«Я не боюсь брать инициативу». Россиянин Егор Дёмин начинает своё приключение в НБА

Егор Дёмин — один из самых многообещающих баскетболистов России, который сейчас пробует себя в системе «Бруклина». В своём последнем интервью он поделился первыми впечатлениями от участия в Летней лиге НБА, рассказал о сложностях адаптации, подчеркнул значимость игрового опыта и доверия со стороны тренерского штаба. Егор также объяснил, почему считает себя плеймейкером нового поколения, вспомнил ценные советы Андрея Кириленко и поделился впечатлениями от жизни в Бруклине. «Чемпионат» публикует перевод интервью Дёмина для Sportskeeda.

— Как вам Летняя лига? Какие впечатления?

— Это потрясающий опыт, особенно для меня, ведь я здесь впервые. Раньше мне не доводилось участвовать в подобных турнирах. По ощущениям, это практически уровень НБА. Иногда даже кажется нереальным выходить на площадку с этим логотипом на груди. Причём это не просто НБА, а именно «Бруклин Нетс». Играть в такой команде, с такими ребятами — это невероятно.

— В чём, по вашему мнению, вы уже преуспели, а над чем ещё предстоит работать?

— Думаю, уже по первым двум играм видно, что я не боюсь брать инициативу и бросать по кольцу. Насколько это эффективно — другой вопрос, и это очень важно. Сейчас для меня всё это процесс, этап становления. Я уже понимаю, какие аспекты игры необходимо улучшать, над чем работать, исходя из своих неудач. Физическая борьба — это то, к чему мне ещё нужно привыкнуть. В своё время, когда я только пришёл в колледж, я тоже сталкивался с трудностями из-за физики и скорости игры. Но в раздевалке мы всегда говорим, что главное — это получать как можно больше игрового опыта, чтобы становиться лучше. Во второй игре я много времени провёл на позиции разыгрывающего, тренеры доверили мне управлять игрой с самого начала и по ходу матча. Это отличная возможность для меня расти и совершенствоваться.

— Недавно вы говорили в интервью, что считаете себя скорее плеймейкером, чем классическим разыгрывающим. В чём разница между этими ролями?

— Никола Йокич — формально не разыгрывающий, но он плеймейкер. Лука Дончич — можно сказать, разыгрывающий, однако он может действовать абсолютно по-разному, на любых позициях. Конечно, он чаще контролирует мяч, чем Йокич. Но суть в том, как ты видишь игру, как управляешь владением и насколько опасен для соперника. Всё зависит от того, как ты влияешь на ход игры и как тебя воспринимают другие команды.

Тренировка «Бруклина» Фото: Пресс-служба «Бруклин Нетс»

— Знаю, что Андрей Кириленко советовал вам обратить внимание на Шея Гилджес-Александера и Расселла Уэстбрука. Чему вы у них учитесь и как это применяете в своей игре?

— Шей — один из игроков, на которых я действительно много смотрю, хотя не единственный. У него я учусь создавать себе пространство, находить неожиданные углы для проходов, менять темп, двигаться в разных направлениях, использовать степбэки и возможности для бросков со средней дистанции. Лука — отличный пример того, как создавать моменты для партнёров и полностью контролировать игру, заставлять защиту соперника подстраиваться под себя. Эти двое — важная часть того, чему я стараюсь учиться. Что касается Расселла, то его пример — это энергия, самоотдача, желание работать как в главной, так и во вспомогательных ролях: защищаться, бороться за подборы, делать всё, чтобы максимально повлиять на исход матча.

— Какие ещё советы дал вам Андрей Кириленко в подготовке к дебютному сезону?

— В основном он делился не только баскетбольными моментами, но и жизненными советами о том, как устроена жизнь в Бруклине. Понятно, что он сам провёл там немало времени, играл и хорошо знает город. Один из главных его советов был: «Живи как можно ближе к залу». Причём речь не только о физическом расстоянии, но и о философии — быть в зале как можно больше, посвящать себя работе. Для меня это сейчас самое главное и основное в развитии.

— Вы упоминали, что вам интересно жить в Бруклине из-за большого русского сообщества и множества ресторанов рядом с городом. Что уже успели узнать о районе?

— За пару дней, что я провёл в Бруклине, я понял, что это город, где люди действительно открыты друг к другу. Если ты проявляешь добро и уважение к окружающим, они обязательно ответят тем же. Это очень красиво и ценно для меня. Бо́льшая часть моего характера и стиля игры — это умение быть на земле, оставаться простым и открытым. Я не ограничиваю себя только рамками площадки и своими личными целями. Для меня важны мои партнёры по команде, тренерский штаб, даже сотрудники зала, охрана, болельщики. Всё это — неотъемлемая часть меня.

— Я читал, что первые финалы НБА, которые вы смотрели, были в 2016 году между «Кливлендом» и «Голден Стэйт». Какие у вас воспоминания от этого опыта?

— С этим связано довольно забавное воспоминание. Это было в июне, я был на сборе с командой в России. Тогда по вечерам нам запрещали пользоваться телефонами — тренеры забирали их, чтобы мы отдыхали и не сидели в соцсетях. Но некоторые ребята тайком брали второй телефон, чтобы посмотреть финал. Конечно, мы даже не думали просить у тренеров разрешения не спать ночью ради баскетбола, мы были слишком молоды и скромны. Из-за разницы во времени нам приходилось смотреть игру ночью, и мы всей командой прятались в ванной, смотрели на маленьком экране, стараясь не шуметь. Если кто-то слышал шаги, мы разбегались по кроватям, чтобы тренеры думали, что все спят.

— Необычный первый опыт финалов! В том году было столько событий: сезон 73-9 у «Уорриорз», камбэк «Кливленда» с 1-3, игра Леброна и бросок Кайри в седьмой игре. Что больше всего запомнилось?

— Жаль, что тогда я не знал о баскетболе столько, сколько знаю сейчас. В тот момент всё сводилось к противостоянию Леброна и Карри — для меня это было просто интересно, но не так глубоко, как теперь. Сейчас я бы с удовольствием пересмотрел ту серию, чтобы увидеть её глазами уже действующего игрока и по-настоящему прочувствовать каждую деталь.