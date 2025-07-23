Забавный факт: «Лейкерс» собирают «неудачников»

«Лос-Анджелес Лейкерс» — клуб, который является вторым в истории по количеству чемпионств в НБА. Лишь у «Бостон Селтикс» на один трофей больше, чем у «озёрников» (18 против 17). После этих двух клубов пропасть — у «Голден Стэйт Уорриорз» семь Кубков Ларри О’Брайена, у «Чикаго Буллз» — шесть, у «Сан-Антонио Спёрс» — пять, а у остальных — и того меньше.

Легендарная франшиза «Лейкерс» является синонимом слова «победа» и всегда стремится к чемпионству всеми возможными способами. Правда, с последнего успешного похода в плей-офф уже много воды утекло. В 2020 году, в «пузыре», клуб из Лос-Анджелеса был совсем другой командой, из состава которой на данный момент остался лишь Леброн Джеймс.

«Лейкерс» в предстоящем сезоне будут пытаться снова забраться на вершину с похудевшим и набравшим форму Лукой Дончичем, а также с не стареющим ни физически, ни морально Леброном. Правда, свита у Короля и звёздного словенца собирается с определённым клеймом. Центровой Деандре Эйтон проиграл в финале НБА 2021 года «Милуоки Бакс», когда выступал за «Финикс Санз», защитник Маркус Смарт во времена игры за «Бостон Селтикс» уступил в финале 2022 года «Голден Стэйт», Гэйб Винсент в бытность игроком «Майами» не сумел одолеть монструзоного Николу Йокича и его «Денвер Наггетс».

Лука Дончич в финале НБА 2024 года Фото: Elsa/Getty Images

Да и сам Дончич в 2024 году проиграл «Бостону», когда выступал за «Даллас Маверикс». «Лейкерс» образца сезона-2025/2026 больше походят на состав неудачников, которым не везло в финалах. Лишь у 40-летнего Леброна есть чемпионский опыт в составе «озёрников», а вокруг него – молодёжь и те, кто уступал в решающих сериях. Теперь Эйтону и Смарту выпала возможность показать себя во всей красе и, возможно, заработать на новый долгосрочный контракт. Оба игрока подписались на небольшие, по меркам НБА, деньги с «Лейкерс», явно дав понять клубу, что их интересует лишь чемпионство, но не «вечнозелёные». Это ли не менталитет победителей?

У «Лейкерс» интересный состав на предстоящий сезон и наконец-то появился топовый центровой в пару к Дончичу. Лука привык играть с качественными «большими», которых может «кормить» передачами на любой вкус. Скорее, клубу не хватает опытного ветерана, способного в нужный момент подсказать молодёжи или подбодрить. В составе нет ни одного игрока, который провёл бы хотя бы 10 сезонов в лиге. Леброн не резиновый — внимания на всех может не хватить. Или всё-таки «неудачники» в «Лейкерс» (Эйтон, Смарт, Винсент и Дончич) смогут пошуметь в ближайшем плей-офф?