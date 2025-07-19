Кто из россиян ярче проявил себя в Летней лиге НБА — Голдин или Дёмин?

Летняя лига НБА — турнир для проверки сил новичков. Почти месяц назад отгремел драфт, а команды заполучили желанных игроков, которых они и должны опробовать во время нескольких матчей. Следующий сезон НБА должен получиться шикарным по ряду причин. Во-первых, интересно, кто же на этот раз станет чемпионом: «Оклахома» защитит свой титул или же мы увидим нового триумфатора, который без повторений меняется уже семь лет кряду. Во-вторых, в лиге спустя долгое время окажутся россияне, и их сразу двое!

Давайте поговорим о том, как Егор Дёмин выступил в Летней лиге за «Бруклин Нетс» и Владислав Голдин — за «Майами Хит». Забегая вперёд, наши парни показали себя отлично с учётом того, что от них требовали тренеры. Начнём с 19-летнего игрока, выступающего за клуб из Нью-Йорка.

Прежде всего в Летней лиге мы увидели совсем другого Егора. Дёмина больше использовали в качестве снайпера, нежели в роли разыгрывающего, к чему мы все привыкли в NCAA. Но НБА — совершенно другой мир, где свои правила и приоритеты. Если в студенческом баскетболе Кевин Янг строил игру команды от лучших качеств Егора — игрового IQ и невероятного умения задействовать партнёров, то в «Бруклине» пока пытаются раскрыть новые черты нашего таланта. Это не значит, что Дёмин вмиг разучился отдавать передачи и быть полезным на мяче — просто в «Нетс» от него требуют другого. По крайней мере, пока.

На протяжении своих трёх встреч Дёмин практически не лез в «краску», обитая в большинстве своём на дуге. Вряд ли это именно прихоть Егора, который привык быть главным разыгрывающим и управленцем атак команды. Это, безусловно, задумка тренерского штаба на будущее. Скорее всего, Дёмина проверяли на профпригодность в качестве снайпера, так как уверенный бросок из-за дуги был одним из его слабых мест в университете. Этот тест он прошёл на ура, потому что реализовывал 43,5% своих «трёшек», доказав всем хейтерам, что способен угрожать кольцу с дистанции. К слову, в NCAA его реализация трёхочковых бросков была слабой по современным меркам — 27,3%.

Егор Дёмин, Летняя лига НБА — 2025 Фото: Ethan Miller/Getty Images

19-летний Дёмин сильно прибавил в плане уверенности. Раньше бывало, он брал на себя не самые нужные броски, которые выбивались из картины игры, теперь же Егор подходит к этому более взвешенно и вдумчиво. Тем более, как уже упоминалось, его роль в «Бруклине» изменилась. Пока «сети» не используют его в качестве главного болл-хэндлера, так как в команде слишком много игроков, способных таскать мяч. Защита — не главный конёк Дёмина, однако в Летней лиге он выглядел неплохо в этом компоненте игры. Россиянин отлично пользуется своим громадным для защитника телом, перекрывая пасовые линии и вынуждая соперника искать другие варианты для построения атак.

Егору, очевидно, не хватает мышечной массы, чтобы противостоять более мощным игрокам, но его способность переключаться с первой по четвёртую позицию в обороне — огромный плюс на будущее, когда он «обрастёт мясом». Для своих габаритов он очень подвижный, что также играет на руку команде. 11,4 очка, 4,3 подбора и 1,3 передачи в среднем за три матча при 43,5% реализации из-за дуги — хорошие показатели для дебюта в новой для себя среде. Конечно, Егору, как и всем, есть ещё куда расти, однако старт положен определённо неплохой.

Если Дёмина использовали в новой для него роли, то Голдин выступал в своём излюбленном амплуа без экспериментов. Тренерский штаб «Майами» старался выжать из Влада лучшее, что у него есть, — это заслоны, проходы под кольцо, борьба в «краске» за подборы и умение оказаться в нужный момент в нужном месте. У центрового «Хит» было больше шансов проявить себя, так как клуб из Флориды ещё до Летней лиги в Лас-Вегасе участвовал в турнире под названием California Classic. Всего Голдин провёл шесть матчей за «Майами» в июле, в среднем за 17 минут на паркете он набирал 9,1 очка, 4,8 подбора.

Владислав Голдин, Летняя лига НБА — 2025 Фото: Thearon W. Henderson/Getty Images

Влад не был основным центровым команды в этом турнире, потому что в составе присутствовал Кел’эл Уэр, который в прошлом сезоне подменял Бэма Адебайо и отлично заявил о себе в своём первом сезоне. Но сказать, что Голдин провалился — никак нельзя. Российский «большой» очень органично смотрелся в своей привычной роли ролл-мена (игрока, ставящего заслон и забегающего в «краску» под передачу). После получения мяча у Влада всегда было несколько вариантов для принятия решений: завершать самому вблизи кольца, сделать скидку на вбегающего «каттера» или же отдать пас на дугу партнёру.

Нельзя не отметить и последний матч Голдина в Летней лиге, в котором он был основным центровым команды (Уэр не принимал участие). В игре с «Милуоки» Влад оформил дабл-дабл: 18 очков, 10 подборов, добавив к этому четыре блок-шота. Шикарное выступление подкрепляется 70% реализации с игры, 100% реализации со штрафной линии и победным броском на последних секундах. Голдин на протяжении всей своей карьеры в NCAA был классическим центровым. Исключением стал лишь последний год в Мичигане, где он начал иногда брать на себя трёхочковые броски. Тем не менее отсутствие стабильной «трёшки» не мешает ему быть полезным и эффективным.

За счёт того, что «Майами» подошёл к вопросу с внедрением Голдина в игру привычным образом — ничего не выдумывая — его выступление в Летней лиге кажется более сильным, чем у Дёмина, которого использовали в новом амплуа. На самом деле, Влад проявил себя просто шикарно, и с этим очень трудно поспорить. Его статистика и принятие решений для незадрафтованного игрока — колоссальный успех. Впрочем, мы знали, на что Голдин способен, по его последнему году в университете, потому что простым смертным не вручают награду самому ценному игроку (MVP) турнира одной из сильнейших конференций в NCAA — BIG10. К тому же Влад вошёл в первую сборную лучших игроков этой конференции.

Тем не менее присутствовали сомнения от того, что в НБА набор характеристик Голдина придётся к месту. Большинство команд отдают предпочтение «большим» с качественным броском, которые могут растянуть площадку и кружить пик-энд-роллы на дуге. Однако в топовых командах стараются иметь центровых «старой» школы и «новой». Тут-то Влад и пришёлся ко двору. К тому же ожидания от него были ниже, чем от Егора, которого выбрали под восьмым номером на драфте.

Если подводить итог, Голдин закончил Летнюю лигу на пять с минусом, так как были небольшие проблемы с передачами и в обороне не хватало мобильности, Дёмин отыграл на твёрдую четвёрку. Да, кто-то может сказать, что оценка должна быть ниже, но возьмите в расчёт то, что Егор был загнан в новые условия, из которых выбрался с высоко поднятой головой. Конечно, были встречи с большим количеством потерь, однако назвать его выступление плохим язык не повернётся. Он был полезен, выполняя план на игру, и в качестве снайпера показал себя отлично. Со всеми этими факторами оценка четыре или четыре с минусом ему обеспечена.

Был в Летней лиге и ещё один россиянин Виктор Лахин. Недавний чемпион НБА «Оклахома-Сити Тандер» пригласил центрового Клемсона в свой состав, но травма, полученная ещё перед драфтом, испортила планы. Из-за повреждения Лахин не провёл ни одной минуты на паркете, однако получил важнейший опыт, находясь в Лас-Вегасе и внимая опыт у различных тренеров. Теперь у Дёмина с Голдиным есть достаточно времени на отдых, а уже потом – предсезонка и старт регулярного чемпионата. Всё только начинается!