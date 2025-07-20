Уэста опять увидели в бомжеватом и неадекватном состоянии. Трагедия экс-партнёра Леброна

Многие экс-игроки НБА после завершения карьеры тихо исчезают с радаров: кто-то находит себя в бизнесе, кто-то становится тренером, а кто-то просто уходит в тень, наслаждаясь спокойной жизнью вне пристального внимания. Но история Делонте Уэста — совсем иная. Его исчезновение с баскетбольных площадок обернулось тревожной чередой видео, каждое из которых вызывает не удивление, а лишь нарастающее чувство горечи и безысходности. На очередных кадрах, снятых в Вашингтоне, Уэст вновь запечатлён на улице — в мешковатой, небрежно сидящей одежде, с деньгами в руках и явными признаками внутренней нестабильности. Бывший одноклубник Леброна Джеймса снова оказался на обочине — как в фигуральном, так и в буквальном смысле.

Проблемы Делонте стали заметны ещё в годы его игры за «Кливленд»: в 2008-м ему поставили диагноз «биполярное расстройство» — тяжёлое заболевание, проявляющееся резкими скачками настроения, импульсивностью, эпизодами депрессии и мании. Сам Уэст позже признавался, что ещё до диагноза перестал понимать собственные поступки, а его деструктивное поведение казалось ему чем-то необъяснимым, почти привычным. «Саморазрушение следовало за мной всё детство», — вспоминал он. В юности Делонте даже предпринимал попытки суицида.

Со временем его нестабильность становилась всё более очевидной. В 2009 году его остановили с арсеналом оружия в машине — дробовик и два пистолета были спрятаны под одеждой и в чехле от гитары. Уэст уверял, что заботился о безопасности семьи, однако суд обязал его к общественным работам и прохождению психологических консультаций. Лига временно отстраняла его от игр, журналисты обсуждали инциденты, но мало кто по-настоящему понимал глубину происходящего.

После завершения баскетбольной карьеры Делонте Уэст стремительно оказался в водовороте проблем. Во время локаута 2011 года он был вынужден искать работу вдали от спорта: трудился в мебельном магазине, пытался устроиться в Home Depot — просто чтобы прокормить семью. Контрактов не предвиделось, накоплений не осталось, а вскоре последовали развод, утрата жилья и череда неустроенности.

Делонте Уэст и Леброн Джеймс, сезон-2008/2009 Фото: Gregory Shamus/Getty Images

С годами его всё чаще можно было заметить на улицах — босиком в больничной рубашке, с табличкой в руках, просящим милостыню. Эти фотографии и видео с пугающей регулярностью появлялись в СМИ, вызывая сочувствие и тревогу. На помощь Уэсту однажды пришёл когда-то владелец «Далласа» Марк Кьюбан: он сам нашёл Делонте на заправке, обеспечил ему временное жильё, оплатил лечение и помог наладить отношения с матерью. На какое-то время казалось, что ситуация стабилизируется. «Он присылал мне фотографии, выглядел лучше. Мы уже думали: вот оно — получилось», — вспоминал Кьюбан. Однако каждый раз надежда рушилась: Делонте уходил из реабилитационных центров, снова пропадал, начинал всё сначала. «Это замкнутый круг», — признавался Кьюбан. — «Нельзя просто пожелать, чтобы болезнь исчезла».

Многие не оставались равнодушными к его судьбе. Бывший тренер Фил Мартелли, партнёр по колледжу Джамир Нельсон, другие тренеры и журналисты высказывали слова поддержки и беспокойства. Док Риверс открыто призывал НБА не отворачиваться от тех, кто оказался в беде. Лига в итоге внедрила программы по поддержке ментального здоровья и ввела психологов во все клубы, но для Уэста эти перемены пришли слишком поздно.

История Делонте — не просто личная трагедия. В США биполярным расстройством страдают около 5,7 млн человек — у большинства из них нет камер, фиксирующих их падения. Судьба Уэста стала наглядным напоминанием о том, как психическое заболевание может разрушить карьеру, личность и репутацию. Бывший игрок НБА Ройс Уайт однажды заметил: «Мы подвели Делонте. Система не знает, как помогать таким людям».

Даже в последние месяцы положение Делонте Уэста не улучшалось. В июне 2024 года его обнаружили без сознания после передозировки — жизнь спасла лишь экстренная инъекция «Наркана». При задержании Уэст вёл себя агрессивно и неадекватно. Казалось, этот эпизод мог бы стать переломным, заставить всех принять решительные меры. Но прошло всего ничего — и в Сети появилось новое тревожное видео. Очередной срыв, очередное падение.

Уэст не сдаётся без борьбы. Он неоднократно проходил реабилитацию, пытался наладить отношения с близкими, искал источники заработка. Однако биполярное расстройство — не вопрос силы характера и не простое дело желания. Это неотъемлемая часть его жизни, диагноз, требующий постоянной поддержки. Когда такой поддержки нет, исход становится практически неизбежным.

История Делонте Уэста — наглядный пример того, насколько уязвимой оказывается знаменитость, когда софиты гаснут и она остаётся наедине со своими демонами. И насколько сложно — даже при наличии доброжелателей и помощи — справиться с болезнью, которая остаётся незаметной до тех пор, пока не приводит к необратимым последствиям.