«Лейкерс» пригласили в команду ветерана-травматика. Что это значит для Леброна и Дончича?

Маркус Смарт расстаётся с «Вашингтоном» после выкупа контракта и готовится подписать двухлетний контракт с «Лейкерс» на особых условиях. Сумма сделки весьма умеренная — около $ 5,1 млн за первый сезон при опции игрока на второй год. Но за этими цифрами скрывается гораздо более сложная дилемма. Смарт по-прежнему остаётся элитным защитником, однако его физическое состояние — вызов, с которым «Лейкерс» предстоит сталкиваться ежедневно.

За последние два года Смарт провёл лишь 54 матча, пропуская игры из-за целого ряда травм: от повреждений пальцев до мышечных проблем. За 11 сезонов в НБА он шесть раз не смог преодолеть отметку в 61 игру за чемпионат . Для 31-летнего игрока это тревожный сигнал — особенно для команды, которая дорожит глубиной состава и претендует на чемпионство.

Тем не менее с точки зрения тактики Смарт — очень разумное усиление. Его оборонительная ценность не подлежит сомнению: звание лучшего защитника 2021/2022 и три попадания в первую символическую сборную обороны (2019, 2020, 2022) говорят сами за себя. Смарт способен опекать оппонентов на разных позициях, действует агрессивно и отлично читает игру. В системе с активными сменами, которую внедряет Джей Джей Редик, Маркус может быть полезен сразу в нескольких амплуа — от основного защитника до универсального подстраховщика.

Не менее важно, как Смарт впишется в атакующую модель команды. Его средние показатели за карьеру — 10,6 очка, 4,6 передачи и 3,4 подбора — говорят о том, что он не является создателем атакующего потенциала или стабильной угрозой с периметра: его процент реализации трёхочковых за всю карьеру остаётся ниже 33%. В прошлом сезоне в «Мемфисе» его точность из-за дуги составляла лишь 32,2%, а в современной лиге, где каждый игрок обязан растягивать защиту соперника, это может стать определённым ограничением. Тем не менее короткий, но яркий отрезок в «Вашингтоне» показал, что Смарт способен демонстрировать уверенность в передачах и более осознанный подход в нападении.

Статистика Маркуса Смарта в сезоне-2024/2025 Фото: Getty Images

Ключевая причина, по которой переход всё же состоялся, — структура самой команды. «Лейкерс» пока что формируют игру вокруг Леброна Джеймса и Луки Дончича: оба игрока берут на себя инициативу с мячом, и оба нуждаются в надёжной оборонительной поддержке и партнёрах, не претендующих на высокий объём владения. Смарт идеально вписывается в этот профиль. Он способен внести вклад в эпизодах в атаке, но его главная задача — снять защитную нагрузку со звёзд и помочь контролировать темп. По данным The Athletic, Лука Дончич лично участвовал в переговорах и сыграл заметную роль в приглашении Смарта — аналогично истории с Деандре Эйтоном.

С точки зрения финансов сделка также выглядит оправданной. «Исключение на два года» позволяет «Лейкерс» остаться ниже первой границы налоговой роскоши, тогда как mid-level уже был потрачен на Эйтона и Ларэвию. Получить такого игрока, как Смарт, на ограниченный контракт — редкая удача для клуба в нынешних условиях рынка. Однако стоит помнить: второй год соглашения — опция игрока. Если сезон окажется успешным, Смарт может выйти на рынок и рассчитывать на более выгодное предложение. В случае же новых травм «Лейкерс» столкнутся с необходимостью искать замену уже через год.

Для завершения сделки «Лос-Анджелесу», вероятнее всего, придётся расстаться с Шейком Милтоном, чей контракт станет полностью гарантированным уже сегодня, 20 июля, а возможно, и с Джорданом Гудвином. Оба игрока обеспечивали глубину состава, выходя со скамейки, и их уход способен сказаться на ротации, особенно на протяжении регулярного чемпионата. Однако, если Смарт будет здоров и в оптимальной форме, его оборонительный вклад способен с лихвой компенсировать эти потери.

С точки зрения долгосрочных обязательств сделка не обременительна, однако в краткосрочной перспективе она может оказаться ключевой. Если Смарт сможет адаптироваться к новой системе, выдерживать необходимую нагрузку и провести хотя бы 65–70 матчей, «Лейкерс» получат одного из сильнейших защитников лиги за весьма разумную сумму. В противном случае это будет всего лишь неудачная попытка восполнить оборонительную глубину и добавить лидерских качеств без достаточной подстраховки на случай травм.

Когда-то Смарт был фундаментальной фигурой в «Бостоне», а затем стал частью обмена. Сейчас для него открывается шанс на новый старт. Для «Лейкерс» его приглашение — это точечное усиление с минимальными рисками. Но и без твёрдых гарантий.