Как Егор Дёмин оказался в НБА? Все подробности

Минувший драфт стал для «Бруклин Нетс» по-настоящему важным, в каком-то смысле ключевым для развития франшизы в ближайшие годы. Он оказался ещё и уникальным, руководство клуба обладало сразу пятью пиками в первом раунде и решило использовать каждый из них. В честь такого события на клубном канале «Бруклина» вышло видео, показавшее закулисье драфта: от обсуждений в офисе и интервью с баскетболистами до самой церемонии выбора.

Но нас, конечно, больше всего интересует, что там было про Егора Дёмина, и, скажем прямо, есть о чём рассказать! Дёмин стал первым лотерейным пиком для «Нетс» с 2010 года, и тот факт, что клуб настолько поверил в россиянина, многое говорит сам за себя. Хочется также понять, как в «Бруклине» пришли к довольно спорной стратегии выбрать трёх (а с учётом Дэнни Вульфа, можно сказать, трёх с половиной) разыгрывающих, которым нужен мяч в руках. К чести клуба, попытка ответить на этот вопрос в видео прозвучала.

Совещание руководства «Бруклин Нетс» перед драфтом-2025. Фото: Пресс-служба «Бруклин Нетс»

Всё началось с того, что нам показали кабинет, где проходило обсуждение между скаутским, тренерским и менеджерским штабом клуба во главе с Шоном Марксом. Но никаким авторитаризмом там и не пахло — напротив, акцент был сделан на том, что в клубе поощряются открытые дискуссии. Над дверью в кабинет висит надпись: «Спорь, но исполняй» — весьма показательная фраза. Маркс объяснил, какие преимущества даёт такой подход:

«Если ты знаешь, что твоё мнение важно, у тебя появляется больше мотивации глубже изучить игроков. Ведь тебе будут задавать вопросы, прислушиваться, спорить с тобой, и ты захочешь быть готовым к этому».

Надпись «Спорь, но исполняй» над входом в кабинет Фото: Пресс-служба «Бруклин Нетс»

Нам даже показали несколько фрагментов таких дискуссий. Никаких конфликтов, криков или ссор, ничего криминального. Но споры могут быть вполне оживлёнными, особенно когда два сотрудника клуба расходятся в оценке того или иного игрока.

Затем внимание переключается на драфт-комбайн, где начинают представлять будущих игроков «Нетс». Здесь руководители и тренеры объединяются, чтобы работать вместе, они наблюдают, анализируют и оценивают будущих участников драфта. Егор Дёмин рассказал, что им предоставили возможность не только проявить себя, но и самим задавать вопросы представителям клубов. В очередной раз «Бруклин» пытается подчеркнуть, что они прогрессивная и современная организация. Это уже вторая часть видео, в которой клуб транслирует такой образ.

Егор Дёмин на драфт-комбайне Фото: Пресс-служба «Бруклин Нетс»

Ещё одна задача, которую преследует видео, — это объяснить, почему «Бруклин» решил задрафтовать сразу пять игроков, а не попытался обменять несколько пиков на один более высокий. Чтобы проиллюстрировать эту стратегию, нам дважды, пусть и всего на несколько секунд, показывают Майкла Скотто, аналитика НБА. Он высказывает мнение о драфте-2025, которое наверняка у многих вызовет, мягко говоря, удивление.

«Драфт-2025 — один из самых глубоких за последнее время. Возможно, сильнейший за всю мою карьеру, а я занимаюсь этим с 2004 года».

Какие драфты мы обычно считаем сильными? Есть три стандартных ответа: 1984, 1996 и 2003. Мы так считаем потому, что эти классы подарили лиге не просто плеяду звёзд, а сразу нескольких исторических, легендарных игроков. В первую очередь мы привыкли оценивать силу драфта по числу суперзвёзд, а не по его глубине. Но, может быть, Майкл Скотто прав? Возможно, этот драфт не даст множество суперзвёзд, которые определят эпоху, но количество игроков, которые сумеют закрепиться в лиге, окажется выше среднего? В таком случае логика «Бруклина» действительно может выглядеть разумной.

Но тогда возникает другой вопрос: почему выбраны игроки, которые во многом дублируют сильные стороны друг друга и с трудом сочетаются на паркете? Один из сотрудников клуба попытался объяснить это так: команда в первую очередь стремится собрать коллектив с высоким баскетбольным IQ, хорошим пониманием игры и обучаемостью. По его словам, именно эти качества важны в долгосрочной перспективе, а не моментальная совместимость на площадке.

Егор Дёмин на собеседовании с «Бруклин Нетс» Фото: Пресс-служба «Бруклин Нетс»

Далее «Бруклин» постарался показать внутренние качества своих новичков через эксклюзивные кадры с закрытых собеседований. Для молодых игроков это, безусловно, волнительный момент: представьте себе, вам 19 лет или чуть больше, вы сидите в комнате с руководителями франшизы стоимостью в миллиарды долларов и должны отвечать на их вопросы. А если вы, как Егор Дёмин, делаете это ещё и не на родном языке, уровень стресса только возрастает. Тем не менее стоит признать, что россиянин вёл себя на интервью очень профессионально. Вот как он описал своё видение будущего в НБА:

Егор Дёмин защитник «Бруклин Нетс» «Я вижу будущее таким образом, что хочу построить проект, где я буду самим собой и буду впитывать и обучаться у людей, окружающих меня».

Звучит серьёзно, правда? Мы и не сомневались в зрелом и профессиональном подходе Егора к своей карьере. Важно, что он подчёркивает желание оставаться собой, за этим, очевидно, стоит целый спектр вещей, включая игровой стиль. Сможет ли он сохранить свою индивидуальность в таком «Бруклине» и при таких партнёрах? Судя по первым матчам Летней лиги, путь будет непростым.

Егор Дёмин на церемонии драфта-2025 Фото: Пресс-служба «Бруклин Нетс»

Далее в видео показан сам процесс драфта. Руководители клубов сидят с коллегами в просторном помещении и делают выбор, позвонив по стационарному телефону и сообщив имя игрока. Символично, что каждый пик от лица «Бруклина» объявлял новый человек: очередной штрих к образу команды, в которой решения принимаются коллективно.

Игроки делились своими эмоциями. Мы увидели, как они впервые заходят в раздевалку, садятся в свои кресла, Егор, например, отметил их мягкость и удобство. А Нолан Траоре признался, что чувствует себя как в игре NBA 2K — видимо, вспоминая режим карьеры. Трогательным моментом стало приветствие между Дэнни Вульфом и Егором. Молодой центровой не постеснялся сказать будущему партнёру несколько сильных слов:

«Я счастлив. Как ты себя чувствуешь? Давай работать и расти здесь вместе. Нет ничего лучше, чем это».

Егор Дёмин и Дэнни Вульф Фото: Пресс-служба «Бруклин Нетс»

Большинство экспертов по меньшей мере скептически отнеслись к тому, что «Бруклин» «наделал» на драфте. Этот ролик стал попыткой объяснить логику клуба: собрать группу трудолюбивых, дисциплинированных и профессиональных игроков с высоким баскетбольным IQ. Кто-то из них обязательно выстрелит, а интеллект поможет всем адаптироваться и научиться эффективно взаимодействовать.

«Бруклин» впервые за долгие годы официально вступает в фазу перестройки, обладая солидным запасом драфт-пиков на будущее. Именно в такой позиции когда-то находилась «Оклахома-Сити Тандер», и сейчас она уже выиграла чемпионский титул. Смогут ли «Нетс» пройти тот же путь? Ответ узнаем нескоро. Но нам бы хотелось, чтобы в этой стройке Егор Дёмин занял важное место, мог развиваться и, как сам того хочет, оставаться собой.