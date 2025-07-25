«Некоторые легионеры отказываются в Россию ехать». Откровенный Барашков из МБА-МАИ

Российский форвард Максим Барашков прошёл путь от незначительной роли в «Химках» до игрока стартовой пятёрки в МБА-МАИ. «Чемпионат» поговорил с одним из лучших игроков московского клуба в прошлом сезоне. Внутри много интересного!

— Вы подписали новый контракт с МБА. Поделитесь эмоциями?

— Я доволен, потому что это будет мой третий сезон в МБА, в Единой лиге ВТБ, и мне есть ещё что сказать в этой команде. Цель простая — показать себя лучше, чем в минувшем сезоне. Предвкушаю начало нового чемпионата!

— А были ли предложения от других команд или вы только МБА рассматривали?

— Если честно, про другие предложения я не думал. МБА достаточно быстро предложила контракт. Я был не против его обсуждать, и всё, мы быстро договорились и подписали соглашение.

— Ещё Василий Карасёв подписал новый контракт. Что думаете по этому поводу?

— В целом уже знал про подписание Василия Николаевича. Хорошо, что он остался, потому что я его знаю два сезона как тренера, а он меня как игрока. Общий язык у нас уже есть, и не нужно его заново искать в новом сезоне.

— А что отличает Василия Николаевича от других тренеров, с которыми вы работали?

— Эмоции, наверное (смеётся). Но в то же время у него есть чуйка на игроков, на момент — когда нужно похвалить, а когда, наоборот, надавить, например, чтобы игрок взбодрился. Думаю, это может отличать его от тех тренеров, с которыми я работал.

— А не думаете, что иногда эмоции мешают Василию Николаевичу?

— Он тоже человек, и эмоциональность — это его отличительная черта. В том числе за счёт неё он и добился тех результатов, которые у него есть. Да, эмоции могут помешать, безусловно, но в случае с Василием Николаевичем, наверное, он такой, какой есть, и это его, можно сказать, фишка.

— А вы уже научились распознавать такие моменты, когда Василий Николаевич вот-вот взорвётся?

— Это всегда понятно игроку. Когда делаешь глупое действие, которого тренер даже не ожидает от тебя, то уже ждёшь определённых наставлений в тайм-ауте или в раздевалке. Ты знаешь, за что, и не удивляешься этому.

Василий Карасёв Фото: Единая лига ВТБ

— Как в целом можете оценить прошедший сезон для МБА?

— Наверное, лучше, чем предыдущий, но всё же нужно ещё немного добавить как раз в предстоящем сезоне. Мы это должны будем продемонстрировать. Да, заняли третье место в Кубке России и также проиграли в последней игре стадии плей-ин, однако было ощущение по всему сезону, что можем лучше.

— Второй сезон подряд вы вылетаете в последнем матче стадии плей-ин. Чего, на ваш взгляд, не хватает команде в таких важных моментах?

— У соперников было преимущество в последние два сезона. В первый мой сезон в МБА мы играли в Самаре, в прошедшем — в Перми, и оба раза на выезде. Весь зал болел за свою команду, и это сыграло свою роль. Если говорить про усталость, подготовку, то все были в равных условиях. На это нельзя ссылаться. Сколько раз друг с другом сыграли в сезоне — то есть сюрпризов тоже не было. Просто моменты… поддержка трибун и ещё какие-то мелочи сыграли с нами такую шутку дважды.

— А как вы можете оценить прошедший сезон лично для себя?

— Считаю, что он был лучше, чем мой первый сезон, хотя они получились достаточно похожими. Тот сезон у меня был нестабильный, и этот, к сожалению, тоже. Однако сейчас не было больших провалов. Да, не лучшим образом играл в начале, но уже где-то после середины сезона нашёл свою игру и стал держать тот уровень, который, наверное, хотел и требовал от себя. Считаю, что могу этот уровень держать весь сезон, а не половину.

— То есть новая личная цель на сезон — это обрести стабильность?

— Однозначно.

— А кого бы вы могли назвать в составе команды, кто удивил больше всего в прошедшем сезоне?

— Если честно, для меня каждый сезон главное удивление — это, наверное, Женя Воронов. Потому что человек не стареет ни душой, ни телом. Душой и желанием ему точно нет равных. Он с каждым может в этом посоревноваться.

Также, конечно, это 100% — Андрей Зубков. Вот его можно выделить жирным шрифтом, наверное.

Евгений Воронов Фото: Единая лига ВТБ

— Как думаете, сколько Евгений ещё будет играть?

— Хотелось бы, конечно, чтобы как можно дольше, потому что это такой игрок и человек, который может команду повести за собой, быть лидером на паркете и в раздевалке. Думаю, Женя будет играть столько, сколько тело позволит.

— Два-три сезона, например, он готов провести на уровне?

— Главное — избежать травм. Желания у него точно не отнять. А если есть желание, то и борьба с микротравмами, какими-то повреждениями будет. Организму с каждым годом нужно всё больше времени на восстановление, на залечивание травм. Но Женя прекрасно работает, посвящает этому много времени и внимательно следит за своим здоровьем. Так что я ему желаю играть как можно дольше.

— То есть пару сезонов Евгений на высоком уровне ещё может провести?

— Думаю, да.

— Каково это – играть с таким опытным и именитым капитаном вместе в одной команде?

— Это в первую очередь честь — играть с таким человеком. Спасибо ему за то, что он является примером для каждого в команде, для каждого даже в лиге. Я благодарен ему за то, что он меня слышит, когда обращается ко мне, помогает, ругает, пытается что-то подсказать. И я со своей стороны иногда тоже могу ему, например, что-то сказать, и он меня выслушает. Это очень ценно и важно — и для капитана, и просто для человека.

Андрей Зубков Фото: Единая лига ВТБ

— Про Андрея Зубкова тоже зашла речь. Он пришёл и практически с ходу стал лидером вашей команды. Стало ли это для вас сюрпризом?

— Наверное, сильным сюрпризом не стало, но роль, которую Андрей взял в этом сезоне по очкам, по подборам, по эффективности… Да, он приходил изначально на роль лидера, в этом никто не сомневался. Но то, насколько она будет фееричной — можно и так выразиться — это было небольшим удивлением. Я ожидал хорошей игры, однако он просто превзошёл все ожидания.

— Андрей Зубков говорил, что нашёл себя в МБА. А можно ли сказать то же самое про вас?

— Наверное, да. Потому что я уже на протяжении двух сезонов здесь играю в Лиге ВТБ. Мне доверяют, и я уверен, что могу показывать более высокий уровень, чем на данный момент.

— К вам в команду перешёл Вячеслав Зайцев. Что думаете по этому поводу?

— Слава – хороший разыгрывающий. Про него можно сказать, что он на протяжении нескольких сезонов показывал высокий уровень, играя со мной в «Химках», а также выступал в УНИКСе, в «Уралмаше»… Он классный, стабильный первый номер, который может создать ситуацию для партнёра, отдать отличную передачу. Он точно усилит нашу команду.

— У вас в команде складывается костяк из очень опытных баскетболистов.

— Да (смеётся), может быть. Много опытных, но и много молодых!

— Можно ли сказать, что переход в МБА — ваше лучшее решение в карьере на данный момент?

— На данный момент, наверное, да. Но в то же время хочу сказать, что «Самара» дала мне очень много. Мы с командой в первый год выиграли Кубок России, а затем вышли в Единую лигу, где я сумел себя показать. Благодарен «Самаре» за эту возможность, благодаря ей у меня получилось потом закрепиться в Единой лиге и подписать контракт с МБА.

— Как относитесь к позиции вашего клуба, что играете без легионеров?

— Я считаю, что это отличная позиция. Потому что те места, которые у других клубов отданы легионерам, в МБА предназначены для игроков, которые только закончили молодёжку или пришли из Суперлиги. Тут есть куда расти и есть возможность — им дают шанс себя показать.

Это отличная философия. Не просто говорить о том, что развиваем молодёжь, а реально это делать. Не так, что только один молодой игрок в итоговой заявке, а на деле молодые реально выходят на площадку, показывают уровень и развиваются.

Максим Барашков Фото: Единая лига ВТБ

— Как думаете, с такой философией можно ли добиться чемпионства в Единой лиге?

— Уверен, что да. Но для этого нужен очень сильный состав именно из русских игроков. Да, возможно, это не вопрос ближайшего года. Нужно время, чтобы игроки, которые сейчас ещё только на пути к становлению, нашли себя. И когда это время придёт, когда костяк русских игроков окрепнет, то они смогут пошуметь и показать себя на уровне легионеров.

— А не кажется, что, когда играете без легионеров, в команде совсем другая атмосфера? Вам же есть с чем сравнить — вы были в «Самаре» с легионерами.

— Если сравнивать конкретно с «Самарой», то да, атмосфера точно другая. Всё равно, как ни крути, легионеры чаще всего общаются между собой. Это в любом случае зависит от самого легионера и от того, как он себя преподносит в команде.

Но когда все русские, даже если вне площадки общение не самое близкое, на паркете «химия» и понимание немного иные. А в «Самаре» с этим, наверное, иногда были определённые трудности. Не всегда, однако периодически это проскакивало.

— Вы играли в «Самаре» с Маркосом Найтом, ещё до его перехода в УНИКС. Он с каждым годом выглядит всё сильнее, хотя уже довольно опытный, близок к возрасту, когда игроки сдают. С чем это связано? Как думаете, почему он претендовал на MVP в прошлом сезоне?

— Я поражаюсь тому, с каким желанием и с какой агрессией он каждый раз бьётся — и в защите, и в нападении. Как будто он ещё не достиг своего пика. А, по ощущениям, он прямо сейчас в таком состоянии находится. Несмотря на возраст, несмотря на все остальные факторы. Он очень атлетичный игрок, физически сильный и умный. Один из лучших в лиге в прошедшем сезоне.

— А вот что выделяет его? Желание?

— Наверное, да. Желание, атлетизм и его скиллы точно. Потому что я не видел другого легионера, кто настолько упирается в защите и борется за каждый мяч, за каждый момент. Да, у него тоже бывают какие-то минусы в защите, но эти ситуации по пальцам можно пересчитать.

— А кого ещё из сильных легионеров можете назвать, против кого довелось играть?

— Можно вспомнить Ратэна-Мэйса, сильный игрок, его тяжело сдерживать. Дуэйна Бэйкона и Джеремайю Мартина. Они как раз играли в этом сезоне, один – в «Зените», другой — в «Уралмаше». Это, конечно, очень сильные игроки. Прежде всего в игре один на один.

— Какую цель ваша команда ставит на новый сезон? Кубок России — в основном? Или побороться в Единой лиге?

— Никогда не было задачи бороться только в Кубке России. Мы боремся и в Кубке, и в Единой лиге. В плей-офф всегда хочется попасть. И когда останавливаешься в шаге от цели, это мотивирует ещё сильнее на следующий сезон. Будем бороться и в Кубке, и за выход в плей-офф как минимум.

Антон Карданахишвили Фото: Единая лига ВТБ

— Если говорить про молодых российских баскетболистов, кого можно будет назвать лицом Единой лиги через пять лет?

— Наверное, Антон Карданахишвили может заявить о себе неплохо: с каждым сезоном он прибавляет. Кирилл Елатонцев тоже очень хорошо прибавил за последнее время. Думаю, оба эти игрока точно будут претендовать на это звание.

— Как думаете, отстранение помогло нашему баскетболу или нет?

— У молодых российских игроков появилась возможность показать себя. Чтобы заиграть, должно совпасть множество факторов и удачи. Много мелочей имеют значение, они приведут тебя на тот уровень, чтобы ты заиграл. А сейчас некоторые легионеры отказываются к нам ехать. И вот появляется шанс у российских баскетболистов. Это несомненно плюс.

— Вы три раза набирали по 19 очков — рекорд карьеры. Это число вас преследует?

— В какой‑то степени да, но не зацикливаюсь на этом. Думаю, в следующем сезоне более высокая цифра будет меня преследовать.

— Ждём как минимум двадцатку.

— Да (смеётся).

— Если бы вы могли позаимствовать какой‑нибудь один навык у игрока Единой лиги, что бы вы взяли и у кого?

— Наверное, владение мячом Мело Тримбла. Он шикарно обращается с мячом.

— Вы говорили, что очень увлекаетесь машинами. А какие‑то другие хобби есть?

— Хобби как таковых пока нет, потому что много времени посвящаю семье и тренировкам. Свободное время остаётся только летом. На хобби его пока что не хватает.

— Всё на спорт и на семью?

— Скорее так, да. Но, думаю, к своим увлечениям приду немного позже — у меня есть идеи, чем хотел бы заняться. Поделюсь: как минимум для начала планирую кататься на горных лыжах, да и с автомобилями продолжу свою историю небольшую.

— Как семья влияет на вас, на вашу игру в целом?

— В первую очередь это поддержка как дома, так и на трибунах. Потому что жена с сыном не пропускали ни одного домашнего матча. Ездили на «Финал четырёх» Кубка России в Нижний Новгород и в Санкт-Петербург и всегда меня поддерживали. Это добавляет мне тонуса на площадке, желания. Когда мельком видишь семью на трибунах, это всегда подстёгивает. Не скажу, что погружаюсь в это, но всё равно.

Максим Барашков Фото: Единая лига ВТБ

— В этом году на ваши матчи ходит очень много болельщиков, это заметно. Что бы могли им сказать?

— Не переставайте верить в нас! Спасибо за то, что каждую игру с нами, и за то, что, несмотря ни на что, нас поддерживаете.

— Что бы вы могли назвать своей мечтой — в профессиональном плане или в жизни в целом?

— В профессиональном плане хотелось бы закрепиться в статусе стабильного игрока. Важно, чтобы появилась стабильность. И, конечно, прийти к чемпионству в Лиге ВТБ.

— Именно с МБА или вообще?

— Хотелось бы, конечно, и с МБА, и вообще (смеётся)!

А если в бытовом плане, как говорят, наверное, такие банальные какие‑то вещи — чтобы были своя квартира, загородный дом и чтобы семья была рядом и здорова. Это самое важное для каждого человека.

— Как проводите лето?

— Съездили домой отдохнуть, были в гостях у родителей жены в Питере. Посвятил время семье. После отдыха приступил к тренировкам, плюс — сборная России. Клубный сезон всё ближе, скоро начнутся сборы, будем готовиться!

— А путешествия тоже на машине?

— Да, конечно, только на машине. Но сейчас с ребёнком иногда это проблематично, поэтому отправляю жену с сыном на самолёте, а сам еду на машине.

— Страсть к поездкам никуда не делась?

— Никуда. Саша растёт, ему нужно всё изучать и что-то делать, он не готов сидеть на месте. Долгая дорога его выматывает, мы больше отталкиваемся от этого.

А вот в Питер ездили на машине, и в целом очень хорошо все перенесли дорогу, быстро доехали. Аня придумала небольшое кольцо с щитом, прикрепила к пассажирскому сиденью вместо подголовника, и ребёнку было весело бросать в него мяч. Он очень любит мяч, кольцо, баскетбол, и всё, что с этим связано, он обожает.

— И финальный вопрос, такой личный. Опишите себя тремя словами?

— Добрый, эмоциональный, верный (семье и делу).