Во Франции задержали нашего спортсмена. Что произошло — и при чём здесь Грайнер и Дуров?

Даниил Касаткин отправлялся в Париж вовсе не ради спортивных событий — ни матча, ни сборов. В зале прилёта аэропорта Руасси — Шарль-де-Голль его не встречали толпы журналистов с камерами и микрофонами. Однако 21 июня баскетболист оказался в самом эпицентре международного скандала: французская полиция задержала россиянина по запросу США. Его обвинили в участии в хакерской группе, которая атаковала сотни организаций, включая государственные структуры Соединённых Штатов.

Имя Касаткина не гремело на всю страну — он не центральная фигура сборной и не звезда Единой лиги ВТБ. Тем не менее дело приобрело широкую огласку: подключились СМИ, в процесс включились адвокаты, появились предположения о политической подоплёке случившегося. Что же стало причиной ареста спортсмена, как связаны киберпреступления и баскетбол и есть ли здесь параллели с делом Бриттни Грайнер — попробуем разобраться.

Внешне ситуация напоминает стандартную экстрадиционную процедуру: Франция и США давно сотрудничают по такого рода вопросам. Американские власти утверждают, что в период с 2020 по 2022 год Касаткин участвовал в вымогательских атаках почти на 900 объектов — от частных компаний до федеральных агентств. Для атак использовалось вирусное ПО типа ransomware, блокирующее системы жертв до получения выкупа.

Уже 23 июня французский суд постановил оставить Касаткина под арестом. Его адвокат Фредерик Бело ходатайствовал хотя бы о временном освобождении под залог, однако судьи сочли риски слишком высокими. Это свидетельствует о том, что представленные США материалы выглядят достаточно убедительно — или, по крайней мере, достаточно серьёзны для продолжения процедуры экстрадиции.

Далее предстоят слушания по вопросу экстрадиции. Для того чтобы выдать Касаткина США, французский суд должен убедиться, что представленные доказательства соответствуют стандарту «probable cause» — то есть имеются обоснованные основания подозревать его в совершении преступления. Кроме того, тщательно проверяются вопросы соблюдения прав человека и соответствие процедуры французскому законодательству. Всё это обычные формальности. Однако в этом деле слишком много нюансов, выходящих за рамки стандартной практики.

Сам Даниил Касаткин категорически отвергает свою причастность. По утверждению его защиты, он лишь приобрёл подержанный ноутбук, с которого и были совершены хакерские атаки неизвестными лицами. Адвокат настаивает: Касаткин далёк от компьютерных технологий и не обладает соответствующими навыками. Защита строит свою позицию на версии о технической ошибке или ошибочной идентификации: следствие могло спутать его с настоящим злоумышленником.

Даниил Касаткин (справа), сезон-2024/2025 Фото: Единая лига ВТБ

Известно также, что за две с половиной недели, проведённые в изоляторе, Касаткин потерял шесть килограммов веса. Адвокаты считают его состояние неудовлетворительным и намерены использовать этот факт в качестве аргумента против экстрадиции, возможно, дополнив жалобу на условия содержания или указывая на угрозу здоровью подзащитного.

Какие перспективы у дела? Возможны три сценария. Первый — экстрадиция. Если французский суд сочтёт доказательства весомыми, Касаткина отправят в США, где ему предстоит судебное разбирательство по обвинениям в вымогательстве и кибермошенничестве. Второй вариант — отказ в выдаче. Причиной могут стать недостаточность улик, опасения относительно справедливого разбирательства в Штатах или политическая подоплёка дела. В таком случае Касаткин может вернуться в Россию или остаться во Франции, если для этого найдутся юридические основания. И, наконец, третий сценарий — затягивание процесса. Экстрадиционные дела редко решаются быстро: возможны апелляции, дипломатические обсуждения, дополнительные запросы. Вся эта процедура способна затянуться на месяцы, а то и на годы.

На фоне этой истории сразу появилось несколько версий происходящего. Самая резонансная из них — предположение о связи ареста Касаткина с делом Грайнер. Напомним, в 2022 году американскую баскетболистку задержали в России по обвинению в хранении запрещённых веществ, и после почти года заключения её обменяли на Виктора Бута. Некоторые наблюдатели полагают, что теперь США якобы ответили зеркально, задержав российского баскетболиста в качестве своеобразного реванша.

Бриттни Грайнер в матче женской НБА, сезон-2025 Фото: Griffin/Getty Images

Однако эта теория не выдерживает критики. Во-первых, расследование в отношении Касаткина началось ещё до ареста Грайнер. Во-вторых, его обвиняют вовсе не в политических или наркотических преступлениях, а в кибератаках. Наконец, Касаткин не является публичной фигурой и не фигурировал в громких скандалах. Если это и акт возмездия, то уж слишком адресный. На данный момент все признаки указывают на то, что его задержание — результат сугубо технического расследования, а не политических разборок.

Куда уместнее прослеживается другая аналогия — с делом Павла Дурова. В августе 2024 года основателя Telegram задержали во Франции по подозрению в нарушении законов об онлайн-платформах: речь шла о распространении запрещённого контента, включая наркотики и экстремизм. Хотя масштаб и сфера деятельности у Дурова и Касаткина различаются, логика событий схожа: россиянин, технологии, Франция, инициатива западных стран. Только если в истории с Дуровым внимание было сосредоточено на работе платформы и вопросах модерации, то Касаткину вменяют непосредственное участие в кибератаках.

Павел Дуров Фото: Из личного архива Павла Дурова

Оба этих случая свидетельствуют о том, что Франция стала проявлять большую активность в сотрудничестве с американскими властями по вопросам кибербезопасности. Причём это касается не только крупных технологических компаний, но и малоизвестных спортсменов. Конечно, за этим могут стоять и политические мотивы — единая позиция Евросоюза, давление со стороны США, ухудшение отношений с Россией. Однако на данный момент ситуация развивается строго в рамках юридических процедур.

С точки зрения законодательства, основания для экстрадиции есть: предъявленные обвинения квалифицируются как серьёзные преступления. Если представленные доказательства убедят французский суд, отказать в выдаче будет непросто. Тем не менее защита будет использовать все возможные аргументы — от сомнений в достоверности цифровых улик до вопросов здоровья обвиняемого и риска политической ангажированности дела. Это стандартный арсенал, который зачастую приносит результат.

Пока же всё зависит исключительно от решения суда. Французские власти будут руководствоваться буквой закона, а не резонансом в СМИ. Поэтому арест Касаткина — не повод для спекуляций, а скорее испытание для всей правовой системы. Сумеет ли защита доказать, что спортсмен стал жертвой случайности и технических ошибок, или же обвинения окажутся обоснованными и Касаткину придётся понести ответственность — покажет время. На сегодняшний день ответов нет. Есть только баскетболист в изоляторе и множество открытых вопросов. По состоянию на 10 июля Россия официально не проявляла заинтересованности в судьбе Касаткина.