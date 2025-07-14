Это попало в прямой эфир — Дёмин без лишних слов заявил о себе. Новый лидер «Бруклина»?

В начале третьей четверти матча Летней лиги между «Бруклином» и «Вашингтоном» игра неожиданно прервалась — не из-за фола или перерыва. По залу прозвучал голос — энергичный, чёткий, почти командный: «Внимательнее! Не теряем позиции! Назад, быстрее в защиту!» Это был не тренер и не опытный игрок — так обращался к команде 19-летний дебютант из России — Егор Дёмин. Тот, кто, казалось бы, только начинает свой путь в НБА, уже берёт на себя инициативу и направляет партнёров. Эти моменты попали в прямой эфир и не остались незамеченными.

Дёмин показал лидерские качества во время матча Летней лиги НБА

Пусть команда и уступила сопернику (96:102), разговоры после матча шли не о результате. Все обсуждали, как Дёмин управляет игрой. Летняя лига редко становится ареной для проявления лидерских качеств новичков, особенно иностранцев. Тем удивительнее видеть, как молодой игрок без страха и сомнений подсказывает одноклубникам, как им действовать на площадке.

Дёмин не стремится быть главным бомбардиром — он определяет себя как плеймейкера. Речь идёт об осознанном восприятии своей роли — создавать, помогать, объединять команду в единое целое. Егор чаще ищет возможности для передачи, чем для собственного броска, что подтверждают его показатели: AST% — 34,5%, соотношение AST/USG — 1,41.

Егор Дёмин Фото: Ethan Miller/Getty Images

Для него важна не личная статистика, а эффективность командной игры. Его точность и умение видеть площадку поражают даже опытных баскетболистов. Как отмечал его бывший партнёр по NCAA Тревин Кнелл: «Я никогда не встречал игрока, который может находить такие узкие окна для передачи. Иногда ты даже не веришь, что пас возможен — но мяч уже у тебя в руках, и надо быть к этому готовым». Озвученные слова — не про зрелищность, а про настоящую ценность для команды.

Особенно выделяет игру Дёмина его поведение без мяча. Он не выпадает из эпизода после передачи, не выключается из игры ни на секунду. Напротив, он непрерывно корректирует действия партнёров, подсказывает, требует больше движения, вовлекает команду. Он берёт на себя роль лидера не за счёт статуса — в НБА у него его пока нет, — а благодаря глубокой вовлечённости и пониманию процессов на площадке. Его активность может показаться чрезмерной, но это не всплеск эмоций, а системная работа по организации командной игры. Его лидерство выражается и в ежедневных поступках.

Внутри коллектива это тоже ощущается. После встречи с «Уизардс» Дёмин первым отметил вклад Дрю Тимме, назвав его «потрясающим игроком» и подчеркнув, что тот «каждым матчем отвечает скептикам». В условиях острой конкуренции и постоянной борьбы за место в ротации такие детали кажутся незначительными, однако они говорят о зрелости и умении ценить партнёров. Тимме, в свою очередь, отметил «невероятный прогресс» новичков и их открытость к обучению, включая самого Дёмина. Важно помнить: доверие в команде строится совместно.

Для Дёмина стремление развиваться — не дежурная фраза. Он искренне говорит о желании учиться, называет своё пребывание в Летней лиге «шансом для роста», а не просто исполнением мечты. Генеральный менеджер «Бруклина» Шон Маркс уже выделил прогресс молодого россиянина на тренировках — признание того, что игрок действительно трудится, открыто воспринимает новое и уверенно движется вперёд.

История Дёмина — результат последовательного, выверенного пути. Он прошёл через российскую систему, закалился в «Тринте» — одном из ведущих баскетбольных центров страны, затем был опыт мадридского «Реала», после чего — переезд в США, обучение и выступления за BYU . Отец Егора, Владимир, сам бывший баскетболист, уверен: сын всегда умел находить нестандартные решения и читать игру на шаг вперёд. Это важная черта: Дёмин не действует по шаблону, он умеет приспосабливаться к ситуации. Это проявляется и в его взаимодействии с другими новичками — теми же Сарафом и Траоре. Он стремится объединить, и именно в этом кроется его сила.

Серьёзное отношение к делу у Дёмина не случайно. Его мама, как рассказывает сам Егор, с детства закладывала в нём профессиональный подход. Ради тренировок он перешёл на онлайн-обучение — чтобы уделять максимум времени развитию. Его дни расписаны до мелочей: планирование, тренировки, анализ своих действий. В интервью ESPN Дёмин признался: «Я понял, что хочу посвятить этому всю жизнь, и должен относиться к этому максимально серьёзно». Это и есть объяснение его сегодняшнего положения.

Но главное в Дёмине — его влияние на партнёров. Его передачи не только точны — они заставляют игроков ускоряться, быть собраннее, мыслить быстрее. Реальный вклад. Когда Тревин Кнелл говорит, что ему приходится «торопиться готовиться к броску» после паса Дёмина, это значит, что Егор не ждёт, когда кто-то поймает ритм — он сам создаёт моменты и требует мгновенного отклика. Именно это качество делает его незаменимым.

В Летней лиге много одарённых игроков, ищущих себя в статистике, бросках, эффектных проходах. Дёмин идёт своим путём: он руководит игрой, говорит тогда, когда нужно, а иногда достаточно лишь взгляда, чтобы партнёры поняли его замысел. Он не требует внимания к себе — он фокусирует его на команде. Его лидерство — устойчивая система. В долгосрочной перспективе именно такие игроки становятся фундаментом команды. Сегодня для него всё только начинается. Однако очевидно одно: Дёмин — гораздо больше, чем российский новичок в Летней лиге. Это молодой лидер, который точно знает, зачем он здесь.