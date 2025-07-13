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Леброн Джеймс окончательно утратил влияние на Лейкерс в межсезонье НБА — 2025: какое будущее ждёт 40-летнего баскетболиста

Леброн больше не король Лос-Анджелеса. Все стрелки указывают на его закат в «Лейкерс»
Артемий Берстенев
Леброн больше не король Лос-Анджелеса
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Вопрос: теперь куда?

В Голливуде обожают эффектные финалы, но завершение этой истории будет совсем иным — сдержанным, холодным и предсказуемым. Леброн Джеймс и «Лейкерс» больше не единое целое. Это не скандал и не громкая сенсация, просто между ними исчезла прежняя связь. Ещё недавно казалось, что союз великого баскетболиста и легендарного клуба откроет новую эпоху. Теперь же всё напоминает развод, когда стороны уже не спорят, а лишь делают вид, что ничего не изменилось.

Леброн Джеймс Подробнее

Сигналы разрыва очевидны. Первый — кадровый. Джеймс и Энтони Дэвис много раз просили классического центрового, но «Лейкерс» оставались глухи к этим просьбам. Всё изменилось с приходом Луки Дончича: для него клуб мгновенно нашёл нужного игрока — Марка Уильямса. Сделка сорвалась по медицинским причинам, однако суть ясна: теперь команда строится вокруг молодого словенца, а не вокруг Леброна.

После вылета из плей-офф Леброну задали прямой вопрос: не стала ли команда слишком тяжёлой физически после ухода Дэвиса. Он ответил коротко: «Без комментариев». Тут же напомнил, как Дэвис требовал центрового, а затем был обменян. Это не отсылка к старым интервью — это явный сигнал: даже звёзды рискуют, высказываясь откровенно. Доверие между лидерами и клубом окончательно утрачено. Кульминацией оказался сам обмен Дэвиса — 1 февраля 2025 года. Один из самых громких трейдов десятилетия прошёл без участия Леброна: он узнал о нём уже после факта. Для игрока, который годами влиял на решения менеджмента, это очевидное отстранение. Его мнение больше не определяет судьбу команды.

Нарастающее напряжение уходит корнями в сезон-2023/2024. Тогда «Лейкерс» застряли на границе зоны плей-ин и явно нуждались в усилении. Ходили слухи о возможных обменах — Мюррея, Брогдона, Лавина. Однако руководство отказалось жертвовать будущими драфт-пиками. Вместо решительных шагов — лишь скромное подписание Спенсера Динвидди на рынке отказов. Последующее поражение от «Денвера» стало подтверждением главного: ставка на победу здесь и сейчас с Леброном ушла в прошлое. А увольнение Дарвина Хэма стало лишь удобным способом найти виновного.

Леброн Джеймс, сезон-2024/2025

Леброн Джеймс, сезон-2024/2025

Фото: Ezra Shaw/Getty Images

История с контрактом Леброна выглядела не менее показательно. Он воспользовался опцией игрока на сезон-2025/2026, но клуб не сделал ни одного официального заявления. Для звезды его уровня это почти что демонстрация безразличия. Сам Леброн начал публиковать прозрачные намёки: фотографии из Кливленда, кепку с надписью Welcome Home, кадры с гольф-поля. Даже под фото ведущей в форме «Кавальерс» он оставил комментарий: «Правильная экипировка». Такие жесты у Леброна никогда не бывают случайными. Смысл очевиден.

Затем последовала смена владельца. В июне стало известно, что Джини Басс продаёт контрольный пакет клуба миллиардеру Марку Уолтеру. Лука Дончич был в курсе заранее. Леброн же получил информацию через своих агентов. Он никак не отреагировал в соцсетях, не сделал ни одной публикации. Молчание оказалось красноречивее любых слов: теперь его держат в стороне от важных процессов. О новостях он узнаёт лишь постфактум — корректно, однако уже с заметной дистанцией.

Тем временем медиа всё чаще публикуют материалы о недовольстве Леброна. ESPN сообщает, что он ощущает себя «недооценённым» в новых реалиях клуба. Шэмс Чарания говорит без обиняков: расставание может произойти уже этим летом. Сценарий, с которым Леброн уже сталкивался лично. Его страницы в соцсетях давно превратились в инструмент влияния — и сейчас он вновь становится ареной для тонких сигналов.

Леброн Джеймс, сезон-2024/2025

Леброн Джеймс, сезон-2024/2025

Фото: Katelyn Mulcahy/Getty Images

Внутри клуба подтверждают: Леброн больше не участвует в построении команды. Он по-прежнему выходит на паркет, присутствует в раздевалке, его лицо всё ещё украшает афиши, но реальное влияние сведено к минимуму. Руководство уже не исключает вариант с обменом. Да, у Леброна есть право заблокировать обмен и возраст, однако интерес проявляют минимум четыре клуба. Теперь его рассматривают не как незыблемый фундамент, а как актив, с которым можно вести переговоры. Это и есть главное изменение статуса.

История вокруг Бронни Джеймса — ещё одно отражение перемен. Молодой игрок провёл достойный для 55-го номера драфта дебютный сезон, его прогресс радует тренеров. Но дальнейшая судьба Бронни теперь напрямую зависит от решений отца. Если Леброн останется — сын получит роль и игровое время. Если уйдёт — не исключены новые сделки. Пока ни с Бронни, ни с его агентом официальных обсуждений не было — потому что и у клуба нет чёткого понимания, в каком направлении двигаться дальше.

«Лейкерс» уже не скрывают: их взгляд устремлён в 2027 год и в сторону Луки Дончича. Молодость, харизма, мировой масштаб — всё это он приносит с собой сполна. А Леброну скоро исполнится 41. Это прагматичный расчёт, обычный ход большого спорта. Команда не устраивает громких прощаний и не сжигает мосты — просто спокойно идёт дальше. Просто перестаёт приглашать Леброна на ключевые совещания. Просто принимает решения без его участия.

Следить за межсезоньем НБА:
Леброн Джеймс уйдёт из «Лейкерс»? LIVE
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Леброн Джеймс уйдёт из «Лейкерс»? LIVE

Леброн это прекрасно осознаёт. Внешне он спокоен, но не пассивен. Новый контракт он активировал не ради клуба, а чтобы сохранить рычаги влияния. Джеймс не намерен мирно доживать на чужих условиях — он всегда писал свой сценарий сам. Возможно, впереди обмен в разгар сезона. Возможно, статус свободного агента. Однако ясно одно: Леброн не позволит забыть, кто он есть на самом деле.

Этой истории не нужна драматичная развязка — она и так уже разъедена трещинами. Всё происходит постепенно: недосказанные упрёки, игнорирование просьб, равнодушие к деталям. Всё это — классика расставания, которое давно стало неизбежным. И если у кого-то ещё остались сомнения, достаточно вспомнить: Леброн всегда уходит вовремя. Когда приходит момент — и только в правильную дверь.

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