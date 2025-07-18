«Финикс» выбросил ненужный хлам — вот как выглядит плата за свои просчёты

Пару лет назад в «Финиксе» всерьёз мечтали о чемпионских парадах: после сделки с «Вашингтоном» и появления трио Букер — Дюрант — Бил казалось, что калифорнийское солнце теперь светит и над Аризоной. Но в итоге всё сгорело дотла, в том числе и надежды болельщиков. Брэдли Бил покинул команду спустя всего два сезона, не оправдав ни ожиданий, ни статуса, ни зарплаты. Его контракт выкуплен, а на счетах «Санз» — $ 97 млн «мёртвого» балласта и горький урок на будущее.

Бил отказывается от $ 13,8 млн из причитавшихся ему по контракту $ 110,8 млн. Оставшиеся выплаты «Финикс» растянет на пять лет, ежегодно теряя по $ 19,4 млн. Это ощутимый удар по бюджету, но всё же менее болезненный, чем продолжать нести непосильную ношу. Решение, которое следовало принять ещё зимой — тогда клуб пытался найти обмен, но безуспешно: слишком дорогой контракт, хронические травмы и вето на обмен, позволявшее Билу блокировать любые сделки.

Теперь это уже в прошлом. Игрок договорился с «Клипперс» на два года и $ 11 млн. По меркам звёзд — скромный контракт, но «Лос-Анджелес» не благотворительный центр. Здесь хотят получить результат немедленно и надеются, что окружение — Тайрон Лю, Джеймс Харден, знакомый тренер по физподготовке Джесси Филлипс — помогут выжать из Била остатки его элитного уровня. Иллюзий нет: в последние сезоны он в среднем пропускал по 33 матча, а в прошлом чемпионате сыграл 53 из 82. В марте снова травмировал заднюю поверхность бедра, прежде страдал от проблем с икроножными. Вся эта история — о том, как возраст и здоровье не позволяют наслаждаться игрой в полной мере.

Брэдли Бил Фото: Christian Petersen/Getty Images

«Клипперс» пригласили Била, чтобы добавить глубины и разнообразия в заднюю линию. В это межсезонье команда рассталась с Норманом Пауэллом, освободив место для обновления бэккорта, и рассматривает Била как более креативного и разнопланового плеймейкера. Его видение площадки и умение отдавать передачи — на голову выше, чем у предшественника, и пусть 3,7 ассиста в прошлом сезоне — худший показатель с 2016 года, по карьере он стабильно создаёт моменты для партнёров. Но главное — мотивация. Сейчас Бил по-настоящему заряжен: он хочет доказать себе и окружающим, что ещё способен быть ценным игроком. Потеря денег, статуса и уважения — сильный стимул вернуть хотя бы игровую форму.

В «Финиксе» этого не получилось. Система осталась чужой – с Билом на паркете команда проигрывала: Net Rating – «-9,3», без него — «+3,3». Такая разница говорит сама за себя. Его функции пересекались с ролью Букера, оба нуждались в мяче и не смогли эффективно сосуществовать. Отсутствие чистого разыгрывающего превращало атаки в бесконечную череду изоляций и индивидуальных попыток спасти момент, а когда это не работало — всё рассыпалось. В защите Бил тоже не стал опорой: не хватало ни энергии, ни стабильности, ни физической мощи. Иногда он старался, но чаще играл формально — словно просто отбывая свой контракт.

Нельзя сказать, что Бил был абсолютным балластом для команды. Его цифры вполне достойные: 17 очков в среднем за матч, почти 50% попаданий с игры, около 39% из-за дуги. Он не устраивал скандалов, не конфликтовал с партнёрами, не саботировал процесс. Однако при всём этом команда с ним не побеждала. Не по его вине, а вместе с ним. А это уже диагноз.

Летом «Санз» провели масштабную перезагрузку: Дюрант покинул клуб, а на его место пришли Джейлен Грин, Диллон Брукс и новичок Хаман Малуач. Букер продлил контракт до 2030 года, и теперь вокруг него выстраивают новую основу. Без слишком ранимых суперзвёзд, без внутренних конфликтов и громких обещаний. Владелец Мэтью Ишбия отказался от стратегии «звёзды любой ценой» и переключил внимание на глубину состава, атлетизм и гибкость.

Покупка Била оказалась ошибкой, за которую пришлось дорого заплатить. Но хуже было бы закрывать на это глаза. «Санз» выбрали честный путь — заплатили за прошлое и готовы строить будущее. Пять лет «мёртвых» денег в платёжке — неприятно, но это не обуза, а цена полезного урока: если что-то кажется слишком заманчивым, велика вероятность, что это западня.