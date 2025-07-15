Эмбиид — никакой не герой для США. Франция с облегчением отдала его американцам

На Олимпиаде в Париже Джоэл Эмбиид помог сборной США выиграть золотые медали, но во Франции это событие не вызвало ни сожалений, ни разочарования. Бывший главный тренер национальной команды Венсан Колле, возглавлявший её более 10 лет, уверен: отсутствие Эмбиида не только не ослабило французскую сборную, но и уберегло её от возможных трудностей.

История с Эмбиидом началась задолго до Олимпийских игр. Родившийся в Камеруне баскетболист получил французское гражданство в 2022 году по ускоренной процедуре, предназначенной для выдающихся личностей. Этот шаг выглядел как стратегический манёвр: хозяева Олимпиады стремились заполучить одного из самых доминирующих центровых НБА. Однако, как признаёт сам Колле, инициатива исходила не от баскетбольной федерации, а с более высокого уровня. «Решение принималось на уровне министра. Считалось, что его участие усилит команду. Но лично я не видел в этом очевидной пользы», — рассказал он в интервью BasketNews.

Несмотря на свой авторитет, Колле не мог противостоять воле чиновников, но и поддерживать эту идею не спешил. Более того, он прямо заявил: выбор Эмбиида в пользу Франции мог бы лишь навредить команде. Дело было не только в спортивной составляющей. Французская сборная уже обладала мощной линией центровых: Руди Гобер, Венсан Пуарье, Мустафа Фалль, а также молодой Виктор Вембаньяма. Появление Эмбиида нарушило бы баланс в команде, повлияло на ротацию и расшатало её структуру. «Мы уже сталкивались с тем, как сложно интегрировать сильных игроков на позиции центрового. Здесь было бы то же самое», — подытожил Колле.

Сборная Франции всегда славилась своей системой, где коллективные усилия ценятся выше индивидуального мастерства. Так было и во времена Тони Паркера, и при Борисе Диао, и при Николя Батюме. Джоэл Эмбиид, однако, совершенно иной игрок — с другим стилем, другим баскетбольным контекстом и иной мотивацией. Он никогда не скрывал своего желания выступить на Олимпиаде, но долго не мог определиться, в составе какой сборной. Камеруну не удалось пройти в финальную часть, а США и Франция оставались в числе возможных вариантов. В итоге он выбрал американскую команду. С точки зрения карьеры это выглядело логичным решением. Но для Франции этот выбор стал сигналом: Эмбиид рассматривал их не как команду, а как способ попасть на Игры.

Джоэл Эмбиид и Руди Гобер, Олимпиада-2024 Фото: Michael Reaves/Getty Images

Венсан Колле оценивает ситуацию предельно ясно: «Да, он говорит по-французски, у него есть связь с нашей страной. Но с точки зрения командного духа его присутствие не принесло бы пользы французскому баскетболу». Эти слова звучат жёстко, однако отражают последовательную философию французской сборной, которая никогда не стремилась усиливаться любой ценой.

На Олимпиаде Эмбиид не стал ключевой фигурой. В среднем за 17 минут на паркете он набирал 11,2 очка, делал 3,8 подбора и 1,4 передачи. В команде, где блистали Леброн Джеймс, Стефен Карри, Кевин Дюрант и Энтони Дэвис, он был лишь одним из многих. Возможно, в составе Франции его роль была бы иной, но вместе с этим возросла бы и ответственность. Любая ошибка или неудача неизбежно рассматривалась бы в контексте усилий, вложенных в его натурализацию, и ожиданий, которые с этим связаны.

Французы провели Олимпиаду своим привычным составом. Без Эмбиида. Без уступок. Возможно, они не достигли максимального результата, но сохранили то, что ценнее любых рейтингов — взаимное доверие, чёткое распределение ролей и неизменную спортивную философию. Это решение, вероятно, обошлось дорого, однако оно было взвешенным и осознанным.

В эпоху, когда сборные всё больше напоминают клубы с интернациональным подбором игроков, пример Франции служит напоминанием: национальная команда — это не просто сборище лучших. Это выражение баскетбольной культуры страны. И порой важнее сохранить стройность системы, чем пригласить звезду, способную её разрушить.

Эмбиид сделал выбор в пользу баскетбола, где индивидуальные амбиции и статус играют первостепенную роль. Франция осталась верна своему пути. Их дороги разошлись — и, возможно, это оказалось лучшим решением для всех сторон.