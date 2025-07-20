Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Статьи

Где ещё мог бы играть Владислав Голдин в НБА, помимо Майами Хит: все возможные сценарии

Голдин хорош в «Майами». А где ещё россиянин может быть полезен в НБА?
Никита Бирюков
Где ещё Влад Голдин может быть полезен в НБА?
Аудио-версия:
Комментарии
Классический центровой нужен многим.

Летняя лига НБА продолжается, но лишь для тех команд, которые лучше остальных проявили себя — на очереди небольшая стадия плей-офф и прощание с баскетболом для зрителей до предсезонной подготовки. Центровой Владислав Голдин не был выбран на драфте НБА 2025 года, однако это не помешало ему подписать двусторонний контракт с «Майами Хит». Россиянин великолепно показал себя в этом мини-турнире, оставив о себе лишь положительные впечатления у простых болельщиков, баскетбольных экспертов и тренерского штаба Эрика Споэльстры.

Эрик Гласс
Эрик Гласс
помощник главного тренера «Майами»

«Влад был для нас реально хорош. Он играет с такой дикой отдачей! Играет очень жёстко и использует свои физические возможности. Хотелось бы держать его на паркете дольше, но он так выкладывается, что иногда просто выдыхается. Именно за это мы его и любим. Я пытался дать поиграть всем парням в первой половине, а во второй просто дал ему возможность проявить себя — и он реально вытащил концовку: важные подборы, добивания, подборы на чужом щите, забитые мячи и штрафные тоже. Я очень рад, что он завершил матч на высокой ноте. Ну и он реально крупный».

Влад заявил о себе, и очень хочется, чтобы у него получилось в «Майами», потому что клуб из Флориды любит, так скажем, «солдат», которые будут следовать чёткому плану Споэльстры без лишних слов и пререканий. На первый взгляд Голдин кажется именно таким парнем. Ему поставят цель — он её выполнит. Идеальный тандем! Но что, если по какой-то причине Влад окажется не нужен «Хит» — в какой команде он пригодился бы?

«Бостон Селтикс»

Владислав Голдин исполняет данк в Летней лиге НБА

Владислав Голдин исполняет данк в Летней лиге НБА

Фото: x.com/MiamiHEAT

Возможное завершение карьеры Эла Хорфорда или уход центрового в другую команду может заставить «кельтов» прибегнуть к оиску центрового. Тем более клуб недавно покинули Люк Корнет и Кристапс Порзингис. В рабочей обойме «Бостона» осталось совсем мало «пятёрок», а если и Хорфорд отправится в другом направлении, то и вовсе придётся довольствоваться лишь Лукой Гарзой и Неемиашем Кетой.

Любая травма одного из них моментально будет означать то, что «кельтам» понадобится новый центровой. К тому же ни Гарзу, ни Кету нельзя назвать игроками уровня стартовой пятёрки. Голдин способен быть основным центровым команды с учётом ухода Хорфорда. Правда, есть одно «но»: Джо Маззулла построил игру клуба от трёхочковых бросков. Влад не так хорош в этом компоненте.

«Голден Стэйт Уорриорз»

Владислав Голдин, Летняя лига НБА — 2025

Владислав Голдин, Летняя лига НБА — 2025

Фото: Candice Ward/Getty Images

Ещё один клуб, которому не помешал бы классический центровой. Кевон Луни покинул стан «воинов» после 10 лет в команде, а значит, открылось вакантное место на позицию «пятёрки». Конечно, в последнем сезоне неплохо раскрылся Куинтен Пост, однако он как раз представляет собой центрового «новой» школы — растягивающего оборону за счёт угрозы с дистанции.

Остаётся ещё Трэйс Джексон-Дэвис. Впрочем, на него практически не делают ставку в последнее время. Дрэймонд Грин может сыграть на «пятёрке» в определённом сочетании игроков, но команде нужны разные варианты. С учётом того, что «Голден Стэйт» пытается залатать проблемную позицию, Голдин теоретически выглядел бы неплохим вариантом.

«Индиана Пэйсерс»

Владислав Голдин играет в обороне во время Летней лиги НБА

Владислав Голдин играет в обороне во время Летней лиги НБА

Фото: Santiago Mejia/Getty Images

Ушедший в «Милуоки Бакс» Майлз Тёрнер сильно подкосил планы «иноходцев» на несколько лет вперёд. Кажется, команда планировала полагаться на свой костяк, однако получила нож в спину. Центровой выбрал вариант с более внушительной зарплатой, и даже недавний выход в финал «Индианы» не стал для него фактором в обсуждении своего будущего. Команда Рика Карлайла строится на скорости и максимальном количестве бросков со всевозможных позиций.

Что здесь делать Голдину, спросите вы? Конечно, Влад не игрок уровня Тёрнера, а по бросковым способностям — и подавно. Но в «Индиане» почти не осталось центровых. Тони Брэдли и умеющий эпизодически играть на «пятёрке» Айзея Джексон — качественные игроки, однако нужны ещё «большие». Тем более, возможно, в отсутствие Тёрнера Карлайл решит кардинально менять игру команды.

«Орландо Мэджик»

Владислав Голдин играет под кольцом во время Летней лиги НБА

Владислав Голдин играет под кольцом во время Летней лиги НБА

Фото: Thearon W. Henderson/Getty Images

Клуб умеет развивать таланты и даёт время на адаптацию всем новичкам. Уэнделл Картер — основной центровой команды, а Гога Битадзе с Морицем Вагнером — его сменщики. Вроде бы «магическим» никто не нужен, однако в команде есть дикий перекос в кадрах в пользу защитников и форвардов, которых огромное количество.

Например, Вагнер в прошлом сезоне сыграл лишь 30 матчей. Если бы не Джонатан Айзек, способный действовать на любой позиции на паркете, «Орландо» испытал бы огромные проблемы с недобором центровых. Номинальных «пятёрок» всего три — Картер, Битадзе и Вагнер. Любая травма — и поиск нового игрока неизбежен.

«Атланта Хоукс»

Владислав Голдин, Летняя лига НБА — 2025

Владислав Голдин, Летняя лига НБА — 2025

Фото: Thearon W. Henderson/Getty Images

Трей Янг на протяжении всей своей карьеры играл с классическими «большими», завораживая защиту пик-энд-роллами и огромным количеством заслонов, которые он получал от центровых. Сейчас в команду пришёл Порзингис. Кристапсу по плечу врывы в «краску», но он больше всего любит обитать на дуге в поисках свободного броска.

Уход Клинта Капелы в «Хьюстон» открыл дверь для появления в «Атланте» центрового старой формации. Понятное дело, основным Голдину в «Хоукс» не стать с учётом наличия Порзингиса, но травматичность латвийского игрока позволила бы ему очень часто играть. Тем более Янг умеет находить общий язык с любым центровым.

«Бруклин Нетс»

Владислав Голдин, сезон-2024/2025 NCAA

Владислав Голдин, сезон-2024/2025 NCAA

Фото: Kevin C. Cox/Getty Images

И напоследок — самый лакомый кусочек. В «Бруклине», помимо того, что выступает соотечественник Егор Дёмин, также присутствует Дэнни Вольф, с которым Голдин играл за университет Мичигана. Вольф — здоровенный форвард с отличным чувством паса, они вместе с Владом шикарно взаимодействовали.

Ко всему прочему в составе «Нетс» практически нет номинальных центровых. Понятное дело, роль основного будет у Николаса Клэкстона, так как он является одной из главных звёзд в команде, а его подменять будет либо Вольф, либо Дэйрон Шарп. Теоретически Голдин точно пригодился бы «Нетс».

Итоги Голдина и Дёмина в Летней лиге НБА:
Кто из россиян ярче проявил себя в Летней лиге НБА — Голдин или Дёмин?
Кто из россиян ярче проявил себя в Летней лиге НБА — Голдин или Дёмин?
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android