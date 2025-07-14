Егор Дёмин вновь вышел на паркет Летней лиги НБА. Чем запомнился россиянин? Разбор

Сегодня, 14 июля, Егор Дёмин провёл свою вторую встречу за «Бруклин Нетс» в рамках Летней лиги НБА. Несмотря на поражение от «Вашингтона», индивидуальное выступление россиянина оказалось гораздо ярче, чем в дебютном матче. Егор набрал 12 очков, показал уверенность с периметра, несколько раз умело проявил себя в защите и стабильно принимал грамотные решения в нападении. Хотя стабильности пока не хватает, вектор развития очевиден: Дёмин уверенно прогрессирует в ключевых компонентах, не выпадая из общего ритма игры.

С первых минут встречи Егор не был основным разыгрывающим, однако именно он открыл счёт своей команды, реализовав трёхочковый после хорошей передачи. Уже через 30 секунд он снова попасть дальний бросок, воспользовавшись открытой позицией, но промахнулся. В защите Дёмин действовал плотно, не теряя свою позицию, активно помогал партнёрам и грамотно страховал коллег. В быстрых отрывах он точно раздавал передачи, не задерживал мяч — это было особенно заметно в одном из эпизодов, когда он ассистировал Дрю Тимме, набравшему в итоге 30 очков и эффективно реализовывавшему моменты.

К середине первой четверти россиянин добавил ещё одну трёшку — на этот раз в быстром отрыве, после чего «Вашингтон» был вынужден взять тайм-аут. Его бросковая механика выглядела собранной и лаконичной, без лишних движений.

Во второй четверти Дёмин появился на паркете не сразу. В одном из эпизодов в трёхсекундной зоне Егор потерял из виду соперника, однако атака «Вашингтона» завершилась промахом. Вскоре после неудачного прохода Дёмин тут же собрал отскок на чужом щите и точно переправил мяч на периметр. Даже после промахов он не выпадал из игры. В середине четверти отметился качественным розыгрышем пик-н-ролла с Тимме, завершившимся ассистом на дугу.

Егор Дёмин и Тре Джонсон Фото: Ethan Miller/Getty Images

Вторая половина встречи прошла под знаком чередования удачных действий и моментов, в которых проявлялось отсутствие опыта. В одном из эпизодов он уступил подбор, но быстро среагировал, прервав атаку соперника, сыграв ногой. Спустя несколько секунд уверенно отработал в защите при сменах, не позволив сопернику нанести бросок. Подобные моменты демонстрируют хорошее баскетбольное чутьё и способность быстро адаптироваться к ситуации на площадке.

В третьей четверти Дёмин снова вышел в стартовой пятёрке и сразу попытался заблокировать трёхочковый бросок — хотя дотянуться не удалось, эпизод был прочитан верно. Он продолжал грамотно выбирать позицию, мешая соперникам атаковать с комфортом. В нападении пришлось столкнуться с плотной опекой со стороны Баба Каррингтона: защитник «Вашингтона» активно мешал розыгрышам, и временами это приносило результат. Пока Дёмину недостаёт стабильности под жёстким давлением — в таких ситуациях он реже берёт игру на себя, предпочитая отдавать передачи. Возможно, именно это объясняет решение тренерского штаба не доверять ему роль основного разыгрывающего с первых минут уже второй матч подряд.

В одном из эпизодов Егор упустил соперника, позволив ему уйти за спину, однако вскоре исправился, уверенно отыграв в защите и не позволив оппоненту легко завершить атаку. В остальном по ходу четверти он всё чаще брал на себя функции организатора атак, однако при попытках проходов против габаритных защитников временами терял агрессивность. Подобные моменты можно объяснить процессом адаптации к темпу и физическим требованиям НБА, а также пока ещё недостаточной уверенностью в подобных ситуациях.

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В четвёртой четверти Дёмин появился на площадке за семь минут до финальной сирены. В обороне действовал активно, хотя не всегда результативно: в одном из эпизодов не сумел обойти заслон, что привело к точному трёхочковому броску соперника. В нападении запомнился момент, когда Егор не реализовал открытый лэй-ап в быстром отрыве, но уже в следующей атаке сумел перехватить мяч под кольцом и спровоцировать потерю соперника. За минуту до конца встречи он реализовал важнейший трёхочковый, сократив отставание до одного очка — решение было принято быстро, а бросок выполнен в ритме.

Матч Дёмин завершил с показателем 4 из 10 с трёхочковой дистанции: практически все промахи были выполнены технически грамотно, но мяч просто не залетел в корзину. Его бросковая техника постепенно выглядит стабильной и отточенной, но иногда бывает размашистой. В течение игры он мог бы добавить как минимум три ассиста, если бы партнёры реализовали открытые броски после его передач. Дёмин отлично чувствует пространство и момент, быстро принимает решения и своевременно отдаёт передачи по ситуации.

В плане борьбы за подборы Дёмин пока не проявляет доминирующих качеств: временами уступает мяч партнёрам или не всегда идёт в стык. Тем не менее когда подключается к борьбе, действует осмысленно и по существу — один из подборов на чужом щите он тут же превратил в результативную передачу. В подобных эпизодах особенно заметно, что Егор чаще принимает правильные решения, чем ошибается.

Постепенно начинают проявляться и лидерские качества. Во время трансляции можно было заметить, как Дёмин активно взаимодействует с партнёрами: даёт указания, поддерживает, инициирует общение на площадке. Это важная черта для молодого игрока в условиях НБА — не бояться брать на себя ответственность и проявлять инициативу, несмотря на скромный опыт выступлений.

Пусть это всего лишь второй матч на Летней лиге, уже сейчас очевидно: Дёмин не теряется на фоне темпа игры, не поддаётся давлению, постепенно расширяет свой арсенал и старается действовать в рамках командной концепции. Пути к стабильности ещё предстоит пройти, но выбранное направление развития однозначно внушает оптимизм.