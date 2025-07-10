В НБА опять выдали рекордный контракт. $ 72,5 млн в год — реакция на нестабильность

Девин Букер останется в Аризоне до 2030 года — решение, которое сегодня звучит почти как привет из прошлого. В эпоху, когда звёзды НБА меняют клубы при первых признаках недовольства, «Финикс Санз» выбрал иной путь: вопреки трендам, сохранить своего лидера любой ценой. Новый контракт на $ 145 млн — осознанная попытка восстановить стабильность клуба, утраченную за последние годы.

Соглашение вступит в силу с сезона-2028/2029 и принесёт Букеру рекордные $ 72,5 млн в год — это самая высокая средняя зарплата в истории лиги. С учётом действующего контракта на $ 220,4 млн, общая сумма достигнет впечатляющих $ 316 млн. Первый год продления оценивается в $ 69,88 млн, что соответствует 35% от предполагаемого потолка зарплат, и будет ежегодно увеличиваться на 10%. Такой шаг учитывает рост доходов лиги, однако для «Финикса» это означает жёсткие ограничения: клуб уже превысил второй уровень потолка зарплат, практически лишив себя возможности совершать крупные сделки и вести активную работу на рынке свободных агентов.

«Санз» рассматривают Букера не как очередную звезду, а как ключевую фигуру, вокруг которой формируется будущее команды. Он остался единственным стабильным элементом в команде, прошедшей сквозь череду тренерских перестановок, обменов и неудачных экспериментов. Прежде всего новый контракт — это страховка от возможной потери лидера в 2028 году, когда он мог бы выйти на рынок свободных агентов. Рискованное, но вполне логичное решение: владелец Мэтью Ишбия ясно даёт понять, что ставка на франчайз-игрока остаётся неизменной даже после провального сезона и ухода Кевина Дюранта.

В игровом плане Девин по-прежнему вызывает противоречивые впечатления. Его статистика в прошлом сезоне внушает уважение: 25,6 очка, 7,1 передачи и 4,1 подбора в среднем за 75 матчей. Однако точность бросков оказалась самой низкой за последние годы — 46,1% с игры и лишь 33,2% из-за дуги. Сам Букер честно признал под занавес сезона: ему необходимо улучшать реализацию и становиться ещё более весомым лидером. Но дело даже не в цифрах — он прекрасно осознаёт, что от него ждут большего: умения контролировать игру, авторитета в раздевалке и способности вести команду, преодолевая испытания. Именно в этом и кроется главный вызов для него в ближайшие годы.

Девин Букер, сезон-2024/2025 Фото: Stacy Revere/Getty Images

С приходом нового главного тренера Джордана Отта, который сменил уволенного Майка Буденхольцера, у Букера появляется возможность блеснуть в иной роли. По имеющейся информации, кандидатура Отта обсуждалась с самим лидером, и теперь от тренера ожидают, что он создаст систему, максимально раскрывающую сильные стороны Букера. Для этого важно не только подобрать правильные тактические схемы, но и сформировать состав, способный поддержать его игру. Идеальный сценарий — команда с мобильными форвардами и надёжными снайперами по периметру. Однако воплотить такой проект в жизнь будет непросто из-за финансовых ограничений, сковывающих движения клуба.

Обмен Кевина Дюранта в «Хьюстон» стал одним из ключевых событий межсезонья и обозначил новый вектор развития команды. Вместо одной суперзвезды «Санз» получили троих игроков: Джейлена Грина, Диллона Брукса и центрового из «Дьюка» Хамана Малуача под 10-м выбором на драфте. Это скорее ставка на будущее, чем попытка усилиться здесь и сейчас. Молодость, атлетизм и габариты — именно этого не хватало «Финиксу» в последние сезоны. Однако ждать мгновенного прогресса от новичков не стоит. Как и прежде, успехи команды будут зависеть от Букера, а все остальные перестановки — лишь попытки вдохнуть в коллектив новую жизнь.

За десятилетие в НБА путь Девина Букера стал настоящей историей преодоления: от незаметного игрока в составе аутсайдера до главной звезды и символа франшизы. Начало карьеры прошло под знаком постоянных поражений, однако всё изменил приход Криса Пола. Финал НБА 2021 года, сезон с рекордными 64 победами, четвёртое место в гонке за MVP — казалось, команда и её лидер наконец нашли свою дорогу. Но спустя годы от того яркого состава остались лишь воспоминания, и Букеру вновь приходится брать на себя всю тяжесть борьбы. Только теперь он делает это с репутацией игрока, который не бросает клуб при первых же трудностях.

Сравнение с другими контрактами

Игрок Клуб Продление (годы, сумма) Средняя годовая зарплата Девин Букер «Финикс Санз» 2 года, $ 145 млн $ 72,5 млн Шей Гилджес-Александер «Оклахома-Сити Тандер» 5 лет, $ 285 млн $ 71,25 млн Джейсон Тейтум «Бостон Селтикс» 5 лет, $ 314 млн $ 62,8 млн

Его желание остаться в Аризоне не пустые слова. Букер действительно живёт этим штатом, проводит там каждое межсезонье и открыто говорит о намерении связать всю карьеру с одним клубом. Это едва ли гарантия счастливого финала, однако именно такая преданность создаёт ту самую устойчивость, которой так не хватает современным командам. На эту верность и сделал ставку «Финикс». В контракте Букера нет пункта о запрете на обмен, но сам игрок хочет стать для «Санз» тем, кем был Коби Брайант для «Лейкерс». И этот расклад клуб, похоже, устраивает.

В первую очередь новое соглашение — это сигнал, а не универсальное решение всех проблем. Это знак, что команда не поддаётся панике, а выбирает путь, основанный на стабильности и верности. Можно менять тренеров, менеджеров, ролевых игроков — но лицо организации остаётся прежним. И этим лицом становится Девин Букер. Теперь задача — воплотить $ 145 млн и в фундамент, на котором «Финикс» сможет построить команду с реальными чемпионскими амбициями.