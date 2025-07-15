Как изменился сын Леброна Джеймса за год?

Когда на тебя обрушивается первый пик драфта, а ты выдерживаешь этот натиск и не позволяешь сопернику раскрыться — это яркое заявление о себе. В дуэли с Купером Флэггом — самым ярким талантом поколения — Бронни Джеймс не блистал в нападении, зато на своей половине площадки буквально выключил оппонента из игры. Уже в следующем матче, без сопротивления Бронни, Флэгг набрал 31 очко, и соцсети тут же окрестили сына Леброна Flagg stopper. Мем? Безусловно. Но в этом меме — доля истины.

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Летняя лига — это не витрина, а сито. Здесь фамилии перестают играть роль, и всё решают игровые нюансы. Второй сезон Бронни в Летней лиге — попытка доказать: он способен быть не только маркетинговым активом. В 2024-м его появление в «Лейкерс» объясняли просто: Леброн мечтал сыграть с сыном. В 2025-м мотивация иная — или ты показываешь реальный прогресс, или отправляешься в разряд «почётных, но лишних».

И перемены очевидны. В сегодняшней игре с «Клипперс» — 17 очков (6 из 10 с игры, три из пяти — из-за дуги), пять подборов и пять передач. До этого — 14 во встрече с «Пеликанс», 10 — с «Майами». Были и неудачные матчи: два очка со «Спёрс», восемь — с «Далласом». В среднем — около 10 очков, две передачи и столько же подборов. Не уровень звезды, однако заметно выше прошлогоднего. Тогда у Бронни были скромные цифры, запоздалые решения и почти символическое присутствие на паркете.

Сейчас его начали использовать иначе. Главный тренер «Лейкерс» Летней лиги Линдси Хардинг доверила Бронни больше владений, в том числе в решающие моменты. Теперь он чаще разыгрывает пик-н-роллы и выступает инициатором атак. Его чтение игры заметно улучшилось: он способен видеть не только первый вариант развития событий, но и второе, третье решение — может отдать пас в угол или на открывающегося под кольцо. Это уже не просто защитник, затерявшийся в углу, а игрок, которого пробуют в роли второго плеймейкера. Пробуют — ключевое слово: пока это не выстроенная система, а скорее эксперимент. Но эксперимент, который приносит движение и новые идеи.

Видео можно посмотреть на канале NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

С броском всё сложнее. За пять матчей Летней лиги — лишь семь попаданий из 23 из-за дуги, что составляет 30,4%. Для защитника ростом около 190 см отсутствие стабильного дальнего броска — серьёзный вызов. В НБА таких игроков много, и, если ты неспособен растягивать оборону, твой максимум — глубокий резерв. Да, в G-лиге у него было 38% с периметра, однако Летняя лига — это чуточку иной уровень скорости и плотности защиты.

В G-лиге, к слову, Бронни выглядел совсем иначе. После невыразительного старта в НБА, где он набирал всего 2,3 очка за игру при ограниченном времени на площадке, в составе «Саут-Бэй Лейкерс» он буквально зажёг: 21,9 очка, 5,3 результативной передачи, 5,3 подбора и почти два перехвата за матч. Это один из самых ярких контрастов между основной лигой и G-лигой среди всей молодёжи. Там он доминировал, уверенно бросал «трёшки», дирижировал игрой и действовал с уверенностью, которая куда-то исчезала в матчах НБА. И именно этот контраст вызывает главный вопрос: кто он сейчас? Лидер фарм-систем или игрок, которому пока сложно поймать ритм главной лиги?

Его главным достоинством остаётся защита. Бронни активно работает в обороне, умеет читать проходы и перехватывать передачи, иногда даже способен заблокировать бросок. Но рост и физические данные накладывают свои ограничения: с более габаритными вингерами и крупными гардами ему до сих пор трудно справляться. Его стихия — энергичная защита против подвижных, невысоких соперников. В этом амплуа он полезен, однако функционал его ограничен. Это не универсальный защитник, который может «закрыть» любого.

Скауты, наблюдавшие за ним в Летней лиге, всё чаще высказывают твёрдую, но справедливую оценку: Бронни пока застрял между ролями. Он не снайпер. Не плеймейкер. Не элитный защитник. В нём есть черты каждого из этих образов, однако пока ни одна из них не раскрыта настолько, чтобы гарантировать стабильное место в ротации. Особенно в команде, где есть такие игроки, как Дончич, Ривз, Винсент, и временами сам Леброн берёт мяч на себя. Чтобы получить шанс в этой иерархии, нужен качественный скачок — в физике, броске или принятии решений.

Самое показательное — Бронни это сам понимает. Перед стартом второго сезона он сказал фразу, которая звучала не как формальность, а как понимание своей позиции: «Я не тот, кто будет приносить по 15-20 очков. Чтобы оставаться на площадке, я должен стать настоящим оборонительным раздражителем». За этими словами стоит целая стратегия выживания. Он не мечтает о статусе звезды, он ищет свою рабочую нишу. Именно с таким настроем в лиге закреплялись Патрик Беверли, Брюс Браун и другие «рабочие лошадки».

Летняя лига 2025 года — не про парад талантов. Скорее, зеркало возможностей. У Бронни появились новые черты: он стал умнее, активнее, увереннее. Его нахождение на площадке больше не выглядит чужеродным. Но бросок по-прежнему нестабилен, физические параметры сдерживают потенциал, а лучшие матчи — пока скорее вспышки, чем стабильность. Он сделал шаг вперёд, однако до статуса уверенного ротационного игрока ещё минимум один шаг. Сейчас история Бронни — не о сенсациях, а о взрослении. О том, как даже с громкой фамилией свой путь в лиге приходится проходить шаг за шагом, без поблажек и скидок.