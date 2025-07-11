Егор Дёмин оказался вне зоны комфорта: разбор первого матча россиянина в НБА

Настал момент дебюта Егора Дёмина в Летней лиге НБА. «Бруклин Нетс» с молодым талантливым россиянином начал свой путь в турнире матчем с «Оклахома-Сити Тандер». Конечно, в соперниках у Дёмина была не команда-чемпион НБА, а молодёжь «громовержцев», но в их составе есть неплохие игроки, например, Никола Топич, который оправился от травмы.

Каким же получился матч для Егора и «Бруклина»?

19-летний Дёмин вышел в старте вместе с ещё одним плеймейкером Ноланом Траоре, против которого играл в молодёжной Евролиге. С первых минут Егор был крайне полезен в защите, помогая на подстраховке и спровоцировав две потери у соперника. Однако в нападении взаимодействовать с партнёрами получалось не особо. Ввиду того что россиянин слишком быстро расставался с мячом. Возможно, это была тренерская установка, и Егор придерживался плана. Правда, обострения, к которым мы так привыкли, включая яркие передачи и проходы под кольцо, будто бы испарились.

С ходу стало заметно, что «Бруклину» не хватает качественных снайперов. В команде много габаритных и универсальных игроков, способных играть на разных позициях, но умелых шутеров в составе было мало. В целом от Летней лиги не ждут чего-то грандиозного — команды обкатывают в этом турнире молодёжь, которая пришла с драфта, или тех, кого планируют пробовать в основном составе. Из-за этого сумбурных действий и ошибок очень много. Этот матч не стал исключением. Промахи из свободных позиций, глупые фолы, беготня и толкотня — но на то и есть Летняя лига, чтобы ошибаться и учиться на этих ошибках.

Егор Дёмин и Нолан Траоре Фото: Ethan Miller/Getty Images

Если же вернуться к игре, Дёмин исполнял роль, так скажем, «скрытого» разыгрывающего — не первой скрипки. К тому же с россиянином почему-то мало взаимодействовали партнёры. С Траоре и Беном Сарафом «большие» проворачивали пик-н-роллы и в целом ставили много заслонов, а вот с Егором таких комбинаций было меньше. Справедливости ради, Дёмин не боялся брать на себя броски и делал это в моменты, когда того требовала ситуация. В первой половине не летело, а вот во второй «трёшки» начали достигать цели. Видно, что нашего таланта задели слова критиков о нестабильности его броска, и он сделал выводы.

Прогресс в работе ног при броске и механике виден невооружённым взглядом. Осталось до конца обрести уверенность и бросать, когда нет сопротивления — тогда успех в этом компоненте, без сомнений, придёт. Единственным странным фактом по этому матчу, на первый взгляд, стало то, что Дёмин практически не лез в «краску», стараясь играть возле дуги.

«Бруклин» проиграл со счётом 81:90. Самым результативным игроком матча стал партнёр Егора Дрю Тимме — 22 очка и девять подборов. Он был крайне эффективен и с ближней дистанции попал всё что можно.

Дёмин не стал тем, кто с двух ног ворвался в Летнюю лигу и закрыл рты всем хейтерам. Впрочем, назвать его дебют неудачным тоже нельзя. Восемь очков, четыре подбора и один перехват при 40% реализации из-за дуги — очень неплохие показатели. Однако Егор больше всего конкретно в этом матче работал в подыгрыше и в обороне. Своей подстраховкой и огромным количеством дефлекшенов (касаний мяча при игре в защите, меняющих траекторию передачи) он очень сильно затруднял жизнь игрокам «Тандер». Правда, при этом Дёмин не оформил ни одной передачи. В матче присутствовали яркие переводы с «сильной» стороны на «слабую» и передачи в угол на открытых партнёров, но это так и не привело к набору ими очков.

Также Дёмин стал четвёртым по количеству набранных очков в команде. А провёл он на паркете не так много времени (23 минуты) по сравнению с другими игроками — были те, кто сыграл 30, 26 и 24 минуты. Егор допустил лишь две потери, в то время как его партнёры ошибались гораздо чаще, отдавая рискованные передачи. Россиянин стал одним из трёх игроков в составе без отрицательного показателя «плюс-минус» (Ника Онгенду в расчёт не берём, так как он провёл на паркете меньше минуты).

Егор Дёмин игрок «Бруклин Нетс» «Я бы не сказал, что у меня было то самое волнение, как перед первой игрой. Для меня лично это чувство ушло ещё до выхода на площадку. Я старался максимально сконцентрироваться и быть полностью настроенным на игру, чтобы с первой же секунды выложиться на все 100%. Как я уже говорил, для меня главное — это отдача. Я хотел выложиться по максимуму, показать лучшую энергию и в защите, и в нападении и принести как можно больше пользы команде».

Странно, что лучшим качеством Дёмина пока не пользуются в должной мере. Возможно, просто так складывался матч с «Тандер», и в дальнейшем мы увидим передачи Егора на любой вкус, однако в прошедшей игре партнёры взаимодействовали с ним мало. Россиянин сам забирал подборы и пытался разгонять атаки. Как только он отдавал мяч партнёру, тому уже ставили заслон, скорее всего, это и было планом на игру. Нам же хочется увидеть, как Дёмин будет крутить пик-н-роллы и отдавать передачи под кольцо забегающим к кольцу «большим». Дебют получился хорошим, но если Егор будет брать на себя чуть больше инициативы, то станет только лучше.