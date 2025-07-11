Леброн Джеймс покинет «Лейкерс»? Что известно на данный момент

История превращения Луки Дончича в центральную фигуру «Лейкерс» началась не на баскетбольной площадке, а за кулисами — в уютном ресторане West Hollywood. Один вошёл незаметно через служебный вход, трое других — через парадный. А покинули заведение уже вместе — под вспышки камер TMZ. Это был не обычный ужин, а мастерски подготовленная постановка: на авансцене — новый лидер команды. Теперь уже без Леброна.

В тот вечер за столом Дончич, Пелинка, Редик и агент игрока обсуждали не гастрономические предпочтения, а будущее клуба — как строить команду вокруг Дончича, какие ресурсы доступны и какие ещё предстоит привлечь, кто из игроков интересен ему и с кем он готов разделить площадку. На подобных встречах раньше всегда присутствовал Леброн, занимая главное место. Теперь же его даже не пригласили.

Так начался, пожалуй, самый деликатный переход звёздной эстафеты, который только можно представить в НБА. После семи лет под руководством Джеймса «Лейкерс» впервые начали создавать новую структуру — без него. И делали это не через громкие заявления, а постепенно: с ужина, через внутренние переговоры, через изменение подхода к формированию состава.

Леброн Джеймс, сезон-2024/2025 Фото: Ronald Martinez/Getty Images

Вскоре наступила новая глава. Агент Леброна Рич Пол объявил: Джеймс активировал опцию на $ 52,6 млн, однако при этом «оценивает лучшие варианты для этого этапа карьеры». Формулировка мягкая — но в контексте почти прощальная. Клуб не предложил продление, и впервые за карьеру Леброн оказался в статусе игрока с истекающим контрактом — без чёткого плана на будущее.

Тревожный знак для всей организации. Центровой Брук Лопес, который ещё недавно был близок к переходу в «Лейкерс», теперь сделал выбор в пользу «Клипперс», и во многом — из‐за неопределённости, связанной с будущим Джеймса. Такие колебания неудивительны, когда прежний лидер перестаёт быть фигурой, вокруг которой всё вращается.

Когда-то Пелинка приносил внушительную папку с планами на сезон — Джеймсу. Теперь он идёт с ней к Дончичу. Лука стал новым центром притяжения «Лейкерс»: с ним советуются по кадровым вопросам, ему разъясняют нюансы потолка зарплат, под его стиль подбирают игроков, уточняют приоритеты. Клуб делает всё, чтобы словенец почувствовал себя полноправным хозяином.

Лука Дончич и Леброн Джеймс, сезон-2024/2025 Фото: Ronald Martinez/Getty Images

Однако есть один нюанс: сам Дончич пока не дал обратной связи. Со 2 августа он получит возможность подписать продление — либо на четыре года и $ 223 млн, либо на три года и $ 160 млн, если захочет оставить себе гибкость. Но все переговоры отложены до осени: сейчас он планирует играть за сборную Словении на Евробаскете-2025. В Лос-Анджелесе это понимают, однако ожидание без гарантий — всегда риск. Если в итоге Дончич не согласится, клуб рискует застрять между двумя эпохами, потеряв обе. Но пока выбор сделан. И Леброн это ощущает.

Его реакция — сдержанная, тем не менее показательная. По информации ESPN, клуб не поставил Леброна в известность о сделке с Дончичем заранее, не обсудил с ним ключевые решения, не предложил продление. В момент продажи контрольного пакета владельцами Джеймс не получил никакой информации — в отличие от Дончича, который публично поздравил нового инвестора в соцсетях.

Это не открытое противостояние, но и не подлинное партнёрство — между сторонами возникла заметная дистанция. В такой обстановке агент Леброна заранее предупреждает клуб о предстоящем заявлении, давая понять: Джеймс осознаёт перемены, однако хочет, чтобы его уход был достойным. Это не попытка осложнить переход, а просьба не забывать о его огромном вкладе.

С 2018 года Джеймс был символом «Лейкерс»: пришёл в сложный момент, вернул команде чемпионский статус, выстроил в Лос-Анджелесе целый мир — дом, бизнес, школу для детей. Теперь же — ни ясности, ни конкретики. Лишь молчаливый отказ от продления и явный фокус на новом лидере.

Станет ли сезон-2025/2026 последним для Джеймса — решать только ему. В «Лейкерс» готовы организовать для него прощальное турне, как когда-то — для Коби Брайанта. Но в этот раз — без пафоса, без обещаний построить всё вокруг одной звезды. Клуб больше не жертвует будущим ради даже самого великого игрока поколения. В этой истории нет открытого конфликта, однако есть очевидный вектор. Дончич уже в клубе, Джеймс — с истекающим контрактом. Всё остальное — лишь вопрос времени.