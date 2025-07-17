Егор Дёмин зажёг в НБА! Исполнил крутой данк и выдал яркую серию в концовке матча

Летняя лига — это не про стабильность и не про сыгранность коллектива. Здесь ценится умение держать высокий темп, демонстрировать прогресс и справляться с ответственностью под давлением. В игре с «Орландо» Егор Дёмин показал именно такую игру: с заметными провалами, но и с яркими моментами, которые в «Бруклине» наверняка отметят.

Началось всё так: первый бросок — дальний, мимо, без сопротивления, но и без опоры. Однако уже через несколько владений именно Дёмин стал автором одного из самых эффектных эпизодов, если не всего турнира, то уж точно игрового дня: он протащил мяч через всю площадку и завершил атаку мощным данком с левой руки. Поступок нестандартный — не столько с точки зрения физики, сколько с точки зрения принятия решений, особенно учитывая, что ранее он чаще играл роль второго номера и не забирал инициативу на себя.

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Егор чаще контролировал мяч, дирижировал атаками, хотя порой и не до конца верно оценивал обстановку. В защите действовал активно: смог остановить быстрый прорыв соперника, удачно перекрыв траекторию, активно мешал соперникам бросать трёхочковые. Но в нападении результативности всё ещё не хватало — броски не залетали, а рискованные передачи приводили к потерям. Было видно, что он ищет свой ритм, но подходящее решение находил не всегда.

Кульминационный момент наступил ближе к концовке встречи. При равной борьбе и попытке «Орландо» вырваться вперёд именно Дёмин сумел изменить ход игры. За две минуты он трижды подряд поразил кольцо из-за дуги, практически в одиночку обеспечив своей команде необходимое преимущество. Его броски были выверенными — в нужный момент. Без лишней суеты и попыток сыграть героя — только чёткое выполнение своей задачи. Именно это и стало решающим для победы «Бруклина» со счётом 94:90.

Итоговые цифры — 14 очков, пять подборов, один перехват, 4 из 8 из-за дуги. При этом — ни одной передачи и шесть потерь. Статистика говорит о неоднозначности его выступления: в роли снайпера он выглядел уверенно, а вот в качестве организатора атаки — нестабильно. Отчасти это объясняется давлением соперника на периметре: Дёмин не всегда справлялся с агрессивной защитой, и дриблинг пока остаётся слабым местом, особенно при плотной опеке.

Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Тем не менее его точность броска — серьёзный повод для оптимизма. В Летней лиге он реализует 43,5% трёхочковых (10 из 23) и не боится брать инициативу. Для его возраста и уровня оппонентов это признак внутренней уверенности. Безусловно, предстоит ещё много работы — особенно в плане принятия решений, контроля мяча и начала атак. Но уже сейчас видно: роль снайпера ему действительно по плечу.

Средние показатели после трёх игр — 11,3 очка при 41% реализации бросков. Это далеко не выдающаяся статистика, но для новичка, который только привыкает к ритму и физическим нагрузкам на уровне НБА, она вполне достойна. Тем более что в концовке игры с «Орландо» именно Дёмин оказался единственным игроком «Бруклина», кто продолжал забивать с игры.

Летняя лига с её уровнем конкуренции — своеобразный первый экзамен, который Дёмин проходит успешно. Теперь перед ним следующая задача: доказать, что он может быть не просто эпизодическим игроком, а действительно полезным элементом командной системы. Задатки для этого у него, безусловно, имеются.