Травмы суперзвёзд не катастрофа. НБА умеет монетизировать даже неудачи

Разрыв ахиллова сухожилия — это диагноз, от которого холодеет не только раздевалка, но и вся бухгалтерия клуба. Для «Индианы» утрата Тайриза Халибёртона — серьёзная финансовая головоломка: почти $ 46 млн гарантированных выплат спортсмену, который не выйдет на площадку ни разу. Тем не менее лига давно научилась смягчать подобные удары судьбы. За травмами в НБА стоит чётко отлаженная система страхования, позволяющая клубам компенсировать себе десятки миллионов долларов — чаще всего без лишнего шума, пресс-релизов и комментариев.

В основе этой системы лежит программа временной полной нетрудоспособности (Temporary Total Disability), администрируемая самой лигой. Каждая команда обязана страховать как минимум четырёх самых высокооплачиваемых игроков. Кого именно — определяется либо размером зарплаты за сезон, либо общей суммой оставшегося по контракту вознаграждения. При желании за дополнительную плату, под страховку можно включить и других баскетболистов — на фоне стремительного роста контрактов клубы всё чаще пользуются этой возможностью.

Страховые выплаты начинают поступать только после того, как игрок пропустит 41 матч подряд — это жёсткое правило призвано отсечь любые махинации с мелкими травмами. Размер компенсации составляет 50% или 80% от зарплаты, в зависимости от выбранного уровня страхового покрытия: чем бо́льшую сумму намерен вернуть клуб, тем выше его ежегодные страховые взносы. В случае с Халибёртоном «Пэйсерс» выбрали максимальный тариф: если он не появится на площадке в сезоне-2025/2026, клуб получит $ 18,2 млн.

Размеры страховых выплат в последние годы заметно выросли. Если ещё несколько сезонов назад максимальная компенсация составляла $ 175 тыс. за матч, затем — $ 275 тыс., то теперь эта сумма приближается к $ 500 тыс. Лига оперативно подстроилась под новые экономические реалии: когда зарплаты звёзд достигают $ 50-60 млн за сезон, и страховые лимиты должны соответствовать этим масштабам.

Тайриз Халибёртон Фото: Maddie Meyer/Getty Images

Похожая история — у «Бостона». Джейсон Тейтум получил аналогичную травму ахиллова сухожилия, только чуть раньше — в серии с «Нью-Йорком». Его заработок на следующий сезон составит $ 54,1 млн. «Селтикс», вероятно, смогут вернуть через страховку чуть более $ 20 млн, если Тейтум не сыграет ни одной минуты. В итоге складывается парадоксальная ситуация: потеряв двух игроков, которые должны были быть лицами лиги в ближайший год, их клубы получат обратно почти $ 40 млн.

В список травмированных попал и Кайри Ирвинг, пропустивший последние 20 встреч сезона «Далласа» из-за разрыва крестообразной связки. Его контракт на регулярку-2025/2026 — $ 36,6 млн, и, если реабилитация затянется, страховка покроет значительную часть этой суммы. Аналогичная ситуация у Деджонте Мюррея, который не доиграл сезон за «Пеликанс» после аналогичной травмы ахилла: его зарплата — $ 26,8 млн, и, если восстановление затянется, «Нью-Орлеан» также сможет рассчитывать на страховые выплаты.

Однако не все случаи так однозначны. В плей-офф Дэмьен Лиллард также получил травму ахилла, после чего «Милуоки» расстался с ним. На его контракте оставалось $ 112,6 млн. Клуб воспользовался правилом Stretch Provision, распределив выплаты по контракту на пять лет, чтобы снизить нагрузку на потолок зарплат. О том, покроет ли страховка хотя бы часть этой суммы, информации нет: в «Бакс» от комментариев отказались, а детали страховых полисов обычно держатся в тайне. Всё зависит от конкретных условий, прописанных в соглашении.

В качестве дополнительного инструмента клубы располагают и так называемым «исключением для травмированного игрока» (Disabled Player Exception) — правом подписать замену вместо травмированного баскетболиста. Максимальная сумма сделки ограничена: либо 50% от заработка выбывшего игрока, либо $ 14,1 млн (размер исключения среднего уровня) — в зависимости от того, какая из сумм меньше. Аналогичные рамки действуют и при обменах, где к лимиту добавляются ещё $ 100 тыс. Этот механизм не является страховкой в прямом смысле, но позволяет клубу оперативно восполнить потерю в составе, не выходя за налоговые пределы.

Современная НБА — пространство, где каждый спортивный форс-мажор сопровождается тщательно выстроенными финансовыми инструментами. Травма звезды — уже не приговор, а скорее повод для пересмотра бюджета. Клубы продолжают терять результат и нарушают свои игровые планы, однако финансовые потери оказываются минимизированы — или, по крайней мере, становятся управляемыми. Именно поэтому страхование игроков в НБА превратилось из простой страховки на случай катастрофы в полноценный элемент клубной стратегии и долгосрочного бизнес-планирования.