Такое не прощают. За что НБА отменила игрока, который мог стать живой легендой?

Майкл Бизли — пример игрока, чья карьера в НБА не столько завершилась, сколько была тихо вычеркнута из большой баскетбольной истории. Второй номер драфта 2008 года, универсальный форвард с выдающимися техническими данными, тонким баскетбольным чутьём и богатым арсеналом атакующих приёмов — всё это делало его одним из самых многообещающих молодых игроков своего поколения. Но очень скоро эти достоинства оказались в тени обстоятельств, которые изменили его путь.

В дебютном сезоне за «Майами» Бизли набирал почти 14 очков за 24 минуты при впечатляющей точности бросков — более 47% с игры. Его талант был очевиден. Однако после небольшого скандала, связанного с нарушением дисциплины на программе NBA Rookie Transition, о нём стали говорить больше вне рамок спорта. В глазах лиги он перестал быть будущей звездой и стал восприниматься как рискованный актив. С этого момента на Бизли закрепился ярлык «проблемного», избавиться от которого оказалось невозможным, несмотря на все его усилия.

Бизли признавал, что совершал ошибки, но ни одна из них не перечёркивала его игровые качества. Тем не менее в НБА это не сыграло ему на руку. После ухода из «Майами» он постоянно менял команды, иногда возвращался, иногда уезжал в Китай, стабильно показывая достойные результаты, однако каждый раз начинал всё заново. Даже когда в «Нью-Йорке» или «Хьюстоне» он демонстрировал отличную игру, это не приводило к долгосрочным контрактам. Его не делали частью системы — его держали на скамейке, ожидая повода расстаться.

Позже стало известно, насколько тяжёлой была жизнь Бизли вне паркета. В интервью и подкастах он рассказывал, как стал жертвой обмана со стороны собственных родственников, как финансовый консультант оставил его без денег, а агент не смог защитить его интересы. Он оказался без поддержки и средств, но продолжал работать, надеясь на ещё один шанс, который так и не пришёл. «Я не мог объяснить свои трудности людям, которые никогда не видели даже $ 10», — говорил Бизли. — «Однако я был в зале. Каждый день».

Майкл Бизли Фото: Kevin C. Cox/Getty Images

Это были не пустые заявления — его физическая готовность и уровень игры с каждым новым шансом лишь подтверждали это. Даже приближаясь к 30, Бизли оставался результативным: в сезоне-2018/2019, выступая за «Лейкерс», он реализовывал почти половину своих бросков с игры, несмотря на нестабильное время на паркете. Однако пути обратно в лигу для него так и не нашлось. Официальных объяснений не последовало. Неофициальную причину позже озвучил агент Рич Пол: «Профессионализм — это не только то, как ты играешь, но и то, как ведёшь себя вне площадки. Если ты не выстраиваешь отношения, а потом эти люди становятся менеджерами — работать с тобой больше не захотят».

Это объяснение кажется логичным, если не смотреть шире: в НБА немало игроков, которым лига давала второй и даже третий шанс, несмотря на куда более скромные достижения и аналогичные проступки вне баскетбола. Многие продолжали получать гарантированные контракты, несмотря на репутационные издержки. Бизли же не получал этой возможности даже тогда, когда демонстрировал зрелость и высокий уровень игры. Он сам подчёркивает: «Посмотрите на мои цифры. Я соответствовал уровню. Я играл. Просто мне не дали продолжения».

В подтверждение своих слов он приводит пример: Джейсон Тейтум в первом сезоне НБА набирал 13 очков за 36 минут, у Бизли — почти 14 за 24. Разница была не в эффективности, а в уровне доверия. Эта ремарка — не упрёк в адрес Тейтума, а иллюстрация того, насколько по-другому могла бы сложиться судьба самого Бизли при ином отношении.

Ситуация с Бизли — далеко не уникальна. НБА нередко оценивает игроков не столько по их мастерству, сколько по тому, насколько они соответствуют корпоративным стандартам и внутренней культуре лиги. Подобное уже случалось с Махмудом Абдул-Рауфом, Стефаном Марбэри и позднее — с Айзеей Томасом (тем, что не из Зала славы). Игроки, способные влиять на исход встреч, оставались без работы не из-за потери формы, а потому что их личность и стиль не вписывались в общий формат.

Обычно лига не даёт разъяснений по таким вопросам. Просто не предлагают новые контракты — и этого оказывается достаточно, чтобы все всё поняли. Игроки исчезают не из-за провалов на площадке, а потому что лига устаёт от определённого имиджа. Именно так произошло и с Бизли. Он не завершал карьеру — его просто перестали приглашать. Его талант никуда не делся. Его игра осталась на прежнем уровне. Пропал лишь интерес со стороны клубов.

История Майкла — не рассказ о падении. Это история исключённого. Игрок, который обладал всем, чтобы провести в НБА полноценную, долгую карьеру, оказался неудобен системе, где поведение за пределами площадки порой оказывается важнее игровой эффективности. И в этой системе даже уровень франчайз-таланта не гарантирует шанса, если ты не подходишь по негласным правилам.