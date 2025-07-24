Перестаньте их хейтить! Девушки заслуживают денег НБА

19 июля состоялся ежегодный Матч звёзд женской НБА (WNBA). Так как событие регулярное, казалось, что большого ажиотажа оно не вызовет, как и любые другие звёздные уикенды в любых других профессиональных лигах. Такие встречи нужны, чтобы игроки смогли расслабиться, получить удовольствие от любимого дела без давления, которое есть в официальных матчах, заодно порадовав болельщиков. В целом так бы всё было и в этом году, однако дополнительный окрас действу придало решение баскетболисток выйти на площадку в специальных футболках. Как только это увидела общественность, на девушек обрушились тонны хейта.

Что за футболки? В них, на самом деле, нет ничего такого. Никаких непристойностей, оскорблений или чего-то ещё, что могло объяснить всё, что последовало дальше. Девушки лишь выразили свою позицию, на которую имеют полное право. Они осмелились заявить, что хотят денег. «Заплатите нам то, что вы нам должны». Такая надпись была на футболках звезды «Индианы Фивер» Кейтлин Кларк и других баскетболисток. Решение надеть их было принято на фоне продолжающихся тяжёлых переговоров между лигой и профсоюзом о новом коллективном соглашении, при котором доходы игроков начали бы расти.

Достойное и оправданное желание. Красивый и продуманный поступок. Никаких оскорблений и непристойностей, опять же. Зато в ответ началось это — хейт в социальных сетях.

Кейтлин Кларк в футболке «Заплатите нам то, что вы нам должны» Фото: Steph Chambers/Getty Images

«WNBA, занимайтесь своими делами! Из-за того, что женщины пишут на футболках, вы все в долгах! Грызутся, как завистливые школьницы. Не хочу ни видеть, ни слышать это! Играйте в баскетбол и прекратите жаловаться!»

«Мне кажется, что в WNBA не знают, как работает экономика… Если бы они знали, то не сделали бы такие тупые футболки».

«В WNBA вообще знают, что только лесбиянки* (* — международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ) или мужчины ходят на их матчи? Кому вообще интересно смотреть эту чушь?»

«Если девушки из WNBA хотят повышения зарплат, они могут объявить забастовку. Но у них нет рычагов влияния на переговоры или умения их вести. Поэтому они просто надели эти дурацкие футболки».

Другие же авторы комментариев зацепились за другое — за специально составленную нарезку «хайлайтов», из которых создаётся ложное ощущение того, что звёзды женской НБА неспособны добросить до кольца или попасть в корзину без сопротивления. Реакции на это вылились в высмеивание и унижения баскетболисток, комментаторы в социальных сетях начали призывать платить им даже меньше, чем сейчас, из-за «убыточности лиги».

Как это бывает практически всегда и наверняка есть в нынешней ситуации, люди, выливающие свою ненависть на девушек-спортсменок, понятия не имеют, о чём говорят. В общественном сознании принято считать баскетбол и многие другие виды спорта исключительно мужскими, а существующие их женские версии — некой пародией или необязательным отростком «настоящего». Однако это не так.

Начать можно с элементарного — с настоящих хайлайтов звёзд WNBA, например, с недавней дуэли Кейтлин Кларк и Пейдж Бекерс в официальном матче, а не в выставочной игре, где девушки получали удовольствие без напряжения. Уже нет уверенности, что они не могут добросить до кольца? И это вы ещё нарезку из промахов Леброна Джеймса или Стефа Карри не видели. О да, мужчины тоже промахиваются.

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Дальше — аудитория. В 2021 году матчи женской НБА в США в среднем смотрели 367 тыс. зрителей. Через год этот показатель увеличился до 412 тыс., а ещё сезон спустя — до 505 тыс. Рост интереса к лиге, обусловленный в том числе появлением новых ярких молодых звёзд, очевиден. Но он есть не только у обычных людей.

WNBA привлекает всё больше инвесторов, желающих создать свою команду в лиге. В этом сезоне дебютировали «Валькирии», которыми владеют те же люди, что и «Голден Стэйт Уорриорз». И они были лишь первыми, кто захотел включиться в растущий бизнес. Уже официально объявлено, что WNBA до 2030 года пополнят ещё целых пять команд. Новые франшизы появятся в Портленде, Кливленде, Детройте, Филадельфии и даже в канадском Торонто.

В сотрудничестве с игроками WNBA заинтересованы и крупнейшие технические спонсоры. Этим летом компания Reebok представила линейку именных кроссовок для Энджел Риз, а такой чести удостаивается далеко не каждый баскетболист из мужской НБА.

Энджел Риз в кроссовках Reebok Фото: reebok.com

WNBA и женский баскетбол не хуже мужского. Они отличаются друг от друга так же, как женщины от мужчин. Но как оба пола прежде всего люди, так и женский и мужской баскетбол — спорт. Игроки достойны зарабатывать то, чего они заслуживают, а тенденция последних лет показывает, что в WNBA имеют полное право просить больше того, что имеют сейчас. Вместе с лигой растёт множество молодых звёзд, которые, в свою очередь, и популяризируют спорт среди девушек, и приносят прибыль владельцам клубов и обладателям телеправ. WNBA выйдет на пик популярности, это лишь вопрос времени.

В современном мире принято хейтить всех и за всё, совершенно не разбираясь в материале. Пожалуйста, прекратите это, никто не заслуживает ненависти за выражение собственного мнения или непохожесть на других. Этого не заслуживают и девушки, надевшие футболки на Матче звёзд. Зато они достойны вашего внимания. Посмотрите Матч звёзд. Вас не сможет разочаровать игра, закончившаяся со счётом 151:131. Они попадают в кольцо.