Шакил О'Нил был бы кошмаром для всех в 2025 году. Вот неопровержимые факты

Представьте: вам предстоит выйти на паркет против легендарного праймового Шакила О'Нила. Вы — стартовый центровой команды НБА образца 2025 года. Вокруг — рёв трибун, а в голове — звенящая пустота. Первый контакт — и уходит почва из-под ног. Второй — и вы, потеряв равновесие, уже летите мимо кольца, а Шакил, словно не встречая сопротивления, заносит сверху с фолом. Не прошло и пары минут, а вы уже умоляете о замене. Это не гипотетическая ситуация — это абсолютный кошмар для любого современного «большого».

Шакил О'Нил — это не только про колоссальную мощь. Это ещё и феноменальная координация в теле гиганта, мобильность супертяжа, движущегося с лёгкостью форварда. Его фирменные движения против Дэвида Робинсона до сих пор разбирают в деталях: мягкий, выверенный разворот, идеальный контроль центра тяжести, мгновенный бросок к кольцу с такой силой, что даже Робинсон превращался в статиста. А ведь Робинсон — один из лучших защитных центровых всех времён. Посмотрите на нынешний пул центровых 2025 года — кто из них выдержит хотя бы одну полноценную встречу под таким давлением?

Вембаньяма? Исключительный тайминг, фантастический размах, но слишком хрупкий, слишком высокий центр тяжести. Одно столкновение — и он уже вне позиции. Дэвис? Великолепная работа ног, молниеносная реакция, однако Шак продавит его к щиту, не дав опомниться. Эмбиид? Отличен на подстраховке и в ротациях, тем не менее глубину он не держит — его база не рассчитана на такую массу. Джексон, Адетокунбо, Сабонис, Гобер, Тёрнер, Хартенштайн, Шенгюн — ни у одного нет того набора качеств: массы, прочной базы, баланса и навыков одиночной постовой защиты. Их готовят к сменам, подстраховке, помощи, но не к дуэли один на один с паровым катком, двигающимся с грацией лёгкого форварда.

Именно в этом и заключалась исключительность Шака — его уникальность определялась не только внушительными габаритами и невероятной силой, но и утончённой техникой. Он работал ногами лучше большинства вингменов своей эпохи, а его движения в «посте» отличались точностью и деликатностью, а не грубостью. Мягкий дроп-степ , точное движение плечом — и защита теряет позицию; ловкий спин-ход — и тайминг соперника разрушен. А если что-то не срабатывало, он просто давил напролом, и мяч всё равно оказывался в корзине.

Видео можно посмотреть на канале NBA Panel в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Современная НБА не просто позволила бы Шаку выживать — она превратила бы его в абсолютного монстра. Огромные пространства в трёхсекундной зоне, появившиеся благодаря доминированию трёхочковых, создают идеальные условия для его игры. Двойная опека на постоянной основе? Это огромный риск — оставить открытым кого-то на дуге. Плотная традиционная оборона? В сегодняшней лиге её почти не встретишь. Современные схемы строятся на ротациях и подстраховке со слабой стороны, однако для Шака такая помощь — не более чем зонтик в грозу.

Сам О'Нил говорил об этом просто: «Я бы делал по 15 бросков из-под кольца, а когда меня фолили бы — это был бы неспортивный. Плюс 10 очков с линии». И он абсолютно прав. Сегодняшние правила защищают игроков его типа, а не ограничивают их. Hack-a-Shaq ? В современной трактовке — слишком большой риск: второй грубый фол, и ты вне игры.

Разумеется, у Шака были бы проблемы в обороне: быстрые пики, подвижные разыгрывающие, периметр, усыпанный снайперами, — всё это не его стихия. Но когда центровой приносит команде 38 очков при реализации за 70% и собирает дабл-дабл ещё до середины третьей четверти, разговоры о его слабых сторонах в защите отходят на второй план. Современные тренеры выстроили бы для него систему, снимающую с него лишнюю нагрузку в обороне, чтобы он не расходовал энергию впустую. Он не стал бы стражем дуги, но заставил бы соперника менять весь атакующий рисунок. Искали бы мисматчи против него — а в итоге сами становились бы мисматчем в «краске».

Шакил О'Нил, сезон-1997/1998 Фото: Getty Images

Важно помнить: лига уже однажды менялась именно из-за Шака. Майк Д'Антони, один из главных идеологов современной эры трёхочковых, открыто признавал, что его знаменитая ран-энд-ган появилась не просто так — это был ответ на доминирование О'Нила. «Играть с ним по его правилам невозможно», — говорил Д'Антони. Вот и пришлось искать иные пути.

Сегодняшние центровые попросту не готовы к подобной физической нагрузке. Их не учат сдерживать гигантов калибра Шака. Нет второго Бена Уоллеса, не появилось нового Хакима. Максимум — грамотная аналитика, замены и короткие отрезки на паркете, пока оппонент не почувствовал уверенность. Но что делать, если его «отрезок» — это 15 попаданий из 18? Как тогда быть?

Именно поэтому Шак был бы ночным кошмаром для лиги в 2025 году. Не потому, что «раньше всё было лучше», а потому, что его стиль никогда не зависел от времени. Он всегда умел подстраивать баскетбол под себя — и сегодня сделал бы это даже легче: правила стали мягче, пространства стало больше, контакта — меньше. А значит, он был бы ещё опаснее.