Голдин хорош в «Майами». А где ещё россиянин может быть полезен в НБА?

Летняя лига НБА продолжается, но лишь для тех команд, которые лучше остальных проявили себя — на очереди небольшая стадия плей-офф и прощание с баскетболом для зрителей до предсезонной подготовки. Центровой Владислав Голдин не был выбран на драфте НБА 2025 года, однако это не помешало ему подписать двусторонний контракт с «Майами Хит». Россиянин великолепно показал себя в этом мини-турнире, оставив о себе лишь положительные впечатления у простых болельщиков, баскетбольных экспертов и тренерского штаба Эрика Споэльстры.

Эрик Гласс помощник главного тренера «Майами» «Влад был для нас реально хорош. Он играет с такой дикой отдачей! Играет очень жёстко и использует свои физические возможности. Хотелось бы держать его на паркете дольше, но он так выкладывается, что иногда просто выдыхается. Именно за это мы его и любим. Я пытался дать поиграть всем парням в первой половине, а во второй просто дал ему возможность проявить себя — и он реально вытащил концовку: важные подборы, добивания, подборы на чужом щите, забитые мячи и штрафные тоже. Я очень рад, что он завершил матч на высокой ноте. Ну и он реально крупный».

Влад заявил о себе, и очень хочется, чтобы у него получилось в «Майами», потому что клуб из Флориды любит, так скажем, «солдат», которые будут следовать чёткому плану Споэльстры без лишних слов и пререканий. На первый взгляд Голдин кажется именно таким парнем. Ему поставят цель — он её выполнит. Идеальный тандем! Но что, если по какой-то причине Влад окажется не нужен «Хит» — в какой команде он пригодился бы?

«Бостон Селтикс»

Владислав Голдин исполняет данк в Летней лиге НБА Фото: x.com/MiamiHEAT

Возможное завершение карьеры Эла Хорфорда или уход центрового в другую команду может заставить «кельтов» прибегнуть к оиску центрового. Тем более клуб недавно покинули Люк Корнет и Кристапс Порзингис. В рабочей обойме «Бостона» осталось совсем мало «пятёрок», а если и Хорфорд отправится в другом направлении, то и вовсе придётся довольствоваться лишь Лукой Гарзой и Неемиашем Кетой.

Любая травма одного из них моментально будет означать то, что «кельтам» понадобится новый центровой. К тому же ни Гарзу, ни Кету нельзя назвать игроками уровня стартовой пятёрки. Голдин способен быть основным центровым команды с учётом ухода Хорфорда. Правда, есть одно «но»: Джо Маззулла построил игру клуба от трёхочковых бросков. Влад не так хорош в этом компоненте.

«Голден Стэйт Уорриорз»

Владислав Голдин, Летняя лига НБА — 2025 Фото: Candice Ward/Getty Images

Ещё один клуб, которому не помешал бы классический центровой. Кевон Луни покинул стан «воинов» после 10 лет в команде, а значит, открылось вакантное место на позицию «пятёрки». Конечно, в последнем сезоне неплохо раскрылся Куинтен Пост, однако он как раз представляет собой центрового «новой» школы — растягивающего оборону за счёт угрозы с дистанции.

Остаётся ещё Трэйс Джексон-Дэвис. Впрочем, на него практически не делают ставку в последнее время. Дрэймонд Грин может сыграть на «пятёрке» в определённом сочетании игроков, но команде нужны разные варианты. С учётом того, что «Голден Стэйт» пытается залатать проблемную позицию, Голдин теоретически выглядел бы неплохим вариантом.

«Индиана Пэйсерс»

Владислав Голдин играет в обороне во время Летней лиги НБА Фото: Santiago Mejia/Getty Images

Ушедший в «Милуоки Бакс» Майлз Тёрнер сильно подкосил планы «иноходцев» на несколько лет вперёд. Кажется, команда планировала полагаться на свой костяк, однако получила нож в спину. Центровой выбрал вариант с более внушительной зарплатой, и даже недавний выход в финал «Индианы» не стал для него фактором в обсуждении своего будущего. Команда Рика Карлайла строится на скорости и максимальном количестве бросков со всевозможных позиций.

Что здесь делать Голдину, спросите вы? Конечно, Влад не игрок уровня Тёрнера, а по бросковым способностям — и подавно. Но в «Индиане» почти не осталось центровых. Тони Брэдли и умеющий эпизодически играть на «пятёрке» Айзея Джексон — качественные игроки, однако нужны ещё «большие». Тем более, возможно, в отсутствие Тёрнера Карлайл решит кардинально менять игру команды.

«Орландо Мэджик»

Владислав Голдин играет под кольцом во время Летней лиги НБА Фото: Thearon W. Henderson/Getty Images

Клуб умеет развивать таланты и даёт время на адаптацию всем новичкам. Уэнделл Картер — основной центровой команды, а Гога Битадзе с Морицем Вагнером — его сменщики. Вроде бы «магическим» никто не нужен, однако в команде есть дикий перекос в кадрах в пользу защитников и форвардов, которых огромное количество.

Например, Вагнер в прошлом сезоне сыграл лишь 30 матчей. Если бы не Джонатан Айзек, способный действовать на любой позиции на паркете, «Орландо» испытал бы огромные проблемы с недобором центровых. Номинальных «пятёрок» всего три — Картер, Битадзе и Вагнер. Любая травма — и поиск нового игрока неизбежен.

«Атланта Хоукс»

Владислав Голдин, Летняя лига НБА — 2025 Фото: Thearon W. Henderson/Getty Images

Трей Янг на протяжении всей своей карьеры играл с классическими «большими», завораживая защиту пик-энд-роллами и огромным количеством заслонов, которые он получал от центровых. Сейчас в команду пришёл Порзингис. Кристапсу по плечу врывы в «краску», но он больше всего любит обитать на дуге в поисках свободного броска.

Уход Клинта Капелы в «Хьюстон» открыл дверь для появления в «Атланте» центрового старой формации. Понятное дело, основным Голдину в «Хоукс» не стать с учётом наличия Порзингиса, но травматичность латвийского игрока позволила бы ему очень часто играть. Тем более Янг умеет находить общий язык с любым центровым.

«Бруклин Нетс»

Владислав Голдин, сезон-2024/2025 NCAA Фото: Kevin C. Cox/Getty Images

И напоследок — самый лакомый кусочек. В «Бруклине», помимо того, что выступает соотечественник Егор Дёмин, также присутствует Дэнни Вольф, с которым Голдин играл за университет Мичигана. Вольф — здоровенный форвард с отличным чувством паса, они вместе с Владом шикарно взаимодействовали.

Ко всему прочему в составе «Нетс» практически нет номинальных центровых. Понятное дело, роль основного будет у Николаса Клэкстона, так как он является одной из главных звёзд в команде, а его подменять будет либо Вольф, либо Дэйрон Шарп. Теоретически Голдин точно пригодился бы «Нетс».