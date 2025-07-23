Один из самых ярких легионеров вернулся в Единую лигу!

Сегодня, 23 июля, «Зенит» объявил о подписании контракта с баскетболистом из Северной Македонии Ненадом Димитриевичем. Соглашение, как сообщает пресс-служба петербуржцев, рассчитано на два года — до конца сезона-2026/2027. Этот игрок давно известен любителям Единой лиги ВТБ по выступлению за казанский УНИКС, в составе которого становился чемпионом, самым ценным игроком (MVP) плей-офф в 2023 году и MVP регулярного чемпионата в 2024-м. Но последний сезон Димитриевич провёл в «Милане».

В стане итальянского гранда, выступающего в Евролиге, Ненад провёл сезон, выходя на паркет в основном со скамейки запасных. Это явно не то, за чем Димитриевич ехал в «Милан». 30 в среднем минут на паркете в УНИКСе превратились в 20 — в новом клубе. Показатели, естественно, упали — с 18,6 очка, 6,8 передачи и 3,6 подбора до 8,2 очка, 4,1 передачи и 2,7 подбора. Под конец сезона разыгрывающий совсем выпал из ротации «Милана».

Этторе Мессина — тренер с громадным опытом, работавший в «Виртусе», ЦСКА, мадридском «Реале» и сборной Италии. Специалист на своём веку повидал немало различных баскетболистов, однако Димитриевич ему почему-то не подошёл. Скорее всего, дело в самом тренере, который привык играть в баскетбол прошлого — максимальная самоотдача, практически никакого креатива, а лишь бесконечные комбинации. И Ненад не самый сильный защитник — это уже минус в системе Мессины. Возможно, попади в другую команду или к другому тренеру, Димитриевич раскрылся бы по-другому в Евролиге, но имеем то, что имеем.

Ненад Димитриевич Фото: Roberto Finizio/Getty Images

Димитриевич возвращается в Единую лигу с не лучшим послужным списком выступлений в Евролиге и чемпионате Италии — и в этом не полностью его вина. Зачем Нено «Зениту»? Клуб отказался продлевать контракт с Ксавьером Муном, который продолжает восстанавливаться от травмы и будет недоступен до зимы. Видимо, чемпион прошлой регулярки решил повторить свой успех и без раскачки впечатлять со старта сезона-2025/2026. Димитриевич — шикарный разыгрывающий, способный как найти партнёра, так и сам завершить с любой дистанции. Мун до своего повреждения сиял и был одним из лучших не только в «Зените», но и во всей лиге, а клубу нужен результат здесь и сейчас.

К тому же не сказать, что Мун был очень хорош в защите. Всему виной габариты: как ни крути, 190 см Ненада — больше, чем 183 см у Ксавьера. Даже за счёт антропометрии и размаха рук Димитриевич будет покрывать более значительную часть пространства на площадке, чем это делал бы Мун, с учётом не лучших вводных при игре в защите обоих. Македонец в матчах с командами из топ-4 всегда показывал уровень, не один раз практически в одиночку обыгрывая соперников.

MVP регулярки прошлого сезона Дуэйн Бэйкон покинул «Зенит», отправившись в очень амбициозный проект под названием «Дубай», который будет выступать в Евролиге. Конечно, такому клубу, как «Зенит», необходимо было заменить уход звезды такого масштаба кем-то, кто будет соответствовать статусу. Однозначно, Димитриевич подходит по этому критерию. Плюс в плей-офф Нено умеет «решать» в важных матчах. Для клуба из Санкт-Петербурга одни плюсы от подписания со всех точек зрения. На фоне того, что были слухи о переговорах УНИКСа и даже ЦСКА с македонцем, получается, «Зенит» выиграл гонку за топового игрока. Вот так, например, прокомментировал ситуацию с македонцем президент УНИКСа Евгений Богачёв.

Евгений Богачёв президент УНИКСа «Хотелось бы, чтобы он у нас был. К нему хорошее отношение, у него сын родился в Казани. Видимо, вопрос в деньгах. Мессина, конечно, ему мало давал играть. Видимо, «Зенит» перекупил. У нас ни одного игрока нет, который миллион бы получал. У нас он тоже первый год не показал себя, но, когда мы заняли первое место, его роль была значительна в финалах. Публика была в восторге. К нему отношение было здесь очень тёплым, дружеским. И неоднократно обращались, чтобы он к нам пришёл. Но деньги такие невозможно позволить».

Осталось посмотреть за тем, как будет себя проявлять Димитриевич в новом коллективе, однако с учётом уровня исполнителей, которые собрались в «Зените», проблем быть не должно. Появление Нено должно позволить Тренту Фрейзеру меньше заботиться о розыгрыше мяча. Американец спокойно может сосредоточиться на наборе очков, что он умеет делать на высочайшем уровне. Алекс Пойтресс остался в стане сине-бело-голубых, что уже великолепный плюс. Единственным нерешённым вопросом является контракт Винса Хантера, с которым не могут договориться. Скорее всего, центровой продолжит карьеру в итальянском «Виртусе», где уже играл с 2019 по 2021 год. Тогда «Зениту» необходимо будет искать ещё одного «большого» сопоставимого уровня.

Ко всему этому в клубе оказалась россыпь отличных баскетболистов из России. Чего только стоят легенды Андрей Воронцевич и Алексей Швед, один из лучших оборонительных игроков Единой лиги и добившийся невероятного прогресса Георгий Жбанов, подоспевшие из «Локомотива-Кубань» Владислав Емченко и Дмитрий Узинский, которые, без доли сомнений, внесут свой вклад, а также капитан Сергей Карасёв, способный в нужный момент включиться и сделать разницу.

Всё — «Зенит» чемпион в предстоящем сезоне? Пока говорить очень рано. В команде изменилось очень многое, начиная от игроков и заканчивая сменой легендарного Хавьера Паскуаля на Александра Секулича. Конечно, нужно время на притирку и нахождение оптимальной игры, но «Зенит» выглядит внушительно и мощно. Традиционно: только ЦСКА может тягаться с сине-бело-голубыми по уровню состава. УНИКС и «Локо» тоже сильны, однако эти клубы преобразились ещё сильнее.