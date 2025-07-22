А что, если бы Джордан не ушёл в 1993-м. Восемь титулов кряду — реально ли это вообще?

Чуть ли не главным аргументом сторонников Майкла Джордана в споре о величайшем игроке в истории остаётся тот факт, что легендарный защитник шесть раз выходил в финал и шесть раз становился чемпионом. Причём все победы он оформил в рамках двух три-питов, между которыми была двухлетняя пауза — в 1993-м Майк покинул лигу после того, как убили его отца, и на время переключился на бейсбол.

В этот промежуток чемпионский титул дважды подряд завоёвывал «Хьюстон Рокетс» во главе с Хакимом Оладжувоном. Однако в глазах широкой публики эти чемпионства до сих пор воспринимаются со звёздочкой – мол, техасцы взяли титулы в отсутствие уже тогда общепризнанного лучшего игрока НБА.

Разумеется, это несколько несправедливо по отношению к «Хьюстону». Команда была очень прогрессивной для своего времени, возможно, первой в истории НБА, кто действительно начал системно использовать трёхочковые как полноценное оружие. В сезоне-1993/1994 «Рокетс» возглавляли лигу по количеству дальних бросков.

Скотти Пиппен, Вернон Макселл и Рон Харпер Фото: Jonathan Daniel/Getty Images

Также стоит отметить, что «Хьюстон» стал одним из первых коллективов, активно задействовавших так называемого «растягивающего» четвёртого номера — эту роль исполнял Роберт Орри, изначально пришедший в лигу как лёгкий форвард. И это в эпоху жёстких, оборонительных 1990-х, когда на позицию тяжёлого форварда зачастую просто ставили ещё одного «большого», который должен был помогать на щите и в защите под кольцом.

Недооценённым остаётся и сам Оладжувон — игрок, который на бумаге, возможно, оказался ближе всех к эталону центрового. Он был выдающимся защитником — атлетичным, умным, с отличным видением площадки, умел отдавать передачи из поста и обладал стабильным средним броском. В современной НБА он, вероятно, развил бы и трёхочковый.

Оладжувон был выбран под первым номером на драфте 1984 года, том самом, где под третьим ушёл Джордан. Очень жаль, что их очное противостояние в финале так и не состоялось — это был бы по-настоящему символичный матчап. Тем более одной из главных претензий к наследию Майкла остаётся то, что ему якобы повезло с эпохой: он ни разу не обыгрывал в финале действительно великую команду. «Хьюстон» мог бы стать таким соперником.

Майкл Джордан на тренировке «Чикаго Уайт Сокс» Фото: Rich Pilling/Getty Images

Но давайте представим: если бы Майкл никуда не уходил и «Чикаго» в те два сезона действительно сталкивался с «Хьюстоном» в финале, смогли бы «Буллз» тогда выиграть восемь титулов подряд? Джордан и без того с той командой навсегда вошёл в историю всего спортивного мира, но при подобном достижении, возможно, споров о величайшем игроке всех времён и не было бы сегодня.

Когда Майкл впервые ушёл из НБА, «Чикаго Буллз» провёл сильный сезон — 55 побед и вылет лишь в седьмом матче серии с «Нью-Йорк Никс» во втором раунде плей-офф. Именно в это время по-настоящему раскрылся Скотти Пиппен, и это развитие в будущем стало ключевым фактором успеха команды во время второго три-пита. А тот сезон без Джордана стал отличной иллюстрацией силы коллектива: успехи «Буллз» не сводились только к одному человеку.

«Хьюстон» же в том сезоне выиграл 58 матчей и завоевал чемпионство, хотя и прошёл через две семиматчевые серии — с «Финиксом» и «Никс» в финале.

Билл Картрайт и Фил Джексон Фото: John W. McDonough/Getty Images

Теперь снова представим, что Майкл остался. «Буллз» и без него дотянули серию с «Нью-Йорком» до седьмой игры, а уж с Джорданом, таким, каким мы его знаем, у «Чикаго» было бы преимущество в решающем матче. Да, «Рокетс» показывали баскетбол будущего, но назвать их абсолютными доминаторами нельзя. «Хьюстон» выглядел как команда, которую можно обыгрывать.

А как насчёт конкретного матчапа? У «Чикаго» не было ярко выраженного звёздного центрового. В старте выходили Билл Картрайт, Люк Лонгли, Стэйси Кинг, Скотт Уильямс — надёжные, проверенные бойцы, но вряд ли кто-то из них смог бы всерьёз ограничить Хакима. Об этом говорит и статистика очных встреч: за время первого три-пита «Рокетс» выиграли у «Буллз» пять матчей из шести.

Зато на периметре у «Чикаго» всё было надёжно. Даже без Джордана их защита была третьей в лиге. Есть большие сомнения, что «Хьюстон» смог бы столь же свободно и часто атаковать с дистанции в серии с «Буллз» — особенно против связки Джордан — Пиппен.

Кенни Смит Фото: Manny Millan/Getty Images

Кенни Смит, защитник тех «Рокетс», однажды заявил: «Мы бы надрали им зад», — комментируя гипотетическую финальную серию с «Буллз». Понятно, что Смит предвзят, ведь он часть той команды. Но стоит признать, что «Хьюстон» по многим показателям выглядел как команда, которая не просто бы дала бой тем «Буллз», а даже, возможно, считалась небольшим фаворитом.

Во втором сезоне всё было немного иначе. «Хьюстон» лишился Отиса Торпа и Вернона Максвелла, но усилился Клайдом Дрекслером. Да, тот уже не был на пике, однако оставался отличным скорером. К тому же именно его Джордан переиграл практически вчистую в финале 1992 года. У Клайда был бы шанс на реванш.

У «Чикаго» тот сезон сложился менее удачно. К тому же передняя линия ещё сильнее ослабла: ушёл опытнейший Хорас Грант, а в распоряжении тренеров на позиции «больших» остались только Уилл Пердю и Люк Лонгли. Джордан вернулся под конец регулярки, но это не помогло — «Буллз» уступили «Орландо» во втором раунде плей-офф. Хотя сам Майкл выглядел более чем убедительно.

Хаким Оладжювон и Клайд Дрекслер Фото: John W. McDonough/Getty Images

А ведь именно «Орландо Мэджик» «Хьюстон» и обыграл в финале, причём всухую – 4-0! Да, техасцы долго адаптировались к изменениям в составе и закончили регулярку с довольно скромными 47 победами, но в плей-офф показали настоящий характер. Первые три раунда были очень непростыми: 3-2 с «Ютой», 4-3 с «Финиксом» и 4-2 с «Сан-Антонио».

Однако стоит отметить, что оборона «Рокетс» заметно просела по сравнению с предыдущим сезоном: будучи одной из лучших защитных команд, они опустились на 14-е место в лиге. «Чикаго», напротив, сохранил статус оборонительного монстра — пятое место в НБА. А вот в атаке были определённые сложности: только 12-е место по среднему количеству очков за матч.

Если опираться на результат «Орландо» против «Хьюстона», то, казалось бы, выбор очевиден — в той форме «Буллз» вряд ли смогли бы остановить Оладжувона. Проблема с большими игроками у «Чикаго» действительно была, и Хаким вполне мог бы делать на паркете всё что захочет. Сам Кенни Смит подчёркивал, что именно за счёт преимущества в «краске» их команда взяла бы верх. Так что на бумаге преимущество в том сезоне было скорее на стороне техасцев.

Стив Керр Фото: Raymond Boyd/Getty Images

Но давайте представим, что «Чикаго» удалось выиграть оба финала. Что было бы дальше? Смогла бы эта команда пройти ещё три сезона на чемпионском уровне? Есть очень большие сомнения. Оглядываясь назад, понимаешь, что эти два сезона паузы были необходимы, чтобы в итоге перезарядиться на новый три-пит.

Сделало бы руководство «Буллз» изменения в составе? Был бы приглашён Деннис Родман? Хватило бы моральных и физических сил у Джордана ещё на три сезона, учитывая всё давление, которое на него оказывалось? Есть большие сомнения. Даже сам Стив Керр, не понаслышке знающий, что такое династии, заявлял следующее.

Стив Керр защитник «Чикаго», ныне тренер «Голден Стэйт» «Иногда люди говорят мне, что если бы Майкл остался, то «Чикаго» бы выиграл восемь титулов подряд. Это одна из самых абсурдных вещей, что я когда-либо слышал. Люди не имеют понятия, как невероятно тяжело с эмоциональной точки зрения продолжать выигрывать титулы из сезона в сезон».

Сложно тут с чем-то поспорить. Смог бы «Чикаго» с Джорданом одолеть те «Рокетс»? Да почему бы и нет — стоило бы посмотреть. Жаль, мы не увидели этого противостояния на пике. Но смогли бы «Буллз» выиграть восемь титулов подряд? Очень сомнительно. Напоминаю, до сих пор после «Селтикс» Билла Расселла ни одна команда не выигрывала более чем три раза подряд. Восемь же кажется совершенно нереальной цифрой для современной НБА.