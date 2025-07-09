Худощавый парень получит до $ 250 млн. Не все довольны, но это закономерно

НБА — это лига, где скорость превзошла силу, а умение мыслить стало важнее массы. Худой центровой с руками до колен уже не удивляет, а представляет собой настоящую ценность. Однако стоит Чету Холмгрену подписать контракт на четверть миллиарда долларов, как сразу начинают обсуждать всё: его вес, травмы и главный вопрос: выдержит ли он такую нагрузку?

«Оклахома» отвечает не словами, а действиями. Новый пятилетний контракт, без опций, с полной гарантией и на максимальных условиях — стратегическая инвестиция в структуру, которая уже приносит плоды. В современной НБА «большой» должен уметь защищать кольцо, читать игру, точно бросать с дистанции и не теряться на периметре. Холмгрен идеально вписывается в этот новый стандарт. В прошлом сезоне он набирал 15 очков, собирал восемь подборов и блокировал более двух бросков за игру. А в плей-офф его статистика даже улучшилась: 15,2 очка, 8,7 подбора и почти два блока — 1,9.

Критики продолжают зацикливаться на его телосложении, а не на его игре, считая, что центровой должен быть крепким, как бетонная колонна, а не грациозным архитектором. Но лига давно пошла в другом направлении. Широкие плечи не помогут, если ты не можешь переключиться на «двойку» и метко бросать с угла. Холмгрен умеет это. Его баскетбольный IQ и чувство тайминга давно превосходят его возраст.

Да, он пропустил свой дебютный сезон из-за тяжёлой травмы стопы, а в прошлом сезоне — половину игр из-за повреждения бедра. Это невозможно игнорировать. Однако гораздо важнее, как реагирует команда. «Тандер» не делают ставку на удачу в лотерее. Они тщательно вводили Холмгрена в игру, не спешили с его возвращением и принимали решения, ориентируясь на долгосрочную перспективу. В свои 23 года он продолжает развиваться как физически, так и профессионально. И даже несмотря на перерывы, он уже стал незаменимым элементом обороны команды.

Чет Холмгрен Фото: William Purnell/Getty Images

Сумма в $ 250 млн может звучать внушительно, но для игрока, подписывающего контракт на максимальных условиях после третьего сезона, это абсолютно рыночная цена — без переплат. Особенно с учётом того, что в контракте нет опций: ни игрок, ни клуб не могут досрочно выйти из соглашения. Это фиксированная стоимость за стабильность. Финансово «Тандер» полностью готовы: на данный момент у них всего два крупных долгосрочных контракта — с Холмгреном и Гилджес-Александером. Зарплатная ведомость остаётся под контролем как минимум до 2026 года.

Это именно тот фундамент, который позволяет «Оклахоме» продолжать строить команду по модели «молодая звезда + свободный потолок». Следующим будет Джейлен Уильямс, третий элемент этой связки. И контракт Холмгрена становится отправной точкой для будущего соглашения Уильямса. В случае попадания последнего в сборную всех звёзд он может получить даже бо́льшую сумму, и клуб к этому готов. Контракты с ШГА и Холмгреном — это прочная основа, превращающая амбициозную молодую команду в долгосрочный проект.

Скоро «Тандер» окажутся в ситуации, когда экономический комфорт станет уже невозможным: удержание всех лидеров потребует жертв в глубине состава. Но до того момента у «Тандер» есть время, чтобы продолжать оттачивать свою игру и укреплять командную химию. Главное, что они уже определились с основой. Холмгрен — не просто защитник, он основа обороны. Он и бросает, и заставляет соперников перестраивать свою защиту. Уникальный набор навыков, который невозможно воспроизвести или найти на рынке.

И да, Холмгрен всё ещё худой. Но это уже не аргумент. Дюрант, Яннис, Крис Бош — все они разрушали стереотипы. Важна не масса, а влияние. А эффект от Холмгрена можно измерить: улучшение защиты, гибкость в атаке и соответствие современным требованиям. Это не прихоть руководства, а тщательно продуманный шаг в условиях, где каждый выбор приближает команду к чемпионству или отдаляет от него.

В НБА не наказывают за риск, здесь вознаграждают за точный расчёт. Контракт Чета Холмгрена — именно о том, как важно рассчитывать шаги на будущее.