Почему Никола Йокич не хочет продлить контракт с «Денвером»?

В мире, где каждый дополнительный доллар на грани зарплатного потолка может стать решающим для команды в борьбе за титул, решение Николы Йокича не продлевать контракт не выглядит прихотью, а является результатом холодного расчёта. Сербский центровой дал понять «Денверу», что к переговорам можно будет вернуться только через год. Формально всё в порядке, но неофициально это может означать гораздо больше, чем просто паузу в подписании документов.

Если бы Йокич хотел, он мог бы уже сейчас подписать контракт с «Наггетс» на три года за $ 212 млн. Однако его решение не связано с разочарованием в клубе, а обусловлено новыми положениями в лиге. Через год он сможет получить уже 292 млн за тот же срок. Разница в $ 80 млн — не вопрос амбиций, а реальная выгода от ожидания. С учётом возраста (в следующем сезоне Йокичу исполнится 31 год), такой шаг выглядит логичным и разумным.

Кроме того, его позиции в лиге сейчас сильны как никогда. Прошлый сезон стал одним из лучших в его карьере: 29,6 очка, 12,7 подбора и 10,2 передачи в среднем за игру. Это был его первый полноценный трипл-дабл-сезон, и лишь формально он занял второе место в голосовании за MVP. Его вклад в игру «Наггетс» не поддаётся вычислениям — он задаёт темп, принимает ключевые решения и превращает сложные ситуации в простые.

Никола Йокич Фото: Luke Hales/Getty Images

Однако контекст играет ключевую роль. После вылета от «Оклахомы» во втором раунде плей-офф стало очевидно: что-то в системе требует изменений. Фронт-офис «Денвера» не стал откладывать решение. В первые же часы свободного агентства Майкл Портер оказался в «Бруклине», а взамен клуб получил более дешёвого, но функционального Кэмерона Джонсона. Сигнал — для «Наггетс» задача номер один: сохранить финансовую гибкость.

Усложняет ситуацию так называемый «второй апрон» — новая граница налогового потолка, введённая лигой. Она строго ограничивает команды, тратящие больше определённого уровня, фактически блокируя их доступ к усилениям. Эта тема была недавно поднята владельцем «Наггетс» Джошем Кронке. По его словам, клубу, возможно, придётся пойти на радикальную экономию — вплоть до пересмотра будущего таких игроков, как Йокич. Пока что это лишь теоретическая перспектива, но сам факт её упоминания — уже настораживает.

Ситуация непростая, но не критическая. Йокич не требует обмена, не портит атмосферу на тренировках и не ведёт игры с прессой. Он просто откладывает подписание контракта до более выгодного момента. Это разумно как для игрока, так и для его агента. Однако в то же время это служит напоминанием клубу: важные решения нужно будет принимать в условиях ограниченного времени и под давлением финансовых ограничений.

Скорее всего, серб останется в «Денвере». Именно вокруг него будет строиться будущее команды. Однако путь к следующему контракту будет нелинейным — как клубу, так и самому Йокичу предстоит пройти по тонкому канату между амбициями и реальностью новой финансовой структуры НБА.