также интересуется футболом, теннисом и боксом.

Это назначение носит стратегический характер. Оно не рассчитано на мгновенный результат, но способствует укреплению системного подхода и долгосрочного развития клуба. Теперь перед тренером стоит задача доказать, что его опыт и методика могут приносить успех на самом высоком уровне — в борьбе за медали.