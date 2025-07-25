Первый великий центровой НБА. Джордж Майкан — незаслуженно забытая легенда баскетбола

А почему Джордж Майкан, баскетболист 1940–1950-х годов, не рассматривается как претендент на место в десятке величайших игроков в истории? В ответ наверняка могут последовать насмешки: дескать, стоит лишь взглянуть на хайлайты самого Майкана, чтобы понять, что с его уровнем игры он не смог бы закрепиться даже в нынешней G-лиге. И я согласен: сравнивать его достижения с тем, к чему мы привыкли сейчас, действительно трудно, а возможно, и вовсе неправильно. Но вот что можно сказать точно — Джордж был одной из первых баскетбольных суперзвёзд, повлиявших на развитие игры самым серьёзным образом. Причём не только как игрок.

Первый интересный факт о Майкане — почти идеальное сочетание для баскетболиста генов: хорват по отцу и литовец по матери. Плюс к этому — рост 208 см, что по меркам середины XX века делало по-настоящему гигантским. Практически никто из его соперников не мог сравниться с ним по габаритам. Проблема заключалась в том, что в то время центровые такого роста не считались особенно ценными, да и в целом не играли той ключевой роли, которую займут в следующие полвека. Именно Майкан стал первым звёздным «большим», доказавшим, что доминировать на площадке можно в том числе за счёт роста и силы.

Хотя дело было не только в антропометрии. Ещё в студенческие годы Джордж отточил с обеих рук свой фирменный бросок крюком, остановить который было почти невозможно. К тому же он был крайне жёстким игроком в хорошем смысле. Оказывал физическое давление, не избегал контакта, не боялся столкновений и никому на паркете не давал поблажек.

Доминирование Джорджа достигло такой степени, что единственным планом соперников была зонная оборона всей командой исключительно против него. Но и это не спасало. А ещё Майкан был великолепен в защите — он просто выпрыгивал и блокировал броски ещё в в фазе полёта мяча. Именно из-за него в баскетболе появилось правило голтендинга — запрет касаться мяча после того, как он начал опускаться.

Джордж Майкон (с мячом), сезон-1952/1953 Фото: Getty Images

Более того, Джордж, возможно, стал первым профессиональным игроком, кто исполнял штрафные броски «из-под юбки» задолго до того, как это стало фирменным стилем Рика Бэрри. В целом Майкан был настоящим уникумом своего времени и человеком, который перевернул игру и сделал центровых ключевыми фигурами на площадке. Именно благодаря ему уже в 1960-е и позже мы наблюдали легендарные дуэли Уилта Чемберлена, Билла Расселла и Карима Абдула-Джаббара.

В составе «Миннеаполис Лейкерс» Майкан завоевал пять чемпионских титулов. Да-да, уже в 1940-х у «Лейкерс» были свои суперзвёзды. №99, под которым выступал Джордж, давно выведен из обращения и по сей день смотрит с потолка «Крипто.ком Арены» на новые успехи франшизы. Однако карьера самого Майкана оказалась довольно короткой — около девяти лет. Уже ближе к 30 он начал сталкиваться с серьёзными проблемами со здоровьем. За свою карьеру он ломал кости аж 10 раз!

Как вы понимаете, зарплаты в баскетболе 1950-х были, мягко говоря, скромными. После завершения карьеры Джордж занялся недвижимостью. Но любовь к баскетболу не отпускала его, и, когда в 1960-х ему предложили стать первым комиссионером АБА, главного конкурента НБА в ту эпоху, он с радостью согласился. И на этом посту Майкан тоже оставил яркий след. Его вдохновил эксперимент АБЛ 1961 года, когда впервые в профессиональной лиге ввели трёхочковую линию на постоянной основе. В той лиге это продержалось всего пару сезонов, однако именно благодаря Джорджу трёхочковая дуга появилась в АБА уже в 1967 году — за 12 лет до НБА!

Джордж Майкан, 1990 год Фото: Getty Images

Ещё одно нововведение, которое мы можем наблюдать до сих пор, — цвет мяча. Майкан считал, что стандартный оранжевый мяч слишком скучен для зрителя, и предложил использовать красно-сине-белый. Да, те самые мячи, которые называют moneyball на конкурсах трёхочковых — это прямая отсылка и дань уважения к истории АБА и идее Джорджа. В общем, не восхищаться прогрессивным подходом Джорджа действительно трудно, ведь трёхочковую линию в НБА ввели только в 1979-м А если говорить о NCAA и школьном уровне, то там она появилась вообще лишь во второй половине 1980-х. Руководству лиги долго не нравилась эта идея, но в итоге оказалось, что Майкан был прав.

В роли комиссионера он пробыл всего пару лет. После того как офис лиги переехал из Миннеаполиса (города, где Джордж долгие годы жил с семьёй) в Нью-Йорк, Майкан решил отказаться от должности в пользу близких. В семейной сфере он, кстати, тоже оказался победителем: центровой женился в 1947 году, и их брак продлился почти 60 лет — до самой его смерти. У супругов было шестеро детей.

При всей своей значимости для баскетбола Майкан так и не разбогател. В пожилом возрасте у него начались серьёзные проблемы со здоровьем, в том числе диабет, из-за которого впоследствии ему ампутировали ногу. Тем не менее Джордж оставался идейным человеком, стремившимся влиять на то, что, по его мнению, нуждалось в изменениях. Он, например, был одним из главных сторонников возвращения НБА в Миннеаполис — и это удалось: в 1980-х появились «Тимбервулвз».

Статуя Джорджа Майкана Фото: Getty Images

Но, возможно, самой важной борьбой для Майкана стала тема пенсий для бывших баскетболистов. Кто-то мог бы упрекнуть его в корысти, но на деле это была реальная имиджевая проблема лиги. К началу XXI века НБА превратилась в глобальную индустрию с миллиардными доходами, а между тем многие игроки, которые стояли у её истоков, доживали свой век в нищете, не получив от лиги никакой поддержки.

Говорят, что к 2005 году надежда на изменения в этой сфере была для Джорджа одной из главных причин продолжать бороться. Всё, чего он хотел — это пенсий в размере хотя бы $ 1500 в месяц для игроков, завершивших карьеру до 1965 года. Система помощи ветеранам в итоге появилась (хотя и сейчас многие считают, что она далека от идеала), однако Майкан так и не дожил до её введения.

Он умер небогатым человеком, но в окружении большой и любящей семьи. Родным с трудом удалось оплатить его похороны, и тогда на помощь пришёл Шакил О'Нил. Легендарный центровой объяснил свой поступок следующим образом:

«Без Джорджа Майкана не было бы и меня».

И тут действительно больше нечего добавить. Шакил О'Нил — суперзвезда «Лейкерс», игравший спустя полвека после Джорджа, отдал ему дань уважения, проявив человеческое участие.

Майкана смело можно отнести к числу тех легенд НБА, о которых говорят незаслуженно мало. Но стоит лишь погрузиться в его биографию и карьеру, и масштаб его вклада в баскетбол становится очевидным. Он ощущается до сих пор. Так что и нам не стоит забывать о таких людях.