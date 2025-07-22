Встали в позу. Почему юные звёзды из женской НБА требуют свою долю в миллиардных доходах

Интерес к женской НБА сегодня растёт беспрецедентными темпами. Лига привлекает новых звёзд, устанавливает рекорды по посещаемости и заключает многомиллиардные медиасделки — внешне кажется, что WNBA переживает настоящий подъём. Однако за кулисами царит вовсе не эйфория, а напряжённое ожидание. Переговоры по новому коллективному соглашению идут с трудом, игроки выражают недовольство, и никто не решается предсказать, к чему приведёт этот процесс.

За три месяца до истечения текущего CBA более 40 игроков собрались во время звёздного уикенда в Индианаполисе, чтобы лично обсудить условия нового контракта — это стало самым масштабным диалогом с профсоюзом за всю историю лиги. Среди участниц — Кейтлин Кларк, Энджел Риз, Пейдж Бекерс, Брианна Стюарт, Ннека Огвумике и другие ключевые фигуры WNBA. Атмосфера была максимально серьёзной: ради встречи многие отменили съёмки, перенесли деловые переговоры и даже изменили расписание перелётов. Тем не менее, как признались сами игроки, ощутимых результатов не удалось добиться.

Комиссионер лиги Кэти Энгельберт заняла сдержанно-оптимистичную позицию: «Диалог получился конструктивным, — отметила она после встречи. — Это часть процесса». Однако внутри профсоюза эмоции были куда менее спокойными. Исполнительный директор WNBPA Терри Кармайкл Джексон подчеркнула: игроки ждали конкретных изменений, а не повторения старых аргументов. Брианна Стюарт прямо назвала встречу «упущенной возможностью» — вместо реальных шагов стороны вновь обменялись лишь своими позициями.

Кейтлин Кларк и Энджел Риз, сезон-2025 Фото: Gregory Shamus/Getty Images

Корень конфликта кроется не только в вопросе зарплат, но и в принципах распределения доходов. WNBA сейчас переживает период бурного роста: с 2025 года вступают в силу новые телевизионные контракты на сумму $ 2,2 млрд, а до 2030-го лига планирует принять как минимум пять новых франшиз, что уже принесло почти $ 1 млрд вступительных взносов. Однако, несмотря на впечатляющие успехи, большинство команд всё ещё остаются убыточными. Руководство лиги подчёркивает: расходы растут вместе с доходами — это и аренда чартерных рейсов, и развитие инфраструктуры, и расширение штата сотрудников. Лишь на авиаперелёты ежегодно уходит $ 25 млн.

Тем временем игроки видят: стоимость лиги стремительно растёт, а их доля в этом успехе остаётся прежней. Последний коллективный договор был заключён ещё в 2020 году — до нынешнего бума. Теперь профсоюз настаивает не просто на повышении окладов, а на изменении самой модели: игроки требуют получать процент от доходов, как это устроено в НБА. Однако, по словам источников, руководство лиги пока не готово обсуждать новый механизм разделения прибыли. Повышение зарплат уже предложено, но без пересмотра самой системы.

Ситуацию дополнительно осложняет появление альтернативных лиг. Такие проекты, как Athletes Unlimited и особенно Unrivaled, где средний заработок игроков достигает $ 220 тыс. (что соответствует почти максимальному уровню в WNBA), становятся всё более привлекательными для баскетболисток. В ответ лига усиливает приоритетные обязательства: спортсменкам даётся понять, что им придётся делать выбор. Габби Уильямс отмечает: «Позиция руководства понятна, однако неубедительна: они хотят вытеснить другие лиги, но при этом платят меньше».

Ситуация становится ещё более напряжённой, когда неудовлетворённость выражают именно молодые игроки. Кейтлин Кларк — настоящий медиапрорыв, символ нового поколения лиги. Однако даже она уже активно вовлечена в переговоры и не намерена оставаться в стороне. Новое поколение мыслит просто: если доходы WNBA растут, это должно отражаться на каждом контракте и условиях работы. А пока лига ждёт от игроков лояльности системе, которая не всегда готова ответить тем же.

До завершения нынешнего коллективного соглашения остаётся чуть больше трёх месяцев. Вроде бы времени ещё достаточно, и профсоюз готовится к очередному раунду переговоров. Тем не менее ощущение надвигающегося конфликта становится всё ощутимее. Сегодня игроки не согласны ждать обещанного «лучшего будущего». Они видят реальные доходы лиги, знают объёмы инвестиций и — главное — осознают свою ключевую роль в этом успехе. Потому и требуют: разделять нужно не только ответственность, но и плоды роста.