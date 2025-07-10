Во Франции взяли под стражу баскетболиста из России. Его экстрадиции добиваются США — LIVE

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26-летний российский баскетболист Даниил Касаткин был задержан во Франции по запросу Соединённых Штатов. Арест состоялся 21 июня в аэропорту Руасси — Шарль-де-Голль в Париже, куда спортсмен прибыл вместе со своей невестой. Американские власти подозревают Касаткина в причастности к хакерской группировке, совершавшей атаки на сотни организаций, однако сам спортсмен категорически отвергает все обвинения. Сейчас Касаткин ожидает решения по вопросу его экстрадиции в США и сообщает об ухудшении состояния здоровья в условиях заключения. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию событий, связанных с этим делом.