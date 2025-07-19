81 очко Коби Брайанта за матч — достижение, в которое до сих пор сложно поверить

Уже 19 лет мы даже близко не видели ничего подобного. Чёрная Мамба во всей красе!

Межсезонье в НБА — отличный повод вспомнить историю. Сегодня хочется вновь поговорить об одной из самых сумасшедших игр этого века, которая состоялась 22 января 2006 года — о легендарном 81-очковом перформансе не менее легендарного Коби Брайанта.

Тогда, пожалуй, Коби переживал самый тяжёлый период в своей карьере. После обмена Шакила О’Нила в «Майами» стало очевидно: «Лос-Анджелес Лейкерс» больше не входит в число претендентов на титул. В сезоне-2004/2005 команда и вовсе не попала в плей-офф после стольких лет доминирования.

Коби Брайант и Шакил О'Нил, сезон-2005/2006 Фото: Eliot J. Schechter/Getty Images

Коби, возможно, был самым ненавидимым игроком лиги в тот момент. В памяти многих всё ещё жива история с отелем и девушкой, из-за которой Брайанту пришлось проводить публичную пресс-конференцию вместе с Ванессой. Некоторые до сих пор считают, что он тогда заслуживал тюремного срока, но избежал его только благодаря своему статусу.

Брайант воспринимался публикой как конфликтный и жёсткий человек, неспособный к нормальному взаимодействию с партнёрами по команде. Он будто бы постоянно тянет одеяло на себя, предпочитая бросать даже из неудобной позиции, вместо того чтобы отдать пас. Критики наперебой утверждали: без Шака у Коби ничего не выйдет, он не сможет в одиночку привести команду к титулу. Не стоит забывать, что в тех финалах рубежа веков именно центровой признавался MVP все три раза.

Всё это только сильнее разжигало в Коби ярость и мотивацию. Осознавая, что клуб пока не может собрать вокруг него по-настоящему боеспособный состав, в январе 2006 года он начинает творить безумие, набирая в среднем 43,4 очка за матч.

Коби Брайант, сезон-2005/2006 Фото: Lisa Blumenfeld/Getty Images

Как эти геройства отражались на команде? Коллектив точно стал боеспособнее, но в число фаворитов «озёрников» могли зачислить только самые оптимистичные болельщики калифорнийской франшизы. Однако командные успехи ещё были впереди. Вернёмся к январскому матчу с «Торонто Рэпторс».

Канадский клуб переживал не лучшие времена, но это не помешало ему выдать отличную первую половину в матче с «Лейкерс». К большому перерыву «Торонто» вёл с разницей в 14 очков (и это ещё не самое большое отставание в той встрече). А как дела были у Коби? За первые две четверти он набрал 26 очков, уже впечатляюще. Однако в тот вечер этого было недостаточно. И Брайант сделал больше.

27 очков в третьей четверти, 28 — в четвёртой. Всего 55 очков за вторую половину! То, что далеко не все звёзды даже в нынешней НБА набирают за матч, Коби делал за одну четверть. Домашняя публика в «Стэйплс-центре» сходила с ума вместе с комментаторами и миллионами зрителей у экранов.

Видео можно посмотреть на канале NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Многие обвиняли Коби в том, что он набивает себе статистику в ущерб командным результатам. Но это был тот самый матч, который заставил критиков замолчать. В тот вечер «Лейкерс» действительно нуждались в каждом его очке. Именно благодаря усилиям Брайанта команда совершила камбэк и выиграла с комфортным перевесом.

Именно тогда нарратив начал меняться. Проблема заключалась не в Коби, а в том, что команда вокруг него была недостаточно сильной. Руководство «Лейкерс» попросту растрачивало прайм исторического игрока. Возможно, именно та легендарная встреча в итоге привела нас к лету 2008 года, когда в помощь Брайанту наконец был призван Пау Газоль.

Коби Брайант и Пау Газоль, сезон-2010/2011 Фото: Jeff Gross/Getty Images

В социальных сетях до сих пор можно найти множество воспоминаний американцев, которые отчётливо помнят тот день. Один из пользователей рассказывал, как находился в стриптиз-клубе, в приватной комнате с танцовщицей — но то, что творил Коби в тот момент, заставило и клиента, и стриптизёршу прекратить танец и просто начать смотреть матч. Полагаю, и кто-то из вас помнит, где он был и что делал в день, когда это произошло.

Стоит ли напоминать, что 81 очко — это вторая самая результативная игра в истории НБА. Выше только Уилт Чемберлен со своими 100 очками, набранными в матче, который никто даже не снимал. Но все понимают: статистика той эпохи была настолько безумной, что сравнивать её с более поздними временами, мягко говоря, нечестно.

А Коби набрал свои 81 не в 1960-х и даже не в 1980-х. Это случилось в 2006 году, когда баскетбол был крайне нерезультативным. Никакого трёхочкового безумия, главной силой команд оставалась оборона. Чтобы вы понимали, в том сезоне команды в среднем набирали по 97 очков за встречу. То есть Брайант в одиночку выдал результат, сопоставимый с выступлением типичной команды с не лучшим днём на чужом кольце.

Один человек набрал столько же, сколько целая команда! Для сравнения: в минувшем сезоне средний командный показатель составил 113,8 очка. Коби набрал 81 в лиге, где норма была 97 — если пересчитать это с учётом «инфляции результативности», то получим эквивалент примерно в 95,6 очка по современным меркам . Это уже практически абсолютный рекорд. И даже сегодня никто не приблизился к этому уровню: лишь несколько игроков за все годы сумели преодолеть отметку в 70+ очков — Эмбиид, Донован Митчелл, Лиллард и Дончич.

Статую Коби Брайанта установили перед бывшим «Стэйплс-центром» в феврале 2024 года. Символично, что он изображён там поднимающим палец вверх — именно из той самой игры 2006 года. Тот матч и есть воплощение Чёрной Мамбы. Да, всё на себя. Да, сложнейшие броски. Однако попробуй-ка это остановить!

Не забывайте ту игру. Уже 19 лет прошло, а мы даже близко не видели ничего подобного.