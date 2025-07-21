«Вся моя карьера под вопросом». Заключение Касаткина во Франции — последние подробности

26-летний российский баскетболист Даниил Касаткин оказался в эпицентре международного уголовного разбирательства. 21 июня 2025 года его задержали в аэропорту Шарль-де-Голль в Париже по запросу Соединённых Штатов сразу после прилёта во Францию, куда он прибыл вместе со своей невестой Анной. Вместо ожидаемой романтической поездки Касаткин был арестован и помещён в следственный изолятор.

Основанием для задержания стали подозрения в причастности к киберпреступлениям: американские власти полагают, что спортсмен был вовлечён в масштабные атаки с использованием программ-вымогателей и выступал посредником в переговорах с жертвами от имени преступной группы.

По информации, предоставленной американской стороной, атаки затронули около 900 организаций, причинили многомиллионный ущерб и продолжались на протяжении длительного времени. Защита же настаивает на невиновности Касаткина: адвокат француз Фредерик Бело утверждает, что его подзащитный не обладает необходимыми техническими знаниями для участия в подобных схемах. По версии защиты, Касаткин мог случайно оказаться замешан в деле, к примеру, приобретя подержанное устройство с цифровыми следами предыдущего владельца. На данный момент сторона обвинения не представила конкретных доказательств, подтверждающих выдвинутые против Касаткина обвинения.

Вчера, 20 июля, Даниил Касаткин впервые предстал перед судом, где заявил об отказе от экстрадиции в США, мотивировав своё решение тем, что не до конца понимает суть выдвинутых против него обвинений. Этот шаг может значительно затянуть процесс, превратив его в затяжное международное разбирательство с участием правоохранительных органов нескольких стран. На время рассмотрения дела Касаткин всё ещё остаётся под стражей во Франции.

Даниил Касаткин, сезон-2024/2025 Фото: ПБК МБА-МАИ

Психологическое состояние спортсмена вызывает серьёзное беспокойство у его защитников. По словам адвоката, первые недели заключения стали для Касаткина тяжёлым испытанием: чтобы справиться с эмоциональным напряжением, он много пишет, подробно излагая свои чувства, размышления о будущем и происходящем. Кроме того, Касаткин находит утешение в молитве, что, по его признанию, помогает сохранять внутреннее равновесие. Особенно тяжело он переживает разлуку с родными — невестой и родителями. Связь с семьёй крайне ограничена: с момента ареста Касаткин не имел возможности напрямую пообщаться с родителями, а основное общение с внешним миром происходит через письма и редкие телефонные разговоры с Анной.

Невеста стала для него главным моральным оплотом. Её письма и голос по телефону вызывают у Касаткина сильные эмоции — он признаётся, что не может сдержать слёз, читая её послания или слыша её голос. В своих письмах он называет Анну «лучом света» и отмечает, что встреча с ней стала самым важным событием в его жизни. Помимо моральной поддержки, Анна помогает ему адаптироваться к жизни в изоляции: по просьбе Касаткина она планирует передать ему учебник французского языка, поскольку незнание языка значительно осложняет быт и ограничивает возможности общения даже по самым простым вопросам.

Особое место занимает вопрос профессиональной карьеры Даниила Касаткина. Как отмечает сам спортсмен, на момент ареста его агент вёл переговоры с рядом клубов о возможном подписании контракта на следующий сезон — всё шло к переходу в новую команду. Теперь эти планы оказались под угрозой: процесс приостановлен, а перспективы неясны. В одном из своих писем из тюрьмы Касаткин признаётся: «Вся моя карьера сейчас под вопросом. Я не знаю, освобожусь ли через два месяца, полгода, год или ещё позже».

Длительное отсутствие игровой практики, невозможность тренироваться и постоянный стресс ставят под сомнение не только ближайшее возвращение на площадку, но и саму возможность продолжения профессиональной деятельности.

Арест Касаткина вызвал ощутимый отклик в России. Посольство РФ в Париже официально обратилось к французским властям с требованием предоставить консульский доступ к гражданину России. По информации дипломатических источников, недавно российского баскетболиста посетил консул. В ходе встречи обсуждались условия содержания, а также возможные правовые шаги в его защиту. На данный момент это единственный установленный контакт между Касаткиным и представителями российских структур с момента его задержания.

Дело Касаткина привлекло внимание и зарубежных СМИ. Интерес к ситуации обусловлен не только неординарностью обвинений для профессионального спортсмена, но и более широким политическим контекстом. Некоторые аналитики рассматривают происходящее в рамках сложных международных и геополитических отношений. Хотя прямых доказательств подобной связи пока не озвучено, обсуждение этой темы присутствует как в российских, так и в зарубежных публикациях. Официальные лица, однако, предпочитают воздерживаться от публичных комментариев по поводу дела.

На данный момент будущее Даниила Касаткина остаётся под большим вопросом. Он по-прежнему находится под стражей на территории Франции, решение об экстрадиции не принято, а конкретные доказательства вины так и не были представлены. Адвокат продолжает собирать материалы для защиты, дипломатические каналы задействованы, однако предсказать исход дела пока невозможно. История Касаткина стала заметным юридическим кейсом, который вызывает пристальный интерес как у спортивной общественности, так и у правозащитников.

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