Во Франции взяли под стражу баскетболиста из России. Его экстрадиции добиваются США — LIVE

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26-летний российский баскетболист Даниил Касаткин был задержан во Франции по запросу Соединённых Штатов. Арест состоялся 21 июня в аэропорту Руасси — Шарль-де-Голль в Париже, куда спортсмен прибыл вместе со своей невестой. Американские власти подозревают Касаткина в причастности к хакерской группировке, совершавшей атаки на сотни организаций, однако сам спортсмен категорически отвергает все обвинения. Сейчас Касаткин ожидает решения по вопросу его экстрадиции в США и сообщает об ухудшении состояния здоровья в условиях заключения. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию событий, связанных с этим делом.
😳 Что произошло?
Российский баскетболист Даниил Касаткин был задержан во Франции 21 июня 2025 года в аэропорту Руасси — Шарль-де-Голль по запросу властей США. Его обвиняют в причастности к хакерской группировке, совершавшей атаки с помощью программ-вымогателей на порядка 900 организаций, включая два федеральных учреждения США. По данным американских следователей, Касаткин якобы участвовал в переговорах о выплате выкупа от имени хакеров. Сам спортсмен категорически отрицает свою вину, а его адвокат утверждает, что Касаткин не обладает компьютерной грамотностью и даже не умеет устанавливать приложения.
По версии защиты, компьютер мог быть взломан или приобретён Касаткиным у злоумышленников. Баскетболист приехал во Францию вместе со своей невестой, чтобы сделать ей предложение. С 23 июня он находится под стражей, а 8 июля суд продлил срок ареста, отказав в освобождении под залог. Касаткин жалуется на ухудшение состояния здоровья, потерю веса (с 95 до 89 кг) и ощущение небезопасности в тюрьме. В настоящее время ему грозит экстрадиция в США. В июле Касаткин покинул клуб МБА-МАИ и в данный момент имеет статус свободного агента.