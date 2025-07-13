Топ-события понедельника: Дёмин в Летней лиге НБА, футбол и «Тур де Франс»

Начинаем неделю со спорта: Китай — США в женской Лиге наций по волейболу, бразильская Серия A и баскетбол. Следите вместе с нами!

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Время в материале указано по Москве.

⚽️ 2:30: «Крузейро» — «Гремио», Бразилия — Серия А, 13-й тур

Интрига: «Крузейро» в гонке за лидером чемпионата Бразилии

«Крузейро» занимает второе место в бразильской Серии А после 12 туров. Отставание от «Фламенго» составляет три очка. Чтобы не отпустить конкурента в борьбе за титул, в следующем матче необходимо побеждать «Гремио». Клуб из Порту-Алегри идёт на 11-й строчке и пока что находится вне борьбы даже за топ-3. Но победа над одним из лидеров может серьёзно поднять «Гремио» по таблице.

🏀 2:30: «Кливленд Кавальерс» — «Майами Хит», НБА, Летняя лига

Интрига: Голдин поможет выиграть «Хит»?

Российский центровой Владислав Голдин отлично проявил себя в первом матче с «Атлантой» в Летней лиге НБА, набрав 11 очков. Времени на раскачку не осталось, необходимо проявлять себя ещё лучше. Хочешь впечатлить Эрика Споэльстру — работай на 200%. Во встрече с «Кливлендом» такой шанс точно будет. Увидим ли мы яркое представление от россиянина?

🏀 3:00: «Вашингтон Уизардс» — «Бруклин Нетс», НБА, Летняя лига

Интрига: первая победа для Дёмина и компании?

Дебют в Летней лиге НБА для Егора Дёмина получился неплохим. Но его «Бруклин» уступил без особых шансов. На этот раз «сетям» предстоит встреча с переполненным молодыми талантами «Вашингтоном». Удастся ли россиянину проявить себя лучше, чем в первом матче?

🏐 3:00: Китай — США, Лига наций, женщины, предварительный этап

Интрига: США в борьбе за выгодное место в таблице

Матчем Китая и США завершается предварительный этап Лиги наций. Обе сборные уже обеспечили себе путёвку в финальную часть турнира. И победа в этой игре будет иметь большее значение для американских волейболисток. Потому что в случае успеха сборная США избежит встречи в четвертьфинале с Италией, которая безупречно прошла всю групповую стадию. Тем более что в прошлом розыгрыше именно на этом этапе «Скуадра адзурра» выбила американскую команду из дальнейшей борьбы за медали. Удастся ли в этом году США избежать той же участи?

🚴‍♀️ 14:10: «Тур де Франс», этап 10, Энеза — Мон-Дор Пюи-де-Санси, 165,3 км

Интрига: травма Алмейды пойдёт на пользу Вингегору?

Один из самых непростых этапов «Большой петли» и серьёзная проверка на прочность главных фаворитов. На дистанции от Энезы и до Мон-Дор Пюи-де-Санси гонщикам предстоит пройти восемь категорийных подъёмов с общим набором высоты не менее 4400 метров. Такое под силу только настоящим профессионалам, тем, кто знает свой организм на все 100%. Конечно, речь также о Тадее Погачаре, который достойно преодолел два равнинных отрезка многодневки. Но теперь ему будет сложнее — из-за травмы с дистанции сошёл коллега Жоау Алмейда. Именно португалец подставлял словенцу своё дружеское плечо. После этого чаша весов склонилась в пользу Йонаса Вингегора, у которого все в команде пока в строю. Начнёт ли датчанин сокращать отставание от лидера?