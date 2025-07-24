Леброн на стероидах? Почему все хотят верить в байку чемпиона НБА

Интернет обожает теории заговора, особенно когда они касаются суперзвёзд. Стоит появиться малейшему намёку — и волна обсуждений стремительно захлёстывает соцсети: инсайдерские слухи, гипотезы, архивные фото 10-летней давности. Вот и сейчас: бывший игрок и чемпион НБА Джефф Тиг в подкасте бросил фразу — мол, Леброн Джеймс в «Майами» якобы сидел на стероидах, а когда лига начала тестировать гормон роста, вдруг «залёг на дно» под предлогом травмы спины. Шутка или нет — но публика восприняла это всерьёз. Потому что в такие истории легко поверить. А порой очень даже хочется.

Фраза Тига прозвучала просто: «Майамский Леброн был на стероидах. Потом лига начала тесты на гормон роста, и он исчез на три недели, сославшись на спину. Вернулся — заметно похудевший». Позже на его странице в соцсетях появилось уточнение: это был юмор. Но соцсетям не нужны доказательства — им достаточно намёка. Особенно когда речь о человеке, которого уже почти 20 лет называют «нечеловеком» на паркете.

Вся проблема лишь в том, что факты рушат эту версию в нескольких местах. Во-первых, официальное тестирование на гормон роста в НБА началось только с сезона-2015/2016 — то есть уже после возвращения Леброна в «Кливленд». Во-вторых, в своём последнем сезоне за «Майами» он сыграл 77 из 82 матчей. Трёхнедельный перерыв найти сложно.

Зато он действительно был чуть позже — в январе 2015-го, когда Леброн пропустил восемь игр. В тот момент «Кавальерс» буксовали, сам Джеймс выглядел не так свежо, а статистика была чуть скромнее обычного: 25 очков, шесть подборов, семь передач при 48% попаданий. Позже Леброн объяснял, что проходил процедуры для спины и колена, чтобы сохранить ресурс. И это вполне логично: 30 лет, четыре подряд финала, миллионы километров по паркету.

Леброн Джеймс, сезон-2014/2015 Фото: Christian Petersen/Getty Images

Именно после того возвращения на паркет все заговорили о физическом преображении Леброна. Он стал заметно легче, подвижнее, вновь напоминая самого ценного игрока лиги. Кто-то объяснял это новой диетой, кто-то — грамотным восстановлением, а кто-то, как Тиг, — намёками на «отказ от курса». Мол, дело не в правильном питании, а в том, что пришлось отказаться от запрещённых препаратов.

Однако эта версия не выдерживает критики. Прежде всего нет ни одного официального подтверждения или даже намёка со стороны лиги. Ни проваленных тестов, ни жалоб от соперников, ни расследований — ничего. И это при том, что Леброн — один из самых тщательно проверяемых игроков в истории НБА, слишком заметная фигура, чтобы подобное можно было скрыть. Если бы хоть что-то было — всплыло бы моментально.

Кроме того, сам риск выглядит бессмысленным. Леброн — не боец за место в составе, а лицо всей лиги, миллиардер, медийная икона. Попадись он на допинге — последствия были бы разрушительными: карьера, репутация, бизнес, наследие оказались бы под угрозой. Ради чего? Чтобы сыграть на пару процентов лучше после 30? Цена слишком велика.

Тем не менее теория пустила корни. Потому что отлично ложится на растущее раздражение от его многолетнего успеха. Леброну предстоит сыграть уже 23-й сезон, он по-прежнему в отличной форме и продолжает бить рекорды. Это не может не раздражать часть аудитории. Хочется упростить объяснение: не гениальность, не труд, а простая жульническая схема. Стероиды — удобная и простая версия, не требующая анализа.

В этой истории Тиг — не информатор, а лишь спусковой механизм. Он не играл с Леброном, не был частью его штаба, не располагает никакой эксклюзивной информацией. Его слова — типичная байка в стиле «а вот мне рассказывали». И главное — никаких последствий: он сказал, интернет разнёс, все сделали выводы. Проверять уже никто не станет.

В конечном счёте вера в чудеса — штука непростая. Проще объяснить чужой успех чем-то нечестным, чем признать чужой уникальный уровень. Однако отсутствие доказательств — это всё же отсутствие доказательств. И пока это так, у всей этой истории лишь один статус — сплетня. Громкая снаружи, но совершенно пустая внутри.