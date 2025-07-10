Драфт, Европа, а теперь — зона. Признание вины Бена Маклемора бьёт по имиджу НБА

Имя Бена Маклемора ещё недавно ассоциировалось с ярким защитником, обладающим отличным броском, но построившим нестабильную карьеру. Теперь же оно оказалось в центре громкого уголовного дела, завершившегося приговором: бывший игрок НБА получил свыше восьми лет лишения свободы по обвинению в изнасиловании. Суд признал Маклемора виновным в преступлении, совершённом в 2021 году после вечеринки у его тогдашнего одноклубника по «Портленду». В этой истории спортивная биография стремительно отступила на второй план.

Суд присяжных округа Клакамас, штат Орегон, посчитал доказанными три из четырёх пунктов обвинения. Маклемор был признан виновным в изнасиловании первой степени, незаконном проникновении и сексуальном насилии второй степени. Игрок заявлял, что всё происходило по взаимному согласию, а защита ссылалась на алкоголь, инициативу обеих сторон и способность пострадавшей принимать решения. Однако суд посчитал иначе: жертва потеряла сознание и лишь частично пришла в себя во время нападения.

Через своих адвокатов Маклемор выразил сожаление о случившемся и отметил, что «берёт ответственность за своё состояние». Формального признания вины не прозвучало, но слова о «затуманенном мышлении» и «нарушенной рассудительности» скорее объясняли происшедшее, чем оправдывали. Всё это уже не имело значения: приговор был вынесен, и наказание в 100 месяцев лишения свободы поставило точку в этом деле.

Выступая в суде, потерпевшая призналась, что поначалу даже не знала, кто такой Бен Маклемор. Лишь позже, осознав, с кем столкнулась, она всерьёз задумалась, стоит ли обращаться в полицию — слишком велик был страх остаться неуслышанной из-за известности, влияния и публичности обвиняемого. Тем не менее она решилась довести дело до конца — ради себя и ради того, чтобы, по её словам, «это не произошло с кем-то ещё». Принять такое решение непросто, особенно когда против тебя — человек с ресурсами, связями и поддержкой общественности.

Бен Маклемор Фото: Steph Chambers/Getty Images

Прокуроры подчеркнули, что на момент произошедшего потерпевшая находилась в состоянии, не позволяющем дать согласие. Сразу после нападения она обратилась в специализированное медицинское учреждение, где были зафиксированы следы сексуального насилия — именно эти медицинские доказательства стали ключевыми в судебном процессе. Как отметил обвинитель, девушка «периодически приходила в сознание и снова теряла его», так что говорить о добровольности не приходится. И то, что всё случилось не где-то на улице, а в доме профессионального спортсмена, значения не имеет.

Та ночь превратилась в часть дела, которое обсуждают уже не только как частный случай, а как отражение серьёзной общественной проблемы. В лиге, где огромные средства вкладываются в имидж, социальные программы и поддержание репутации игроков, подобные инциденты вновь ставят под сомнение действенность внутренних механизмов профилактики. Маклемор — далеко не первый, кто оказался на скамье подсудимых после завершения карьеры в НБА. Однако каждый подобный эпизод вновь напоминает: никакой статус не избавляет от ответственности.

Маклемор никогда не был суперзвездой, но за его плечами — годы в сильнейшей баскетбольной лиге мира. В течение карьеры он защищал цвета «Сакраменто», «Мемфиса», «Хьюстона», «Лейкерс» и «Портленда», а на драфте 2013 года был выбран под седьмым номером. В лучшие сезоны он стабильно набирал по 10-12 очков за игру и считался надёжным снайпером. После сезона-2021/2022 Маклемор отправился играть в Европу и Китай, однако теперь его спортивный путь, по сути, завершён.

Но в этой истории главное не спортивные достижения. Ни успехи в НБА, ни международный опыт, ни прежние заслуги не смогли уберечь его от ответственности за совершённое преступление. Суд вынес вердикт: несмотря на позицию защиты, настаивавшей на отсутствии злого умысла, присяжные сочли вину доказанной. Многолетний судебный процесс лишь подчёркивает, насколько сложны подобные дела — и вместе с тем демонстрирует, что справедливости можно добиться, если проявить настойчивость.

Теперь, когда приговор объявлен, главный вопрос — какие уроки извлечёт из случившегося сама лига. Можно долго утверждать, что речь идёт о частном эпизоде, но пока даже единичные случаи сексуального насилия с участием бывших игроков продолжают возникать, проблему нельзя считать решённой. Необходима системная реакция: от полноценной поддержки жертв до перемен в клубной культуре.