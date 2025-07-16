Почему возвращение Вембаньямы тревожит больше, чем радует

Две недели, проведённые в монастыре Шаолинь, не самый очевидный путь подготовки к новому сезону НБА. Но для Виктора Вембаньямы это стало не пиар-акцией, а частью реабилитации после тревожного диагноза: тромбоз в плече. Болезнь, способная поставить крест на карьере, особенно если тебе всего 21 год, рост — 221 см, а твоя игра не про статичность, а про доминирование в каждом измерении площадки.

Сейчас Вембаньяма снова в строю. Врачи «Сан-Антонио» дали добро, сам игрок утверждает, что восстановление идёт по плану и без осложнений. Однако стоит помнить: кровоток — материя капризная. Тромбоз глубоких вен не ушиб и не перелом, чтобы просто вылечить и забыть. Всё может вернуться внезапно, и в истории НБА таких случаев уже было немало. Карьеру Криса Боша оборвала именно эта проблема. У Дэмьена Лилларда в прошлом сезоне — тот же диагноз, только в ноге. Кто следующий — вопрос открытый. Теперь в списке и Вембаньяма.

До вынужденной паузы он поражал не только цифрами — 24,3 очка, 11,0 подбора, почти четыре блока и больше трёх трёхочковых на матч — но и лидерством на паркете. С Виктором «Сан-Антонио» одержал 21 победу при 25 поражениях, без него — всего 13 побед при 23 поражениях. Команда по-прежнему строится, однако прогресс был очевиден. Вот только его резко остановила причина, не связанная с баскетболом.

Сейчас возвращение француза к прежней форме проходит максимально осторожно. На площадке в формате 5х5 он не появлялся уже почти полгода. Даже в сборную на Евробаскет-2025 Вембаньяму не отпустили, несмотря на то что там его ждали как ключевую фигуру. Официальная версия — продолжается восстановление. Неофициально же — ни «Спёрс», ни сам игрок не готовы идти на риск. Ставки слишком высоки, слишком многое поставлено на карту.

Виктор Вембаньяма, Летняя лига НБА — 2025 Фото: Ethan Miller/Getty Images

Параллельно «Сан-Антонио» претерпел серьёзные изменения. Грег Попович отошёл от тренерских дел: инсульт в ноябре 2024 года окончательно вывел его из строя, и теперь он работает в офисе клуба. Место разыгрывающего после Криса Пола, который уже явно сдаёт позиции, занял ДеАарон Фокс — куда более молодой, быстрый и напористый игрок. Теперь это уже не площадка для обкатки новичков, а полноценная попытка создать команду будущего, причём с претензиями на результат уже сейчас.

Помимо Фокса, к команде присоединились и другие яркие таланты. Дилан Харпер — второй номер драфта, а Стефон Касл — один из самых стабильных новичков прошлого сезона. Вместе с Вембаньямой они формируют, по крайней мере на бумаге, крепкий костяк: троица с разными ролями и внушительным потенциалом. Но пока что это лишь эксперимент, особенно если один из его ключевых элементов вынужден играть с медицинскими ограничениями.

Согласно плану, к тренировочному лагерю в сентябре Вембаньяма должен быть полностью готов. Именно тогда начнётся его возвращение в оптимальную форму и построение связки с Фоксом — ведь вместе на паркете они провели всего пять матчей. В условиях новой системы, повышенного темпа и с учётом того, что его роль в атаке заметно возрастёт, от физического состояния француза будет зависеть многое: не только атакующие схемы, но и турнирные перспективы команды.

В прошлом сезоне его среднее игровое время увеличилось до 33 минут за матч, и, если здоровье не подведёт, в новом сезоне эта нагрузка, вероятно, станет ещё больше. Для подстраховки «Сан-Антонио» подписал Люка Корнета, чтобы освободить Вемби от самых тяжёлых минут под кольцом, однако это лишь поддержка, а не полноценное решение. Основная нагрузка снова ляжет на француза — и в защите, и в нападении, и в плане психологической устойчивости коллектива. Только теперь он выходит на площадку уже с диагнозом, который нельзя игнорировать — «предрасположенность к тромбозам». Это не клеймо, но и не то, что забывается.

Вопрос не в том, сколько Вембаньяма способен дать «Спёрс» — это и так ясно, его потенциал сейчас выше, чем у кого-либо в лиге. Вопрос в другом: насколько долго его организм выдержит такую нагрузку? Новый сезон для команды начнётся не с эффектных моментов, а с ожидания — всё ли в порядке? Француз вернулся, однако главный вопрос теперь — надолго ли?