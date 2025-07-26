Новая роль Дёмина и другие открытия Летней лиги НБА: как сыграли главные новички?

20 июля в Лас-Вегасе завершилась Летняя лига НБА. Это большой межсезонный турнир, в котором у команд есть шанс просмотреть новых талантов, а у молодых игроков — заявить о себе. В нём принимали участие все 30 клубов НБА и большинство участников прошедшего драфта, но в этом материале мы подробно поговорим только о лотерейных пиках — тех, кто был выбран под номерами с первого по 14-й. В их число входят звёздный Купер Флэгг и, конечно же, россиянин Егор Дёмин, ушедший восьмым в «Бруклин Нетс». Рассказываем, что им и остальным ребятам принесла Летняя лига в Вегасе.

14-й пик — Картер Брайант («Сан-Антонио Спёрс»)

Статистика в сезоне-2024/2025 («Аризона Уайлдкэтс»): 6,5 очка (37,1% из-за дуги), 4,1 подбора, 1,0 передачи, 1,0 блока, 2,3 фола за 19,3 минуты.

Статистика в Летней лиге НБА: 7,0 очка (27,8% из-за дуги), 4,3 подбора, 1,5 передачи, 2,0 блока, 0,5 перехвата, 3,5 фола за 24,6 минуты.

Картер Брайант Фото: Harry How/Getty Images

20-летний Картер Брайант приходил в лигу как баскетболист плана 3-and-D и один из лучших проспектов с точки зрения игры в защите. Ещё будучи в «Аризоне», этот атлетичный, габаритный и скоростной форвард показывал убедительную игру в обороне, по большей части действуя без мяча. Его сильной стороной были блоки, заслоны и каты, в то время как очки в основном набирались либо из-под кольца, либо из-за дуги. В нападении Брайант не был особо эффективен: испытывал сложности с созданием собственных бросков и качеством передач. Примерно всё то же самое мы увидели и в Летней лиге, где ко всему вышеперечисленному добавились проблемы с реализацией. В первых двух матчах точными оказались всего 3 из 24 попыток с игры, и только в своей заключительной встрече Картер реабилитировался и реализовал четыре трёхочковых из шести.

При этом в обороне он показал себя более чем достойно. Брайант был склонен к фолам, однако закрывал сразу несколько позиций, опекая на периметре соперников как поменьше, так и побольше. Досталось даже звёздочке Куперу Флэггу: в матче с «Далласом» Брайант вынудил того допустить потерю, а вскоре после вывел «Маверикс» на нарушение времени для броска. В целом с таким телосложением (203 см, 102 кг, размах рук 213 см) винг может доставить проблем любой команде. За четыре игры в Летней лиге он суммарно сделал восемь блоков и два перехвата. Обретя стабильность в нападении, Картер будет иметь довольно высокий потолок.

13-й пик — Дерик Куин («Нью-Орлеан Пеликанс»)

Статистика в сезоне-2024/2025 («Мэриленд Террапинс»): 16,5 очка (52,6% с игры), 9,0 подбора, 1,9 передачи, 1,1 перехвата, 1,1 блока, 2,4 потери за 30,4 минуты.

Статистика в Летней лиге НБА: 14,0 очка (43,8% с игры), 11,0 подбора, 2,3 передачи, 0,7 подбора, 1,0 блока, 5,7 потери за 27,1 минуты.

Дерик Куин Фото: Harry How/Getty Images

Дерик Куин был первой опцией в нападении «Мэриленда», где стал лучшим фрешменом года в конференции Big Ten. По сути, это центровой, который также обладает навыками разыгрывающего: качественный болл-хэндлинг и работа ног, уверенный бросок, видение площадки, умение прорваться под кольцо и создать возможность для атаки — всё это присутствует в арсенале Куина. Он, безусловно, является одним из лучших «больших» плеймейкеров этого драфт-класса. При своих габаритах (208 см, 113 кг) 20-летний бигмен также уверенно чувствует себя в посте, собирает подборы и без особых проблем набирает очки в пределах трёхочковой линии. Вообще, Дерик ­— качественный финишёр, и в колледже был просто неудержим. Но в Летней лиге таковым его можно назвать с большой натяжкой. Да, в среднем он набирал дабл-дабл за игру, однако этот статистический перформанс вышел смазанным из-за обилия потерь. Многие также отмечали недостаток агрессии и желания идти в контакт, да и в целом упорства при игре в обороне. Из-за этого не совсем понятно, на какой позиции Куин играл бы в НБА, так как на данный момент он не готов защищаться против других «больших».

Каким бы пассивным ни был Куин, избежать проклятья «Пеликанс», ознаменованного чередой травм, ему в итоге не удалось. Из-за повреждения запястья центровой перенёс операцию и выбыл как минимум на три месяца. Он наверняка пропустит предсезонную подготовку с «Пеликанс» и вернётся в строй не раньше октября.

12-й пик — Ноа Эссенг («Чикаго Буллз»)

Статистика в сезоне-2024/2025 («Ратиофарм Ульм»): 9,7 очка (47,4% с игры), 4,5 подбора, 1,1 передачи, 0,7 перехвата, 1,1 потери за 22,8 минуты.

Статистика в Летней лиге НБА: 12,7 очка (41,9% с игры), 5,3 подбора, 0,7 передачи, 1,3 перехвата, 3,0 потери за 24,9 минуты.

Ноа Эссенг Фото: Harry How/Getty Images

Ноа Эссенг — второй самый молодой проспект в своём классе драфта. Он родился в декабре 2006 года, то есть на данный момент парню всего 18 лет. Предыдущие два сезона он провёл в первом дивизионе Германии, выступая за «Ульм», в том числе в Еврокубке. Первое, что бросается в глаза при виде Эссенга — это высокий рост (208 см) и длинные руки (размах в 216 см). Он атлетичный, но при этом довольно худой — чтобы «выжить» в НБА, ему придётся поднабрать массы. Зато Ноа обладает отличным дриблингом и техникой, может легко убежать в транзишен и эффектно завершить атаку. О плеймейкерских способностях речи пока не идёт, зато в защите Эссенг уже зарекомендовал себя как универсальная единица, активная без мяча и способная защищаться против соперников на разных позициях. Работа рук и развитые защитные инстинкты также позволяют Эссенгу активно собирать подборы и делать перехваты.

В «Буллз», конечно же, не ожидали, что получат в лице 18-летнего француза готовый продукт. Ведь пока что Ноа — очень сырой, что было особенно заметно в ходе выступления в Летней лиге. Дебютный матч получился совсем неубедительным: он сделал больше потерь (7), чем набрал очков (5), и в итоге получил «-32» в графе плюс-минус. Однако уже во второй встрече Эссенг реабилитировался. Он выдал дабл-дабл из 12 очков и 10 подборов всего за 19 минут на площадке, был куда более напористым и семь раз выходил на линию — собирать штрафные он привык ещё в Европе. И хотя в третьем матче через француза был поставлен просто сумасшедший данк от Джонни Фёрфи из «Индианы», сам Эссенг тогда набрал 21 очко и оформил три трёхочковых — как бы показав, что работа над броском ведётся и прогресс не заставит себя ждать.

11-й пик — Седрик Кауард («Мемфис Гриззлиз»)

Статистика в сезоне-2024/2025 («Вашингтон Стэйт Кугарс»): 17,7 очка (55,7% с игры, 40% — из-за дуги), 7,0 подбора, 3,7 передачи, 0,8 перехвата, 1,7 блока за 33 минуты (шесть матчей).

Статистика в Летней лиге НБА: не играл.

Седрик Кауард Фото: Harry How/Getty Images

Седрик Кауард присоединился к своей новой команде в Лас-Вегасе, но в Летней лиге участия не принимал. Он по-прежнему восстанавливается от травмы плеча, из-за которой в минувшем сезоне сыграл всего шесть матчей за «Вашингтон Стэйт».

10-й пик — Хаман Малуач («Финикс Санз»)

Статистика в сезоне-2024/2025 («Дьюк»): 8,6 очка (71,2% с игры), 6,6 подбора, 0,5 передачи, 1,3 блока, 0,8 потери, 2,1 фола за 21,2 минуты.

Статистика в Летней лиге НБА: 10,0 очка (35,7%), 5,7 подбора, 0,3 передачи, 1,3 блока, 2,3 потери, 4,0 фола за 23,3 минуты.

Хаман Малуач Фото: Harry How/Getty Images

Хаман Малуач — имя, которое может быть знакомо любителям баскетбола по сборной Южного Судана или по колледжу «Дьюк», где тот играл в одной команде с Купером Флэггом. Хаман однозначно является баскетболистом оборонительного плана: в том же «Дьюке» вся его огневая мощь ограничивалась лобами и данками, которых он терпеливо ждал где-то под кольцом. Зато Малуач уже зарекомендовал себя как надёжный рим-протектор, в том числе в Летней лиге. Это не отражается в статистике, однако африканский центровой может создать оппонентам проблемы ещё до того, как дело доходит непосредственно до блока — их он собрал всего три за четыре матча. И при росте в 218 см и размахе рук в 231 см он не только пашет в обороне, но и старается по возможности растягивать площадку. Над броском ещё предстоит поработать, и Малуачу точно есть куда расти. Однако это неудивительно — играть в баскетбол он начал всего пять лет назад, в возрасте 13 лет. Поэтому Малуачу ещё многому предстоит научиться. Среди проблем, которые оказались на всеобщем обозрении в Летней лиге, можно отметить склонность к фолам, низкую реализацию, а также много упущенных подборов и передач. Зато рабочей этике этого парня можно только позавидовать. Он уже произвёл должное впечатление на «Санз», где отметили, что Малуач всё схватывает на лету.

Девятый пик — Коллин Маррей-Бойлс («Торонто Рэпторс»)

Статистика в сезоне-2024/2025 («Южная Каролина»): 16,8 очка (58,6% с игры), 8,3 подбора, 2,4 передачи, 1,5 перехвата, 1,3 блока за 30,6 минуты.

Статистика в Летней лиге НБА: 10,5 очка (57,1% с игры), 5,5 подбора, 2,0 передачи, 1,8 перехвата, 1,0 блока за 23,6 минуты.

Коллин Маррей-Бойлс Фото: Harry How/Getty Images

Коллин Маррей-Бойлс может стать настоящим открытием прошедшего драфта. Его защитное присутствие поражает — ведь не просто так практически в каждом отчёте скауты сравнивали Коллина с Дрэймондом Грином. Это бойкий, жёсткий игрок, который не боится идти в контакт, защищает номера с первого по пятый и демонстрирует выдающуюся работу рук. Что интересно, для своей позиции он считается достаточно низкорослым, но при этом является качественным болл-хэндлером, отличается видением площадки и умеет набирать очки из «краски». Это 20-летний форвард доказал в матче с «Уорриорз» (81:69), где реализовал 8 из 13 бросков с игры, в то время как его одноклубники выдали грустные 27% точности. К этому Маррей-Бойлс добавил девять подборов, две передачи и четыре перехвата, показав таким образом проблески большого двустороннего потенциала. Над броском, в частности джампером, ему ещё предстоит поработать. Однако, добавив его в свой арсенал, Маррей-Бойлс может выйти на совершенно новый уровень.

Восьмой пик — Егор Дёмин («Бруклин Нетс»)

Статистика в сезоне-2024/2025: 10,6 очка (41,2% с игры, 27,3% — из-за дуги), 3,9 подбора, 5,5 передачи, 1,2 перехвата, 2,9 потери за 27,5 минуты.

Статистика в Летней лиге НБА: 11,3 очка (40,7% с игры, 43,5% — из-за дуги), 4,3 подбора, 1,3 передачи, 1,0 перехвата, 3,0 потери за 25,1 минуты.

Егор Дёмин Фото: Harry How/Getty Images

В Летней лиге Егор Дёмин примерил новую роль. Если в NCAA он был чистым разыгрывающим и фасилитатором большинства атак своей команды, то в «Бруклине» решили проверить его снайперские способности, которые считались одной из слабых сторон Егора накануне драфта. Играя за «Нетс», он реализовал 10 из 23 трёхочковых (уверенные 45,3%) и делал почти в два раза больше попыток, нежели в колледже, чем многих удивил. Причём это были не какие-то лёгкие броски из угла, а трёхочковые из глубины или с ведения, которые Егор не боялся исполнять. Если со временем туда добавится джампер, атакующий потенциал Дёмина выйдет далеко за рамки ожидаемого. Также хочется отметить, что уже сейчас наш парень выглядит более эффективным при игре без мяча — сам он отмечал, что активно работает над исполнением катов и заслонов.

Если говорить о минусах, которые подчеркнула Летняя лига — россиянин оказался не совсем готов к уровню физического контакта, сделал всего четыре броска в пределах трёхочковой и не был таким эффективным с точки зрения плеймейкинга, каким мы его знаем. В двух из трёх матчей Дёмин не отдал ни одной передачи. Но дело тут даже не в объёме, а скорее в качестве — отрицательное соотношение результативных пасов к потерям (1,3/3) говорит само за себя. Это оставляет вопросы относительно того, какая роль достанется ему в «Бруклине» в предстоящем сезоне — там есть с кем соперничать за позицию разыгрывающего.

Седьмой пик — Джеремайя Фирс («Нью-Орлеан Пеликанс»)

Статистика в сезоне-2024/2025 («Оклахома Сунерс»): 17,1 очка (43,4% с игры, 28,4% — из-за дуги), 4,1 подбора, 4,1 передачи, 1,6 перехвата, 3,4 потери за 30,2 минуты.

Статистика в Летней лиге НБА: 17,4 очка (40% с игры, 18,2% — из-за дуги), 3,8 подбора, 2,6 передачи, 1,4 перехвата, 5,0 потери за 27 минут.

Джеремайя Фирс Фото: Harry How/Getty Images

В Летней лиге бесстрашный Джеремайя Фирс доказал, что не просто так носит джерси с надписью «0 Fears» на спине. Он продемонстрировал взрывной характер — вступал в стычки с соперниками в каждом матче, а во встрече с «Лейкерс» даже оказался удалён, получив два технических. Отсутствие Фирса моментально сказалось на игре «Пеликанс» и, возможно, стоило команде победы, поэтому баланс между неукротимым темпераментом и соревновательным духом ещё предстоит найти. Однако здоровая агрессия — это всегда на пользу комбогарду, фокус которого смещён в сторону набора очков. Это быстрый, динамичный и креативный защитник, а его навыки ведения мяча и скорость принятия решений позволяют без проблем пройти буквально в любую точку на площадке. Но пройти — это только полдела, и пока основная проблема Фирса заключается скорее в качестве принятых решений. Нельзя сказать, что он всегда выбирает лучшую позицию для броска или превосходно читает игру. Отсюда и низкая реализация, и большое количество потерь, и отрицательное их соотношение с передачами, которое подтверждает, что Джеремайю также нельзя назвать качественным плеймейкером. Однако не стоит забывать, что ему всего 18 лет. В «Новом Орлеане» ждут, что уже к середине сезона-2025/2026 Фирс научится лучше оценивать ситуации и совершать более грамотные действия на паркете.

Шестой пик — Тре Джонсон («Вашингтон Уизардс»)

Статистика в сезоне-2024/2025 («Техас Лонгхорнс»): 19,9 очка (42,7% с игры, 39,7% — из-за дуги), 3,1 подбора, 2,7 передачи, 1,8 потери за 34,7 минуты.

Статистика в Летней лиге НБА: 19,5 очка (58,3% с игры, 45,5% — из-за дуги), 3,0 подбора, 1,5 передачи, 2,5 потери за 27,5 минуты.

Тре Джонсон Фото: Harry How/Getty Images

Тре Джонсон принял участие всего в двух встречах Летней лиги, но подтвердил статус одного из лучших скореров своего драфт-класса, который обрёл ещё в прошлом году в NCAA, став самым результативным игроком в своей конференции. Суммарно он набрал 39 очков и был крайне эффективен с точки зрения реализации с 58,3% точности с игры. Забавный факт: среди всех новичков «Пеликанс», которые когда-либо играли в Летней лиге, более 19,5 очка в среднем набирал только Джон Уолл. И хотя перспективы Джонсона оценивают не так высоко, как в своё время оценивали перспективы молодого Уолла, Тре имеет всё, чтобы в будущем стать первой опцией франшизы в нападении. В Летней лиге он реализовал внушительное количество бросков с сопротивлением, причём как из-под кольца, так и со средней и дальней дистанций (45,5% точности). Хочется также отметить их разнообразие: флоатеры, джампшоты, трёхочковые с кэтч-энд-шут, с ведения, как угодно. Сам Джонсон отмечал, что иногда он попросту «не замечает» защитников. В общем, для новичка он чувствовал себя более чем комфортно в Летней лиге. Единственное опасение — пока Тре остаётся односторонним игроком. Он прикладывает усилия в защите, и это видно. Однако над оборонительным компонентом ещё предстоит проделать большой объём работы.

Пятый пик — Эйс Бэйли («Юта Джаз»)

Статистика в сезоне-2024/2025 («Ратгерс Скарлет Найтс»): 17,6 очка (46% с игры, 34,6% — из-за дуги), 7,2 подбора, 1,3 передачи, 1,0 перехвата, 1,3 блока, 2,0 потери за 33,3 минуты.

Статистика в Летней лиге НБА: не играл.

Эйс Бэйли Фото: Harry How/Getty Images

Эйс Бэйли не принимал участия в Летней лиге в Лас-Вегасе из-за травмы бедра. Он появился на площадке в Солт-Лейк сити (турнир на четыре команды), но и там провёл всего два матча из-за повреждения.

Четвёртый пик — Кон Книппел («Шарлотт Хорнетс»)

Статистика в сезоне-2024/2025 («Дьюк»): 14,4 очка (47,9% с игры, 40,6% — из-за дуги, 91,4% — со штрафной), 4,0 подбора, 2,7 передачи, 1,0 перехвата, 1,4 потери за 30,5 минуты.

Статистика в Летней лиге НБА: 15,6 очка (40,6% с игры, 34,3% — из-за дуги, 73,7% — со штрафной), 4,8 подбора, 3,8 передачи, 1,2 перехвата, 2,6 потери за 27,7 минуты.

Кон Книппел Фото: Harry How/Getty Images

Когда Кон Книппел выступал за «Дьюк», он без нареканий принял роль второго плана, уступив место основного болл-хэндлера Куперу Флэггу. Однако в «Хорнетс» наконец предоставилась возможность заявить: он может не только бросать с периметра, но и вести за собой команду. Причём не какую-то там, а побеждающую — под предводительством самоотверженного Книппела «Хорнетс» впервые стали чемпионами Летней лиги в Вегасе. Его дебют получился невыдающимся: пять очков и всего одно точное попадание с игры. Однако уже во втором матче Кон доказал, что заслуженно вошёл в четвёрку лучших на прошедшем драфте. Он сделал дабл-дабл из 16 очков и 10 подборов и в трёх последующих матчах набирал не менее 17 очков. 19-летний форвард приносил как пользу как с мячом в руках, так и без, выкладывался в защите, продемонстрировал отличный бросок и плеймейкерские способности, собрав 19 передач в пяти встречах. Он обладает высоким баскетбольным IQ, а потому может создавать шансы не только для напарников, но и для себя — с завершением атак у парня тоже всё в порядке. Из минусов хочется отметить недостаток атлетизма (по меркам современной НБА), который местами выливался в предотвратимые потери. Хотя в «Шарлотт», где уже есть Ламело Болл, это не должно быть большой проблемой — Книппел вряд ли будет проводить много времени с мячом в руках.

Третий пик — Ви Джей Эджкомб («Филадельфия Сиксерс»)

Статистика в сезоне-2024/2025 («Бэйлор Беарз»): 15,0 очка (43,6% с игры, 34% — из-за дуги), 5,6 подбора, 3,2 передачи, 2,1 перехвата, 1,9 потери за 32,7 минуты.

Статистика в Летней лиге НБА: 15 очков (28,6% с игры, 16,7% — из-за дуги), 6 подборов, 4 передачи, 2 перехвата, 1 блок, 2 потери за 30,4 минуты (1 матч).

Ви Джей Эджкомб Фото: Harry How/Getty Images

Ви Джей Эджкомб по праву считается самым физически подготовленным к НБА игроком в драфт-классе 2025 года. Это взрывной, подвижный винг с выдающимися данными для своей позиции, который благодаря вертикальному прыжку может ставить и блоки, и данки. К сожалению, в Лас-Вегасе Эджкомб сыграл всего одну встречу из-за травмы большого пальца, которая, очевидно, продолжала его беспокоить. Несмотря на это, Ви Джей неустанно передвигался по площадке, набирал очки в транзишене, изводил защитников соперника, отрабатывал на своей половине и раздавал неплохие передачи. Чего мы не увидели, так это стабильной реализации бросков. О проблемах в этом компоненте было известно ещё задолго до драфта, но единственный матч в Вегасе подтвердил опасения на сей счёт. Эджкомб реализовал всего 4 из 14 бросков с игры (28,3%) и лишь один из шести трёхочковых (16,7%). Хотя в Летней лиге у «Сиксерс» не было надёжного болл-хэндлера, поэтому Эджкомба задействовали больше, чем он привык. В основе «Филадельфии» таких проблем возникать не должно. С учётом того, что 19-летний защитник может вносить вклад в игру и без мяча в руках, он наверняка будет получать игровое время в паре с Тайризом Макси в задней линии.

Второй пик — Дилан Харпер («Сан-Антонио Спёрс»)

Статистика в сезоне-2024/2025 («Ратгерс Скарлет Найтс»): 19,4 очка (48,4% с игры, 33,3% — из-за дуги), 4,6 подбора, 4,0 передачи, 1,4 перехвата, 2,4 потери за 32,6 минуты.

Статистика в Летней лиге НБА: 16,0 очка (35,7% с игры, 12,5% — из-за дуги), 4,0 подбора, 2,0 передачи, 1,0 перехвата, 3,5 потери за 22,1 минуты.

Дилан Харпер Фото: Ethan Miller/Getty Images

В лице Дилана Харпера «Спёрс» получили игрока, который при должном прогрессе может принести франшизе третью подряд награду лучшему новичку года. Это габаритный защитник, который не боится контактного баскетбола, обладает хорошим видением площадки и умеет завершать атаки на ближней дистанции. В Летней лиге он отыграл всего два матча, и то не в оптимальных кондициях: Дилан не появлялся на паркете с тех пор, как в марте завершился сезон для «Ратгерс Скарлет Найтс», и недавно перенёс травму мышц паха. Тем не менее в этих двух встречах «Спёрс» увидели всё, что хотели: тут и качественные пасы, и интенсивная игра в защите, и умение находить контакт в нападении, и лёгкие проходы под кольцо. Всё это — при задействовании аж в 39%. Но чтобы завоевать место в стартовой пятёрке «Спёрс», Харперу придётся поработать над броском. Это один из главных недостатков защитника, который отмечали до того, как он попал в число лотерейных пиков. В Летней лиге улучшений в этом плане не наблюдалось: точным оказался всего один из восьми трёхочковых, да и в целом с игры Дилан оформил всего 35,7% попаданий. Однако даже если наладить бросковый ритм не удастся, со Стефоном Каслом (действующим обладателем награды ROTY) у новичка сформируется крутой дуэт в задней линии. Два молодых защитника с ростом 198 см и потенциалом в обороне — это рабочее сочетание.

Первый пик — Купер Флэгг («Даллас Маверикс»)

Статистика в сезоне-2024/2025 («Дьюк»): 19,2 очка (48,1% с игры), 7,5 подбора, 4,2 передачи, 1,4 перехвата, 1,4 блока, 2,1 потери за 30,7 минуты.

Статистика в Летней лиге НБА: 20,5 очка (35,7% с игры), 5,0 подбора, 2,5 передачи, 1,5 перехвата, 1,5 потери за 31,4 минуты.

Купер Флэгг Фото: Harry How/Getty Images

Купера Флэгга наконец дождались в НБА. Ещё когда он играл в старшей школе, уроженцу штата Мэн пророчили первый номер драфта — и вполне заслуженно. Будучи габаритным двусторонним игроком с широким набором навыков, Купер остаётся лучшим в своём драфт-классе, и с большим отрывом. Его дебют за «Даллас» (10 очков, шесть подборов, четыре передачи, три перехвата, один блок) омрачила низкая реализация. В матче с «Лейкерс» точными стали всего 5 из 21 попытки, среди которых не оказалось ни одного трёхочкового или попадания во второй половине. Флэгг находил позиции для броска, но никак не мог поразить кольцо. При этом мяч то и дело оказывался у него в руках — «Маверикс» хотели посмотреть, как Купер проявит себя в непривычной роли инициатора. И уже во второй встрече он наглядно продемонстрировал, что имеет задатки пойнт-форварда. Набирал очки в пик-н-роллах, допускал мало потерь и создавал для себя возможности, причём довольно успешно, записав на свой счёт 31 очко при 45,7% с игры.

К игре Флэгга в обороне вопросов нет и не было — особенно после сумасшедшего блока на Ди Джей Стюарде в матче с «Лос-Анджелесом». Мы бы увидели больше, если бы руководство «Маверикс» не ограничило игровое время Купера на турнире до двух встреч. Забавно, что сам он просил продолжить выступление в Летней лиге: чтобы показать, что успех в матче с «Сан-Антонио» объясняется мастерством, а не простым везением. Однако в «Далласе» не стали рисковать своим ключевым активом — доказывать свои способности Флэгг будет уже в октябре.