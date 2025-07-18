Суперкоманды в НБА — в прошлом? Нет, если генменеджер проявит креативность

На бумаге контракт Брэдли Била оценивается в $ 50+ млн за сезон. На деле же «Клипперс» получили его за символическую сумму. Такая арифметика не недочёт системы, а закономерный результат работы нового коллективного соглашения (CBA). Механизмы, созданные для ограничения богатых клубов, внезапно начали приносить им неожиданные бонусы. И с каждым сезоном таких «подарков» становится всё больше.

Главная идея CBA-2023 была проста: заставить команды делать выбор. Либо две суперзвезды, либо крепкая глубина состава. Либо блеск, либо стабильность. Клубы, приближающиеся к потолку зарплат, сталкиваются с жёсткими ограничениями: им нельзя подписывать выкупленных дорогих игроков, проводить агрегированные обмены или бесконтрольно расширять ростер. Но на практике всё вышло иначе. «Клипперс» умудрились получить и глубину, и звезду, не поступившись ни одним из этих преимуществ.

С уходом Пола Джорджа в бюджете освободились значительные средства, и «парусники» быстро укрепили состав: Джонс, Данн, Батюм пусть и не звёзды, но надёжные ролевики. Казалось бы, логичное усиление для команды, решившей обойтись без третьей суперзвезды. Но тут на горизонте появился «Финикс». Стремясь сократить зарплатную ведомость, клуб просто отчислил Била по схеме waive-and-stretch . И «Клипперс», оказавшиеся в нужном финансовом положении, подобрали элитного игрока почти бесплатно.

Это выглядит как лазейка — и, по сути, ею и является. Новое CBA ограничивает возможности команд, превышающих определённый потолок, при подписании дорогих «отказников». Однако это правило действует только в течение сезона. Летом же оно не работает. Таким образом, если заранее просчитать ситуацию, можно воспользоваться этим пробелом. «Клипперс» – просчитали.

Брэдли Бил, сезон-2024/2025 Фото: Kenneth Richmond/Getty Images

Похожая ситуация сложилась и у «Бакс». Только там пошли ещё дальше: растянули остаток контракта Лилларда, чтобы подписать Майлза Тёрнера. Что происходило? Лиллард был травмирован, Яннис недоволен, а ресурсы для обменов — исчерпаны. И вот почти $ 113 млн мёртвым грузом на пять лет, чтобы хоть как-то удержать франчайза. Без каких-либо гарантий, разумеется. Но альтернатива — потерять главную звезду.

Ирония ситуации в том, что теперь Лиллард, как и Бил, вполне мог оказаться на рынке как игрок среднего уровня. «Портленд», обменявший его на пик или контракт через выкуп, вернул почти того же самого Дэйма — но уже за копейки. Формально такие ходы могут быть названы нелогичными, однако в новой НБА это вполне оправданная стратегия, с которой нужно считаться.

Тем временем «Лейкерс» пришли к выводу, что Деандре Эйтон вовсе не бесполезный актив, если за него не нужно платить максимальную сумму. Когда «Портленд» решил сэкономить $ 10 млн и отпустил центрового, «озёрники» просто закрыли брешь на пятом номере. И снова — в обход стандартных механизмов. Никаких трейдов, драфтов или обменов — просто выждали момент и воспользовались ситуацией.

Деандре Эйтон, сезон-2024/2025 Фото: Steph Chambers/Getty Images

Так выглядит рынок 2.0. Здесь необязательно быть самым богатым — достаточно быть самым терпеливым и расчётливым. В старой версии CBA богатые клубы выигрывали за счёт своего финансового преимущества. Теперь же они выигрывают, используя чужие ошибки.

На первый взгляд, система должна защищать средние и бедные франшизы. Но что делать, если эти клубы сами не справляются с давлением и начинают распродажу активов за копейки? Например, «Юта» не смогла найти покупателя на Джордана Кларксона, потому что никто не хотел брать его контракт. В итоге игрок оказался на рынке и перешёл в «Нью-Йорк» на минимальную зарплату. И снова — не через обмен или долгие переговоры, а прямо, через «белую зону» в правилах.

Это не значит, что схема работает для всех, но пока что «потерянные» звёзды чаще всего оказываются в нужных командах. Таких, где либо играют на грани потолка зарплат, либо только что выпали из этой зоны. И подобных случаев становится всё больше.

Каждое новое соглашение в НБА пытается скорректировать рынок. В 2011 году был введён драконовский налог — и «Оклахома» потеряла Хардена. В 2017 году появился супермакс — и начали срочно избавляться от звёзд, которым не хотели его давать. В 2023-м попытались нарушить логику создания суперсоставов — и неожиданно открыли заднюю дверь. Те, кто умеет читать между строк, уже начинают использовать эту лазейку.

Суперкоманды в их привычной форме, действительно, ушли в прошлое. Но сама концепция осталась. Просто теперь она строится не через три максимальных контракта, а через один и несколько удачных подхватов: Бил за $ 5+ млн, Эйтон за mid-level , Кларксон за минималку. Агрессивные переплаты сменились искусством ждать и подбирать.

Новое CBA не убило сильных. Оно убило прямолинейность. Если раньше суперкоманды создавались с пафосом и громкими презентациями, то теперь — с помощью таблиц, расчётов и чужих просчётов. Кто лучше всех умеет этим пользоваться — тот и будет править.